Мать-химера: ДНК-тест показал, что женщина — чужая своим детям

В том, что именно она родила детей, суд не убеждали ни фото, ни показания акушеров — ДНК-тест в те времена считался золотым стандартом судебной экспертизы. Женщина смогла настоять лишь на том, чтобы разбирательство отложили до появления третьего ребенка. Судья постановил, что на родах обязательно должен присутствовать пристав, а сразу после у малыша и мамы взяли новые анализы. По их результатам и для новорожденного малыша она оказалась не матерью.

