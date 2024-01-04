Мать-химера: ДНК-тест показал, что женщина — чужая своим детям

Пытаясь оформить пособие, американка Лидия Фэйрчайлд узнала, что ее дети — не ее. Власти штата Вашингтон грозились отнять сына и дочь, а саму женщину заподозрили в мошенничестве.
Всё произошло в 2002 году, когда Лидия развелась со своим мужем. Оставшись с двумя детьми и будучи беременной третьим ребенком, Лидия обратилась за пособием, но не прошла стандартную для выдачи денег процедуру — ДНК-тест.
— Они мне сказали: «Ты никак не можешь быть матерью. Вы Лидия Фэйрчайлд? Кто вы на самом деле? Откуда у вас эти дети?» — вспоминала женщина.
В том, что именно она родила детей, суд не убеждали ни фото, ни показания акушеров — ДНК-тест в те времена считался золотым стандартом судебной экспертизы. Женщина смогла настоять лишь на том, чтобы разбирательство отложили до появления третьего ребенка. Судья постановил, что на родах обязательно должен присутствовать пристав, а сразу после у малыша и мамы взяли новые анализы. По их результатам и для новорожденного малыша она оказалась не матерью.
Только расширенный тест пролил свет на эту запутанную историю. Оказалось, что Лидия — химера, то есть у нее два генетических кода: один содержат ее волосы и кожа, а второй, который и передавался детям, — репродуктивная система.
Благодаря этому исследованию с Лидии сняли обвинения, но ее история заставила усомниться в судебных решениях, вынесенных на основе непогрешимости ДНК-тестов.