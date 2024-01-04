Осужденный за взятки генерал погиб на СВО: новости спецоперации за 3 января

Последние новости об обстановке в Белгородской области

В Белгородской области пятый день продолжаются обстрелы. Из-за авиационной опасности горожан просят оставаться дома, а крупные торговые центры и кинотеатры приостановили работу, заявил мэр Белгорода Валентин Демидов.



— Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома, — написал глава города.



Валентин Демидов также отметил, что посетители кинотеатров смогут использовать уже купленные билеты, «когда позволит оперативная обстановка».

