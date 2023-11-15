«Иногда чувствуешь, что тебя ненавидят». Мигрантам в России запрещают работать в такси и общепите — что они об этом думают

Его знакомый 27-летний Бек из Киргизии уже четыре года в Новосибирске. Он работает на стройке и, по его словам, пристального внимания со стороны проверяющих органов он почти не ощущает на себе.



— Везде есть свои правила: соблюдайте правила и работайте, я так считаю. Знакомые есть, кто жалуется, что их проверяют, но это, наверное, своевременные проверки, нужные. Так и у нас на родине без документов работать тоже нельзя. Наверное, хотят в безопасности свой город, свою страну держать. Органы вроде никакие рамки не перешагивают. Но да, если раньше нас не сильно проверяли, то теперь проверяют. То есть раньше договор трудовой не проверяли, а теперь смотрят, официальный ли он. Но у нас на стройке все законно, ахамдуля (слава Богу. — Прим.ред.), пока работаем, — объясняет он.



Какие запреты действуют в Новосибирской области и других регионах

Запрет на работу в такси, о котором говорил Азиз, действительно действует в нашем регионе. Правда, есть ряд уточнений. В 2016 году губернатор Владимир Городецкий принял постановление, запрещающие работу иностранцам в отдельных сферах — всего таких сфер в первой редакции было 16. В 2017 году список расширили до 33 — под запрет попали услуги по уходу за детьми, за престарелыми и инвалидами, работа в образовании, в сферах производства и торговли алкогольными напитками, лекарствами и табачными изделиями, а также такси. Однако все это касалось граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана (то есть государств, не входящих в Евразийский экономический союз), которые прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы, и получивших патент. При этом в случае получения ВНЖ запреты для граждан этих же стран снимаются.

