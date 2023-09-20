«Как нам выживать?». Жена участника СВО заявила, что ей не на что растить четверых детей — счет мужа арестовали из-за алиментов

Как счет оказался арестован, а сумма долга выросла почти в 10 раз

Екатерина с Алексеем вместе 7 лет. У обоих за плечами к тому моменту уже был опыт предыдущих отношений: Екатерина воспитывает одного ребенка от первого брака, у Алексея двое несовершеннолетних детей, которые остались с бывшей супругой. В браке у Алексея с Екатериной родилось еще трое детей — дочка, которой сейчас пять лет, и двойняшки 2020 года рождения.



На первых двух детей алименты, как объясняет Екатерина, Алексей платил, но делал это «неофициально», выдавая деньги на руки экс-супруге. В результате у того накопился долг. В 2017 году Алексей вместе с Екатериной посетили ГУФССП в Новосибирской области, а после тот начал понемногу погашать долг по алиментам и уменьшил его с 500 тысяч рублей до 100 тысяч.

