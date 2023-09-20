«Как нам выживать?». Жена участника СВО заявила, что ей не на что растить четверых детей — счет мужа арестовали из-за алиментов

Муж жительницы Новосибирска Екатерины Плюсниной этим летом заключил контракт и отправился служить в зону спецоперации. Его денежное довольствие должно было стать подспорьем большой семье, в которой воспитываются четверо детей (трое от совместного брака), но на расчетный счет Алексея (имя военнослужащего изменено в соответствии с законом — Прим.ред.) был наложен арест. Дело в том, что Алексей оказался должником по алиментам на предыдущих двух детей, а сумма долга, по словам Екатерины, внезапно выросла с 70 тысяч до 700. Как именно и почему это произошло, жене военнослужащего не объясняют. Она обратилась к приставам и в прокуратуру, поясняя, что прокормить четырех детей только на свою зарплату ей не по силам, но там ответили, что арест счета законен. О деталях истории рассказывает Ксения Лысенко.
Как счет оказался арестован, а сумма долга выросла почти в 10 раз
Екатерина с Алексеем вместе 7 лет. У обоих за плечами к тому моменту уже был опыт предыдущих отношений: Екатерина воспитывает одного ребенка от первого брака, у Алексея двое несовершеннолетних детей, которые остались с бывшей супругой. В браке у Алексея с Екатериной родилось еще трое детей — дочка, которой сейчас пять лет, и двойняшки 2020 года рождения.
На первых двух детей алименты, как объясняет Екатерина, Алексей платил, но делал это «неофициально», выдавая деньги на руки экс-супруге. В результате у того накопился долг. В 2017 году Алексей вместе с Екатериной посетили ГУФССП в Новосибирской области, а после тот начал понемногу погашать долг по алиментам и уменьшил его с 500 тысяч рублей до 100 тысяч.
Летом 2023 года Алексей заявил Екатерине, что намерен заключить контракт с Министерством обороны.
— Он у меня уже давно туда хотел пойти. Во-первых, он хотел исполнить свой гражданский долг, а во-вторых, у нас, как и у многих семей, есть кредиты. Он хотел эти кредиты закрыть, долг по алиментам закрыть, чтобы никаких проблем не было. Конечно, мне его решение тяжело далось, — говорит Екатерина. — Каждый день живу и думаю, что у меня муж не приедет. И я не знаю, что я буду делать.
В середине июля Алексей уехал в часть в соседний регион, а оттуда — в зону СВО. Поднимать на ноги четырех детей Екатерине теперь приходится в одиночку, и делает она это на зарплату в 60 тысяч рублей. Помочь могло бы денежное довольствие мужа, но в конце августа расчетный счет Алексея оказался арестован. Сумма долга по алиментам к тому моменту составляла почти 73 тысячи рублей. Екатерина, вооружившись нотариальной доверенностью, пошла разбираться в УФССП, но там ей объяснили, что все законно.
— Судебный пристав-исполнитель дословно сказала, что ей плевать, куда я дальше буду обращаться, также плевать на что мне содержать четырех детей. Я от такого общения осталась в ужасе. Пособия на детей у нас нет, мы не проходим по доходам, так как алименты и кредиты не учитываются. То есть берут начисления заработной платы, а не то, сколько мы на руки по факту получаем. Пока муж работал, он ходил и просил вынести постановление, чтобы с зарплаты удерживали алименты, но результата не было, а как только он ушел, получается, через месяц счет арестовали, — рассказывает Екатерина.
Но и это еще не всё. 31 августа в личном кабинете Госуслуг ее мужа Алексея появилось обновление — сумма долга выросла с 73 тысяч рублей до 706,5 тысячи.
— Я пыталась разобраться, ходила, писала, но мне отправляют одни отписки, расчёт не дают увидеть. Когда задаю логичный вопрос: «Почему карта арестована на 73000 рублей, а сумма долга 706500?», ведущий пристав-исполнитель мне отвечает: «Понятия не имею». То есть можно любую сумму задолженности повесить, пока человек на СВО и сам не может сходить и разобраться, откуда такой расчет? Самое интересное, что пристав знала все данные, где муж работает, но ни арестов, ни постановлений, ничего не было, — возмущается женщина.
На следующий день она обратилась в Генпрокуратуру РФ, там обращение перенаправили в прокуратуру Новосибирской области, а оттуда — в прокуратуру Заельцовского района (фотографии ответов есть в распоряжении НГС). 6 сентября Екатерина получила ответ из региональной прокуратуры (фото есть в распоряжении НГС), где ее заверили, что в действиях пристава нарушений нет и назвали новую сумму задолженности — 705,5 тысяч рублей. Как она образовалась, ей при этом не объяснили.
Екатерина также попыталась попасть на личный прием к руководителю службы судебных приставов по району, но там ей повторно выдали ответ на жалобу, которую она отправляла ранее. В нем действия приставов тоже признают правомерными.
— Мой муж не отказывался от уплаты алиментов, но все действия пристава начались после отбытия супруга в зону СВО, где он не может восстановить свои права. Все легло на мои плечи, я работаю, вожу детей в детский сад, и вместо того, чтобы больше времени проводить с детьми, так как им очень нелегко без отца, я обиваю пороги чиновников и ничего не могу добиться, да и не располагаю таким количеством времени на все. Если я уволюсь, на что содержать нашу большую семью и платить по счетам, я не знаю. Мы с детьми должны выживать только на мою зарплату, как мне обратить внимание, если меня везде пинают?
По словам Екатерины, ее зарплаты едва хватает, чтобы погасить кредиты, оплатить детский сад, коммуналку и купить самое необходимое. Она сетует, что обещанные льготы, о которых так много говорилось, в основном, предназначены мобилизованным.
Что говорят в прокуратуре и как планирует действовать Екатерина
Как объясняет жена Алексея, еще в 2021 году они совместно с мужем приняли решение обратиться в УФССП и взыскать алименты на их троих совместных детей. Она говорит, что на такой шаг они пошли специально:
— Находясь в браке, я могу подать на алименты. Сначала у мужа вычитали с зарплаты по 70%, то есть у него там вообще копейки оставались, а потом, когда я подала на алименты, он платил меньше. В связи с тем, что у мужа в общей сложности 5 детей, решили вычитать по 50%, то есть по одной десятой на ребенка. Но в судебном решении ошибка, и я попросила разъяснения.
Екатерина считает, что была допущена ошибка, поскольку из недавно пришедшего довольствия, которое составило чуть больше 40 тысяч рублей, 50% ушло первым двум детям. Совместные дети Екатерины и Алексея получили 20% на троих. У самого Алексея осталось чуть больше 13 тысяч на карте, счет которой по-прежнему арестован.
— Задолженность только растет, и нет пояснения от приставов, почему и как это происходит. Хотя расчёт обязаны предоставить по закону — я эти законы за это время все изучила. До того как пристав арестовала счет, нам денег хватало и плюс у меня было пособие на детей, но с 21 августа его нет, так как мы не проходим по доходам. Наши несовершеннолетние дети ни в чем не виноваты, но нарушаются прежде всего их права, ну а приставы, что, и будут дальше хамить и совершать противоправные действия по отношению к людям? Я, конечно, не хотела такого внимания, нам и так нелегко, но больше выхода из ситуации я не вижу. Я практически не сплю, мысли все о муже и об этой проблеме. Как мы будем с детьми в прямом смысле слова выживать?
Корреспондент НГС отправил запрос в ГУФССП по Новосибирской области и региональную прокуратуру. В ФССП объяснили, что в отношении Алексея проводится полный комплекс мер принудительного исполнения «в соответствии с законодательством РФ».
— На требование по алиментным обязательствам такое основание для приостановления исполнительного производства как участие должника-гражданина в боевых действиях в составе ВС РФ, в том числе при проведении специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, не распространяется, — говорится в ответе прокуратуры.
Екатерина намерена добиваться разъяснения по новой задолженности, перевалившей за 700 тысяч рублей, а также рассчитывает на пересмотр постановления, в котором, как она уверена, закралась ошибка. Суд должен состояться 5 октября. Она также отправила обращение президенту РФ.
— Но там тоже, наверное, будет запрос в службу приставов. Опять спустится сюда, к этим приставам, и будет очередная отписка. А как мы должны жить — никому не интересно, — рассуждает она.
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