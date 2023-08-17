«Не интересовался жизнью, не платил алименты»: мать погибшего в СВО сибиряка пытается лишить выплаты его отца

В Новосибирской области мать погибшего военнослужащего подала в суд на его отца. Как сообщили в пресс-службе Барабинского районного суда, она решила оспорить право мужчины на получение единовременной выплаты после смерти их сына.
Информация появилась на сайте суда 17 августа. Военнослужащий погиб при участии в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
В качестве основания иска женщина указала, что мужчина хоть и приходится отцом погибшему, но с июня 1995 года фактически не является членом его семьи, так как не проживал с сыном.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Родительские обязанности, в том числе по уплате алиментов, исполнял ненадлежащим образом, с ним не общался, не интересовался его жизнью и, следовательно, не имеет права на получение единовременной выплаты, осуществляемой членам семьи в равных долях, — указано в сообщении.
Сибирячка оспаривает право мужчины на получение единовременной выплаты членам семей погибших в размере пяти миллионов рублей. Заседание в суде назначено на 20 сентября.
Весной этого года суд решил, кто из родителей получит страховую выплату на погибшего мобилизованного сына в Челябинской области.