«Не интересовался жизнью, не платил алименты»: мать погибшего в СВО сибиряка пытается лишить выплаты его отца

Сибирячка оспаривает право мужчины на получение единовременной выплаты членам семей погибших в размере пяти миллионов рублей. Заседание в суде назначено на 20 сентября.

Весной этого года суд решил, кто из родителей получит страховую выплату на погибшего мобилизованного сына в Челябинской области.

