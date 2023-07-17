Суд за гробовые: отец погибшего мобилизованного лишил бывшую жену всех выплат на сына

Жены и детей у Евгения не было, деньги должны были разделить между родителями. Отец погибшего обратился в суд с требованием лишить свою бывшую жену всех выплат. Аргументировал он это тем, что такая мать не достойна права на получение мер социальной поддержки, поскольку фактически отказалась от выполнения своих обязанностей родителя по воспитанию и содержанию ребенка.



В суд Андрей Гладков пришел со свидетелями: дочерью, мамой, новой женой и общими с бывшей женой знакомыми. Все они дали показания, что Ангелина Гладкова после развода детьми не интересовалась, деньгами не помогала и в воспитании не участвовала. Дочь Андрея и Ангелины, родная сестра погибшего, сказала, что первое время брат пытался общаться с матерью, но она к этому не стремилась и даже не открывала двери, когда он приезжал. Сама Ангелина в суд не пришла.

