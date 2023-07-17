Суд за гробовые: отец погибшего мобилизованного лишил бывшую жену всех выплат на сына

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Судам самых разных уровней регулярно приходится разбираться в семейных спорах, связанных с деньгами и имуществом: это и раздел совместно нажитого, и вопросы наследства, и выяснение кто из бывших жен и мужей должен гасить кредиты, кто — воспитывать детей, а кто — платить алименты. Сегодня речь тоже пойдет об имущественном, в каком-то смысле, споре — эта история из Челябинской области, где суду пришлось решать, кто из родителей получит страховую выплату на погибшего мобилизованного сына. Те деньги, которые в народе лаконично называют «гробовыми».
Имена участников судебного процесса изменены.
Суд по этому делу состоялся в феврале 2023 года, но чтобы разобраться в этой истории, придется начать издалека. В прошлом муж и жена, назовем их Андрей и Ангелина Гладковы, вместе воспитывали двух детей — мальчика и девочку, назовем их Евгений и Екатерина. Когда Женя еще учился в школе, родители развелись. Причиной развода, согласно показаниям Андрея Гладкова, стало то, что Ангелина начала злоупотреблять алкоголем и вести аморальный образ жизни. По этой же причине дети после развода родителей жили с отцом — по его словам, бывшая жена воспитанием детей не занималась, не работала и обеспечить их не могла.
После развода, утверждает Андрей Гладков, бывшая свой образ жизни не изменила, а о детях забыла совсем. Согласно материалам дела, Ангелина обращалась в соцзащиту, чтобы установить порядок общения с детьми — в итоге она могла видеться с ними каждые выходные и по желанию детей по будням. Андрей утверждает, что впоследствии бывшая жена этот график не соблюдала, детей не навещала, не интересовалась их здоровьем и успехами, не дарила подарков и не помогала деньгами. В суд на алименты отец не подавал. Воспитывать детей ему помогала новая супруга.
Прошли годы, дети выросли. Выросли настолько, что когда в сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, сын Евгений уже попадал в число тех, кому прислали повестку в военкомат. Он отправился служить в зону СВО, где погиб «при выполнении задач в ходе специальной операции» — в открытых документах суда дата и обстоятельства гибели не уточняются.
Семьи погибших во время спецоперации военнослужащих, в том числе и мобилизованных граждан, имеют право на несколько выплат: страховка и единовременное пособие в сумме 7,421 миллиона рублей, единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей и ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи. По общему правилу, эти деньги делятся в равных долях между детьми, родителями и супругом погибшего.
Жены и детей у Евгения не было, деньги должны были разделить между родителями. Отец погибшего обратился в суд с требованием лишить свою бывшую жену всех выплат. Аргументировал он это тем, что такая мать не достойна права на получение мер социальной поддержки, поскольку фактически отказалась от выполнения своих обязанностей родителя по воспитанию и содержанию ребенка.
В суд Андрей Гладков пришел со свидетелями: дочерью, мамой, новой женой и общими с бывшей женой знакомыми. Все они дали показания, что Ангелина Гладкова после развода детьми не интересовалась, деньгами не помогала и в воспитании не участвовала. Дочь Андрея и Ангелины, родная сестра погибшего, сказала, что первое время брат пытался общаться с матерью, но она к этому не стремилась и даже не открывала двери, когда он приезжал. Сама Ангелина в суд не пришла.
Итог этой истории
Суд заключил, что оснований не доверять показаниям свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, у него нет. Факт уклонения матери от выполнения своих родительских обязанностей суд счел установленным, а требования отца — обоснованными. Всех выплат на погибшего сына женщину лишили. Судя по информации, опубликованной на сайте суда, оспорить это решение она не пыталась.
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