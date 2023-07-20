«Первые штрафы увидим в ближайшее время»: как ужесточат ответственность за неявку в военкоматы

Не уведомил об изменениях — до 20 000 рублей

По-хорошему военкомат должен знать обо всех изменениях, которые происходят с людьми призывного возраста. Будь вы хоть 18-летний срочник, хоть давно пребывающий в запасе (кстати, недавно Госдума повысила предельный возраст запасников), рассказывать нужно практически обо всём: об изменении семейного положения, образования, места учебы, работы, должности, смене места жительства, выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в РФ.

— Это касается в том числе и военнообязанных. Они должны вставать на учет и информировать военкомат об изменениях. Раньше это и так действовало. Просто по какой-то причине особых штрафных санкций за это не было предусмотрено, — говорит Андрей Конышев.

