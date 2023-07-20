«Первые штрафы увидим в ближайшее время»: как ужесточат ответственность за неявку в военкоматы

Только завершился весенний призыв, как в Госдуме решили подстелить соломку для следующей призывной кампании: Комитет по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки об изменениях в КоАП и рекомендовал депутатам их принять. Изменения повышают штрафы для тех, кто получил повестку, но не явился в военкомат, или уклоняется от медосвидетельствования, а также вводят несколько новых наказаний. Чтобы поправки вступили в силу, нужно, чтобы законопроект одобрили Госдума (там он сейчас прошел первое чтение) и Совфед, а после — подписал президент. Сколько времени это займет, сказать сложно: одни законопроекты проходят все этапы за несколько дней, другие лежат в Госдуме месяцы и годы. Однако в последнее время инициативы, касающиеся военной службы, Госдума редко откладывает в долгий ящик, так что нельзя исключать, что они будут действовать уже в следующую призывную кампанию. Чтобы понять, к чему стоит готовиться людям призывного возраста, мы попросили юриста Андрея Конышева разобраться в нововведениях, чтобы в том числе понять, кого они коснутся.
Не явился по повестке — до
50 000 рублей
Поправки в статью 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»), которая регламентирует в том числе штрафы за неявку в военкомат по повестке, вносят не в первый раз. До весны 2020 года размер штрафа варьировался от 100 до 500 рублей, 5 мая 2
- заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие);
- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.
Уважительные причины нужно подтвердить документально: листком нетрудоспособности, медицинской справкой о нахождении на стационарном лечении, документами, подтверждающими заболевание или смерть близкого родственника и так далее — в зависимости от ситуации. Причем если выяснится, что призывник симулировал болезнь, сам себе нанес увечья или занимался подлогом документов, это, согласно постановлению Пленума ВС РФ, расценивается как уклонение от призыва на военную службу.
Уклонился от медосвидетельствования и испортил документы — до
25 000 рублей
Сейчас, если военкомат отправляет призывника на медосвидетельствование или обследование, а он это этого уклоняется, ему грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Поправки предлагают взимать штраф в размере от
Не уведомил об изменениях — до
20 000 рублей
По-хорошему военкомат должен знать обо всех изменениях, которые происходят с людьми призывного возраста. Будь вы хоть
— Это касается в том числе и военнообязанных. Они должны вставать на учет и информировать военкомат об изменениях. Раньше это и так действовало. Просто по какой-то причине особых штрафных санкций за это не было предусмотрено, — говорит Андрей Конышев.
Теперь за то, что вы не оповестили военкомат, например, о том, что вступили в брак, добились повышения на работе, уехали в другой город учиться или в длительную командировку, предлагают штрафовать на сумму от
— Фактически раньше никому до этого дела не было. А как это будет сейчас... Я думаю, что статистику нужно будет выполнять. То есть первые штрафы мы увидим уже в ближайшее время, когда все эти поправки будут уже приняты, — считает Андрей Конышев. — Вы же понимаете, такие поправки сейчас принимают в очень укороченные сроки.
Не содействуешь военкоматам в период мобилизации — штраф до
400 000 рублей
Это нововведение касается уже не тех, кто должен «отдать долг Родине», а тех, кто обязан отправить их этот долг исполнять. Например, если мобилизационная повестка военнообязанному пришла по месту работы, начальство должно эту повестку сотруднику вручить. Не меньше чем за три дня до даты вызова в военкомат (включая выходные). Она считается врученной, когда сотрудник получил ее в руки и подписался о получении.
За неоказание содействия военкоматам при мобилизации депутаты вводят новую статью в КоАП 19.38 — «Неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
Кроме того, ужесточат ответственность за непредставление в установленный срок в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (в 17 лет). Штраф для должностных лиц составит от
Есть ли у поправок обратная сила
По словам Андрея Конышева, именно эти законодательные правила обратной силы не имеют.
— С момента вступления этих поправок в законную силу это будет касаться только тех лиц, которые в текущем моменте не передают какую-либо информацию. Никого не будут привлекать к ответственности за прошлые периоды. Я так понимаю, что это может начать работать только с момента, когда эти поправки вступят в законную силу.
Вопрос от читателя
После новости о том, что за неявку в военкомат собираются штрафовать на
Вот что на этот счет ответил юрист:
— Никто не может исключать, что в какой-то период времени ситуация может измениться и добровольцы могут прекратить проявлять инициативу. Это всё готовится на будущее. У нас государство не живет одним днем. Оно создает законы на длительный период времени. Действительно, государство по телевизору говорит, что у нас всё хорошо, но законы-то пишутся не на один день.