Госдума повысила предельный возраст запасников

Госдума поддержала поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания. Согласно законопроекту, предельный возраст запасников увеличивается на пять лет.



Законопроект, который рассмотрела и одобрила сегодня Госдума на пленарном заседании, в ноябре 2022 года внесли депутаты во главе с председателем оборонного комитета Андреем Картаполовым. В изначальном варианте документ предполагал, что срочники и запасники смогут заключить контракт с Минобороны и участвовать в военных операциях за пределами страны. Ко второму чтению в нем появилась графа о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе. Поправки касались солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, предлагали повысить до 40 лет, ко второму — до 50, к третьему — до 55 лет.