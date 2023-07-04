Въехал в ЕС? Прощайся с машиной: как в Германии отнимают авто у россиян



Сергей из Петербурга вместе с женой и двумя маленькими детьми с конца мая путешествовал по Европе на машине. Границу ЕС они пересекли в Норвегии по французским шенгенским визам. За несколько недель проехали Финляндию, Германию, Австрию, Францию, Испанию, Италию, а возвращаться обратно домой решили на пароме Стокгольм — Хельсинки.



29 июня, когда петербуржцы уже ехали по Германии в сторону Скандинавии, на автобане за Гамбургом их обогнала машина, из которой высунулась рука с жезлом, а на заднем стекле загорелась табличка Follow me («Следуйте за мной». — Прим. ред.).



Остановились прямо на ближайшей заправке. Вышедшие из машины сотрудники немецкой таможни сказали что-то про эмбарго, санкции с 2014 года и добавили, что машину забирают. А еще что будет уголовное дело. Личные вещи, детей и жену вместе с Сергеем выгрузили прямо на дорогу, Audi с петербургскими номерами поставили на эвакуатор и увезли.