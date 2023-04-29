Андрея Кураева лишили священного сана, а участников СВО позвали на парад 9 Мая

Подразделения бойцов СВО примут участие в параде Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подразделения бойцов СВО примут участие в параде Победы, но подробностей не раскрыл. Участники спецоперации присутствовали и на прошлогоднем параде Победы в Москве: тогда они ехали на бронетранспортерах «Ракушка».

— Но в деталях — это к Минобороны. А лучше дождаться самого парада, — сказал официальный представитель Кремля.



Ранее власти шести регионов России отказались от парадов и массовых шествий в честь Дня Победы.

В Донецке снаряд попал в маршрутку — семь человек погибли

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале о том, что город попал под обстрел украинских войск. По его словам, в результате обстрела Киевского района повреждения получили три многоквартирных жилых дома, здание Республиканского травматологического центра, трибуны и игровое поле стадиона «Олимпийский», а также административное здание.