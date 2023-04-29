Андрея Кураева лишили священного сана, а участников СВО позвали на парад 9 Мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 апреля.
Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов. Девушку обвиняют в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
Ранее стало известно, что сторона защиты обжаловала арест Дарьи Треповой — ее этапировали в Москву, где она находится до сих пор. Суд арестовал предполагаемую террористку до 2 июня. Трепову обвиняют в том, что она принесла в кафе золотую статуэтку и подарила ее Владлену Татарскому. Позже этот подарок взорвался, военкор погиб на месте. Еще более 30 человек пострадали. Дата судебного заседания по поводу обжалования решения об аресте пока не назначена.
Подразделения бойцов СВО примут участие в параде Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подразделения бойцов СВО примут участие в параде Победы, но подробностей не раскрыл. Участники спецоперации присутствовали и на прошлогоднем параде Победы в Москве: тогда они ехали на бронетранспортерах «Ракушка».
— Но в деталях — это к Минобороны. А лучше дождаться самого парада, — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее власти шести регионов России отказались от парадов и массовых шествий в честь Дня Победы.
В Донецке снаряд попал в маршрутку — семь человек погибли
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале о том, что город попал под обстрел украинских войск. По его словам, в результате обстрела Киевского района повреждения получили три многоквартирных жилых дома, здание Республиканского травматологического центра, трибуны и игровое поле стадиона «Олимпийский», а также административное здание.
— По предварительным данным, в районе бывшего универсама «Украина» погибло 7 человек — попадание в маршрутное такси
Также, по словам главы города, под обстрел попали Куйбышевский и Ворошиловский районы.
В Белгородской области двое местных жителей погибли в «запрещенной зоне»
Телеграм-каналы Baza и 112 сообщили о том, что возле села Журавлёвка в Белгородской области четверо человек, направлявшиеся на рыбалку, решили срезать путь к реке по полю и наехали на мину. Позднее инцидент прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
— ЧП в Журавлёвке. По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа, — написал Гладков.
Позднее Вячеслав Гладков сообщил подробности происшествия: 26 апреля два местных жителя поехали в Журавлёвку на рыбалку, несмотря на все существующие предупреждения.
— Их не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС (введен 23 марта 2022 года), их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам. Они просто поехали на рыбалку. Прошли сутки, близкие начали искать своих родственников. Телефоны не отвечали. Сегодня членами ДНД тела двух мужчин были найдены возле автомобиля. К сожалению, они подорвались на мине и скончались на месте.
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Также глава Белгородской области опроверг информацию о том, что погибших было четверо — мужчина и женщина, которых искали вместе с двумя погибшими, оказались дома.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что посетил Бахмут
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале написал о том, что посетил Бахмут (российское название — Артёмовск). По словам Хуснуллина, он побывал в новых регионах по поручению президента РФ Владимира Путина для того, чтобы осмотреть объекты и провести совещания по программам социально-экономического развития.
— Также посетил Артёмовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать. Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно! — написал вице-премьер.
С 1 июля участники СВО смогут обращаться к психологам в поликлиниках
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал разработку программы психологической поддержки участников СВО. По словам главы ведомства, россияне смогут обращаться к психологам в поликлиниках с 1 июля. Это смогут делать в том числе и участники спецоперации.
— Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами, — рассказал Мурашко.
Во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд, средства из которого будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям. Путин заявил, что ждет от всех структур власти пристального внимания к проблемам участников СВО и их семей. За каждой семьей должен быть социальный работник, развернуть эту работу во всех регионах нужно до конца года.
Путин одобрил закон о признании ветеранами всех участников СВО и ополченцев Донбасса
Президент России Владимир Путин одобрил закон об уточнении категорий граждан, для которых устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий. Документ относит к ветеранам и инвалидам боевых действий в том числе и людей, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.
Также к ветеранам и инвалидам боевых действий отнесли всех участников СВО, содействующих выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Правительство установит порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца указанным лицам.
Протодиакона Андрея Кураева лишили священного сана
Патриарх Кирилл своим указом лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана — об этом сообщается на сайте Московской епархии. Решением Московского епархиального суда Кураев уже был изгнан из сана, но тогда на это решение был наложен мораторий.
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— В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда Москвы об извержении вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить вам время для переосмысления вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность, настоящим прекращается действие упомянутого моратория, и в соответствии с решениями Епархиального суда Москвы вы извергаетесь из священного сана, — написано в сообщении.
В своем блоге Кураев прокомментировал указ — по его словам, право сослужения с нынешним патриархом Кириллом является «сомнительной честью», которую он не считал и не считает нужным добиваться. Также он не сказал, собирается ли воспользоваться правом апелляции. 23 августа прошлого года Андрея Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.