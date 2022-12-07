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Полиция забрала сибиряка из хостела и привезла в сборный пункт для отправки на службу — он не проходил «срочку»

25-летний мужчина имеет хронические заболевания, но в военкомате ему дали категорию А1

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Владимир приехал в Москву из Барнаула в сентябре и жил в хостеле. Именно оттуда его увезли сотрудники полиции

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3 декабря сотрудники полиции пришли в московский хостел и увезли одного из жильцов в сборный пункт военкомата Москвы на улице Угрешской. Об этом корреспонденту НГС сообщила мама мужчины Евгения (по ее просьбе мы не указываем фамилию, но она известна редакции. — Прим. ред.). По ее словам, сейчас сын по-прежнему находится в Москве, при этом он никогда не проходил срочную службу и даже не имеет военного билета.

Как Владимир оказался в сборном пункте

— 3 декабря утром в хостел пришли сотрудники полиции, попросили паспорт предъявить. Вова (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред.) предъявил. Они сказали: «Поехали, проедемся до военкомата». Отвезли в военкомат и оттуда уже больше не вернули. То есть в военкомате прошли комиссию… Ну как там комиссию проходят? Естественно, визуальный осмотр: зубы, зрение, до носа дотронуться, присесть, наклониться. С этим у него всё в порядке, но справок о хронических заболеваниях у него не было с собой, — рассказала Евгения.

Она прислала в редакцию фотографии медицинских обследований, проведенных в родном городе ее сына. В графе «диагноз» значится «хроническая эозинофильная пневмония». По словам Евгении, у сына также диагностированы венозная дисфункция и синдром Арнольда-Киари, из-за чего Владимир регулярно мучается головными болями.

Как сообщил Владимир в переписке с мамой, на информацию о том, что у него есть хроническое заболевание, не обратили внимания

Как сообщил Владимир в переписке с мамой, на информацию о том, что у него есть хроническое заболевание, не обратили внимания

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Она также показала переписку с сыном. 3 декабря он написал ей в вотсапе: «Менты пришли, уклонистов ищут», — а потом добавил: «Вот срочники и нужны».

«Всех готовят к отправлению в часть»

— Поставили категорию А1. То есть здоров по всем пунктам. Я так понимаю, выдергивали всех, кто с 18 по 27 лет не служил. Вове 25 лет. Военного билета у него не было. Его почему-то потеряли в военкомате, то есть его не выспрашивали в военкомате, повесток не приходило никаких. То ли потеряли, то ли что. А может, потому что у него хронические заболевания с детства, — отметила Евгения.

После того как сын сообщил маме в мессенджере о том, что его привезли в сборный пункт, связь с ним пропала почти на сутки. Как говорит Евгения, 4 декабря сын отзвонился и рассказал, что его телефон у него забрали, принесли обычный кнопочный, а также выдали форму:

— Сказал, что всех готовят к отправлению в часть, в Ковров. Пока им говорят, что вроде как на срочную службу всех. [Сын] говорит, что некоторых с работы выдернули, кого-то в метро или из хостела. Я звонила на горячую линию президенту, там отправили в военную прокуратуру, оттуда отправили в другую военную прокуратуру, которая этим районом занимается. Потом там сказали, чтобы звонила в обычную прокуратуру. До сборного пункта не дозвониться, там трубку не берут просто.

Владимир рассказал маме, что из хостела, где он жил, забрали 9 человек

Владимир рассказал маме, что из хостела, где он жил, забрали 9 человек

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Вчера, 5 декабря, Владимир вновь связался с мамой. Он по-прежнему находится в Москве:

— Сказал, что хочет служить. К мотострелкам его не взяли. А я боюсь из-за его проблем со здоровьем. Еще он сказал, что привезли новых, есть даже [мужчины] в робе. Прямо с работы увезли. А два парня сами пришли, полностью со всем, что можно с собой брать. В часть его еще не отправили. Поэтому кто его заберет и в какую часть, не знает. Наверное, если признали годным для прохождения службы, то, конечно же, куда-то да распределят.

Корреспондент НГС позвонила в хостел, где жил Владимир. Администратор сообщил, что сотрудники полиции время от времени заглядывают в хостел, однако были ли они 3 декабря, она не знает, поскольку это была не ее смена.

Мы также попытались связаться со сборным пунктом на Угрешской улице, где, как сообщил Владимир Евгении, он находится, но трубку никто не взял. Редакция отправила запрос в ГУ МВД Москвы, а также в военную прокуратуру. На момент публикации ответ не поступил.

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Еще в середине октября мы рассказывали, как приехавшим в Москву новосибирцам вручают повестки. Наши коллеги из MSK1.RU узнали, что происходит, и посетили несколько столичных хостелов, опросив сотрудников и проживающих.

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