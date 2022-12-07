Полиция забрала сибиряка из хостела и привезла в сборный пункт для отправки на службу — он не проходил «срочку»

3 декабря сотрудники полиции пришли в московский хостел и увезли одного из жильцов в сборный пункт военкомата Москвы на улице Угрешской. Об этом корреспонденту НГС сообщила мама мужчины Евгения (по ее просьбе мы не указываем фамилию, но она известна редакции. — Прим. ред.). По ее словам, сейчас сын
Как Владимир оказался в сборном пункте
— 3 декабря утром в хостел пришли сотрудники полиции, попросили паспорт предъявить. Вова (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред.) предъявил. Они сказали: «Поехали, проедемся до военкомата». Отвезли в военкомат и оттуда уже больше не вернули. То есть в военкомате прошли комиссию… Ну как там комиссию проходят? Естественно, визуальный осмотр: зубы, зрение, до носа дотронуться, присесть, наклониться. С этим у него всё в порядке, но справок о хронических заболеваниях у него не было с собой, — рассказала Евгения.
Она прислала в редакцию фотографии медицинских обследований, проведенных в родном городе ее сына. В графе «диагноз» значится «хроническая эозинофильная пневмония». По словам Евгении, у сына также диагностированы венозная дисфункция и синдром Арнольда-Киари,
Она также показала переписку с сыном. 3 декабря он написал ей в вотсапе: «Менты пришли, уклонистов ищут», — а потом добавил: «Вот срочники и нужны».
«Всех готовят к отправлению в часть»
— Поставили категорию А1. То есть здоров по всем пунктам. Я так понимаю, выдергивали всех, кто с 18 по 27 лет не служил. Вове 25 лет. Военного билета у него не было. Его
После того как сын сообщил маме в мессенджере о том, что его привезли в сборный пункт, связь с ним пропала почти на сутки. Как говорит Евгения, 4 декабря сын отзвонился и рассказал, что его телефон у него забрали, принесли обычный кнопочный, а также выдали форму:
— Сказал, что всех готовят к отправлению в часть, в Ковров. Пока им говорят, что вроде как на срочную службу всех. [Сын] говорит, что некоторых с работы выдернули,
Вчера, 5 декабря, Владимир вновь связался с мамой. Он
— Сказал, что хочет служить. К мотострелкам его не взяли. А я боюсь
Корреспондент НГС позвонила в хостел, где жил Владимир. Администратор сообщил, что сотрудники полиции время от времени заглядывают в хостел, однако были ли они 3 декабря, она не знает, поскольку это была не ее смена.
Мы также попытались связаться со сборным пунктом на Угрешской улице, где, как сообщил Владимир Евгении, он находится, но трубку никто не взял. Редакция отправила запрос в ГУ МВД Москвы, а также в военную прокуратуру. На момент публикации ответ не поступил.
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