«Отрабатывают каждую комнату». Как по столичным хостелам ходят люди и вручают постояльцам повестки

Войдя внутрь, мы встретились с администратором. Мужчина средних лет в вязаном свитере совсем не удивился, когда мы рассказали ему про очередной оригинальный способ вручения повесток:



— Наш хостел уже посещали товарищи с повестками. Обычно приходит несколько сотрудников и проверяют документы. Пока что к нам они заглядывали два раза — проверили сначала первый этаж, потом второй. Но «гости» уже ушли, всё в порядке.



— Вы как-нибудь оповещаете своих постояльцев о визите этих «гостей»?



— Конечно, мы всегда предупреждаем людей. Ходим, стучимся, говорим, что военкомы пришли.

