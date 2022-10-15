«Отрабатывают каждую комнату». Как по столичным хостелам ходят люди и вручают постояльцам повестки
Репортаж из гостевых домов Москвы, где людям из разных регионов России и ближнего зарубежья вручают повестки
По социальным сетям активно распространяется информация, что в гостиницах и хостелах Москвы проходят рейды, во время которых постояльцам, в том числе приехавшим на заработки из Новосибирска, раздают повестки от военкоматов. Наши коллеги из MSK1.RU узнали что там происходит, и посетили несколько столичных хостелов, опросив сотрудников и проживающих.
«Закрывают проход, чтобы никого не выпускать»
Первый хостел, который мы удостоили своим визитом, располагался в неприметном покосившемся доме. Изуродованные трещинами стены, периодически обнажали темно-бордовые кирпичи. Возле входа курила небольшая компания постояльцев. Заспанные физиономии лениво потягивали папиросы и молча наблюдали за неторопливо ползущими по асфальтной глади машинами.
Войдя внутрь, мы встретились с администратором. Мужчина средних лет в вязаном свитере совсем не удивился, когда мы рассказали ему про очередной оригинальный способ вручения повесток:
— Наш хостел уже посещали товарищи с повестками. Обычно приходит несколько сотрудников и проверяют документы. Пока что к нам они заглядывали два раза — проверили сначала первый этаж, потом второй. Но «гости» уже ушли, всё в порядке.
— Вы как-нибудь оповещаете своих постояльцев о визите этих «гостей»?
— Конечно, мы всегда предупреждаем людей. Ходим, стучимся, говорим, что военкомы пришли.
Немного побеседовав с администратором о насущном, мы попросили ключи от одной из комнат, чтобы осмотреть апартаменты и поговорить с их обитателями. Двухэтажные кровати с матрасами средней жесткости, пахнущее порошком постельное белье, заставленные посудой подоконники, холодные стены и полная тишина. Видимо, люди, заселенные в этом номере, еще находились на работе. Тем не менее в коридоре у нас получилось поговорить с одним из постояльцев:
— Давно вы тут живете?
— Уже почти два месяца. Я тут в основном сплю, большую часть времени я провожу на работе. В Москву я вообще на заработки приехал.
— К вам приходят сотрудники военкоматов и если да, то как часто они это делают?
— Приходят, кого-то мобилизовывают. Как правило, они стучатся, заходят, закрывают проход, чтобы никого не выпускать, спрашивают документы, а потом раздают повестки. Таким образом они отрабатывают каждую комнату в хостеле.
— Когда обычно приходят вручать повестки?
— Они приезжают после рабочего времени, когда все люди уже здесь. Это где-то после семи вечера.
— А вы повестку получили?
— Мне не вручили повестку, потому что нет гражданства. Мигрантам предлагают «службу», спрашивают, есть ли желание поехать. Может, кто-то соглашается, кому надоело, едет туда. Я сегодня был в Подмосковье, мы там тумбочки собирали. 15 человек собрали 1200 штук за 2 дня. Там ангар — 30 тысяч квадратов — подготовили для мобилизованных. Масштабно и очень страшно. Я такого не видел. Там в основном все взрослые, за 30 лет. Молодых мало.
«Если боитесь повестки — в хостелы не заселяйтесь»
Вернув ключи администратору, мы отправились в следующий хостел. На ресепшене нас встретила женщина. Она консультировала людей, которые зашли задолго до нас. Когда она освободилась, мы задали ей пару вопросов:
— К вам приходили с повестками?
— К нам еще не приходили с повестками. Правда, на той неделе заглянули, но по другому поводу — спрашивали: «Почему у вас учета постояльцев нет?» Наверное, хотели проверить, кто у нас тут ночует, чтобы потом «навестить». Знакомые, работающие в других местах, сказали, что товарищи с заветной бумажкой по хостелам теперь тоже ходят, ну и у них, соответственно, они тоже побывали. А еще их часто стала посещать полиция с проверками.
— Не знаете, к вам они сегодня случайно не собираются?
— Не могу сказать: придут — не придут. Никаких информаторов у меня нет. Если боитесь повестки, то в хостелы не заселяйтесь. Ищите квартиру. Хотя не факт, что вас там не найдут.
«Отправляют в военкомат, а оттуда — на передовую»
Недолго думая, мы отправились еще в один хостел. Администратора там уже не было, поэтому мы отправились искать жильцов. За серым зданием, в котором находились спальные места, курили двое мужчин. Они продолжительное время живут в этом хостеле. Выслушав наши вопросы, они согласились дать нам небольшие комментарии:
— Военкомы у нас тоже уже были. Они везде приходят вечером, когда все дома. Так что сматывайте, ребята. И им без разницы — в Москве ты прописан или где еще. Вот у меня соседу дали повестку, хотя он в другом городе прописан. Оказалось, что не годен, но всё равно. Вручают они не мобилизационные предписания, а бумажки, чтобы ты медкомиссию прошел.
— Вчера тоже стояли за углом, караулили, — подхватывает другой мужчина. — Стояли, ловили. Вы, конечно, можете рискнуть и заселиться, но будьте готовы…
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Официально
Сообщения об облавах в хостелах приходят из разных районов Москвы. Мы обзвонили столичные военкоматы и спросили, что происходит.
— Мы о подобном не слышали, — как правило, нам отвечали на другом конце провода, но добавляли, что подробности нужно спрашивать у начальников, которые или слишком заняты или отсутствуют на месте.
Тем временем военком Москвы Максим Локтев заявил, что повестки вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными лично либо через работодателя — и должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан. Как уточняют РИА Новости, разыскные мероприятия проводятся регулярно и связаны с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников. Сейчас в их сферу внимания могут попадать и уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч человек. Мы рассказывали, кого призовут в первую очередь и как будет проходить призыв.
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