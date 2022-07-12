«Стало понятно, что это чума»: бывший глава отдела биологической безопасности «Вектора» — об угрозе опасных болезней

Вы, наверное, заметили, что на фоне двухлетних мучений и утрат ковидной эпопеи мы стали куда чувствительнее к любой информации о проявлениях опасных инфекций. Случаи чумы и холеры в сопредельных странах и раньше бывали спорадически, и никто на это не обращал внимания, но несколько случаев в Монголии и Китае, зарегистрированные около года назад, вызвали бурную реакцию.



И так со всеми случаями. То гепатит у детей, то оспа обезьян. Кого раньше заинтересовал бы новый изолят вируса конго-крымской лихорадки? Только небольшой круг специалистов — молекулярных вирусологов. Ну и вирусологов-оружейников из DTRA, для которых необдуманно обнародованная информация, не сомневаюсь, весьма полезна.

