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Куда делась «ЭпиВакКорона»: новосибирский «Вектор» объяснил, почему ее не поставляли в регионы России

Центр ждет нового заказа от Минздрава РФ

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В гражданский оборот введено более 12 миллионов доз этой вакцины

В гражданский оборот введено более 12 миллионов доз этой вакцины

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Новосибирский «Вектор» объяснил, почему нет поставок вакцины «ЭпиВакКорона» в регионы. Контракт на поставку, который был заключен на прошлый год, уже истек. Новый заказ на производство ожидается в феврале.

Ранее появилась информация о том, что ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределили с начала 2022 года. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. По данным одного из источников издания, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины».

Научный центр «Вектор» рассказал журналисту НГС, что в 2021 году контракт исполнен в полном объеме:

— Произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона». Получение очередного заказа Министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года. Сегодня вакцина «ЭпиВакКорона» есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан от COVID-19.

Руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева ответила журналисту НГС, что на территории региона поступило в обращение более 180 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», жалоб на недоступность данной вакцины не поступало.

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В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС уточнили, что последняя поставка «ЭпиВакКороны» была в начале декабря 2021 года.

Вакцина «ЭпиВакКорона» производится на площадках ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, АО «Вектор-БиАльгам» и ООО «ГЕРОФАРМ» в соответствии с заказами Министерства здравоохранения РФ.

Ранее мы рассказывали историю 61-летней пациентки, которая умерла от коронавируса, несмотря на то что была привита «ЭпиВакКороной». «Вектор» объяснил, что вакцинация от респираторных инфекций значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает полностью.

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