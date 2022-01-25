Куда делась «ЭпиВакКорона»: новосибирский «Вектор» объяснил, почему ее не поставляли в регионы России

Новосибирский «Вектор» объяснил, почему нет поставок вакцины «ЭпиВакКорона» в регионы. Контракт на поставку, который был заключен на прошлый год, уже истек. Новый заказ на производство ожидается в феврале.



Ранее появилась информация о том, что ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределили с начала 2022 года. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. По данным одного из источников издания, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины».