Куда делась «ЭпиВакКорона»: новосибирский «Вектор» объяснил, почему ее не поставляли в регионы России

Новосибирский «Вектор» объяснил, почему нет поставок вакцины «ЭпиВакКорона» в регионы. Контракт на поставку, который был заключен на прошлый год, уже истек. Новый заказ на производство ожидается в феврале.
Ранее появилась информация о том, что ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределили с начала 2022 года. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. По данным одного из источников издания, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины».
Научный центр «Вектор» рассказал журналисту НГС, что в 2021 году контракт исполнен в полном объеме:
— Произведено и введено в гражданский оборот
Руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева ответила журналисту НГС, что на территории региона поступило в обращение более 180 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», жалоб на недоступность данной вакцины не поступало.
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС уточнили, что последняя поставка «ЭпиВакКороны» была в начале декабря 2021 года.
Вакцина «ЭпиВакКорона» производится на площадках ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, АО «Вектор-БиАльгам» и ООО «ГЕРОФАРМ» в соответствии с заказами Министерства здравоохранения РФ.
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