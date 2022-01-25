Вакцину «ЭпиВакКорона» перестали поставлять в регионы

Разработка центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, то есть полностью синтетическая. Научное сообщество раскритиковало «Вектор» за неправильный выбор пептидов при создании вакцины. Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявлял, что она не работает, потому что устроена таким образом, что не вызывает образования правильных антител. Официально, впрочем, вакцина была зарегистрирована. Однако летом ее производство стали сокращать. Регистрация партий «ЭпиВакКороны», по данным Росздравнадзора, пошла на убыль с июля, когда за весь месяц было выпущено всего 9 партий (в июне — 15).

