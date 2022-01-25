Вакцину «ЭпиВакКорона» перестали поставлять в регионы

Ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределено регионам с начала 2022 года. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. О трудностях с поставками «ЭпиВакКороны» изданию также сообщили источники в одном из российских научных институтов, фармкомпании и Госдуме. По данным одного из источников, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины».
Мы задали вопрос о причинах прекращения поставок Роспотребнадзору, поскольку вакцина разработана принадлежащим ему центром «Вектор». На момент публикации ответа не было.
Разработка центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, то есть полностью синтетическая. Научное сообщество раскритиковало «Вектор» за неправильный выбор пептидов при создании вакцины. Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявлял, что она не работает, потому что устроена таким образом, что не вызывает образования правильных антител. Официально, впрочем, вакцина была зарегистрирована. Однако летом ее производство стали сокращать. Регистрация партий «ЭпиВакКороны», по данным Росздравнадзора, пошла на убыль с июля, когда за весь месяц было выпущено всего 9 партий (в июне — 15).