«Ставить вакцину заставили на работе»: пациентка умерла от ковида после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Наталья отмечает, что ее мама любила ходить на работу пешком весной, летом и осенью, несмотря на то что у нее была машина. И вела здоровый образ жизни, а по работе постоянно проходила осмотры — хронических заболеваний у нее не было.



— Мама не планировала ставить вакцину, но ее заставили на работе. Она долго держалась, но после очередного отпуска получила оповещение о том, что либо она вакцинируется, либо не может больше ходить на работу. Мама — медработник, была не непосредственно в красной зоне, но постоянно работала в больнице, — рассказала журналисту НГС Наталья.



Татьяна перед вакцинацией проверяла уровень антител, чтобы узнать, болела ли она бессимптомно. Антител не было. По словам дочери, она с семьей тоже сдала кровь на антитела и узнала, что они переболели бессимптомно, то есть и ранее они с мамой контактировали, но тогда она не заразилась, а после вакцинации инфицировалась.