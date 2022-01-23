«Ставить вакцину заставили на работе»: пациентка умерла от ковида после вакцинации «ЭпиВакКороной»

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла
Журналист НГС связался с дочерью умершей Татьяны Буглаевой. Наталья рассказывает, что ее мама была медработником и не хотела вакцинироваться. Во время пандемии Татьяна ездила в командировки по работе, в отпуск в Адлер и в Турцию и нигде не заразилась.
Наталья отмечает, что ее мама любила ходить на работу пешком весной, летом и осенью, несмотря на то что у нее была машина. И вела здоровый образ жизни, а по работе постоянно проходила осмотры — хронических заболеваний у нее не было.
— Мама не планировала ставить вакцину, но ее заставили на работе. Она долго держалась, но после очередного отпуска получила оповещение о том, что либо она вакцинируется, либо не может больше ходить на работу. Мама — медработник, была не непосредственно в красной зоне, но постоянно работала в больнице, — рассказала журналисту НГС Наталья.
Татьяна перед вакцинацией проверяла уровень антител, чтобы узнать, болела ли она бессимптомно. Антител не было. По словам дочери, она с семьей тоже сдала кровь на антитела и узнала, что они переболели бессимптомно, то есть и ранее они с мамой контактировали, но тогда она не заразилась, а после вакцинации инфицировалась.
Вторую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» Татьяна поставила в августе 2021 года, а 2 ноября заболела, 5 ноября попала в больницу.
— Это одна из лучших больниц нашего города. Врачи делали всё возможное, чтобы ее спасти. Но ничего не помогло. Через две недели в реанимации она умерла. Минздрав прислал нам отписку, в которой говорится, что всё делали правильно, вакцинация была сделана правильно, но она умерла, приносим соболезнования. Нам не ответили, что будет проводиться какая-то проверка, что случай будет разбираться. Нам это не понравилось, — поясняет Наталья.
Кроме того, в ответе говорилось о том, что защитный титр антител после вакцинации неизвестен так же, как и продолжительность иммунитета (документ имеется в распоряжении редакции).
Наталья хотела бы, чтобы этот случай смерти от коронавируса, несмотря на вакцинацию, разбирали, включили в какую-то статистику и как-то объяснили.
— Если бы мама сама хотела привиться, поставила вакцину, а потом умерла от ковида, конечно, мне бы не было легче, но хотя бы это было бы ее решение. Если бы не было обязаловки, она бы не вакцинировалась. Она никого не агитировала ни за, ни против, только дома на кухне говорила о том, что считает, что должен сформироваться естественный коллективный иммунитет, а не от вакцинации, которая не проверена годами. Хочется, чтобы за это кто-то ответил, но не знаю, насколько это возможно. До этого она не болела, — говорит Наталья.
Журналист НГС 14 января сделал запрос в «Вектор», чтобы узнать, разбирался ли этот случай, почему это могло произойти и сколько человек умерли от ковида, несмотря на вакцинацию, но за отведенный законом срок ответа не получил.
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отказались НГС комментировать этот случай и подтверждать подлинность документа, сославшись на врачебную тайну.
— Статистика умерших после вакцинации не ведется из-за отсутствия статистических форм, — добавили в пресс-службе комитета.
Ранее мы рассказывали о том, что молодой ученый умер после приема лекарства от коронавируса. До этого он вакцинировался «ЭпиВакКороной», но заболел. А здесь специалисты высказывали свои версии о том, почему люди умирают, несмотря на вакцинацию этим препаратом.