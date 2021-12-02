Молодой ученый умер после приема лекарства от коронавируса. До этого он вакцинировался «ЭпиВакКороной», но заболел

15 ноября Виктор получил результат теста на COVID-19 , он оказался положительным. При этом летом он прививался «ЭпиВакКороной», после вакцинации он чувствовал себя хорошо, жаловался только на боль в руке. В декабре он планировал пройти ревакцинацию.



Узнав о положительном тесте на коронавирус, Виктор снова вызвал врача на дом по инструкции, которая пришла в СМС вместе с результатом теста. Медики вновь его осмотрели, проверили уровень сатурации, всё было в пределах нормы. Повторное тестирование назначили через 10 дней .



В ночь с 16 на 17 ноября Виктор вызвал бригаду скорой помощи. Около четырех часов утра прибыли два медика.



— Он вызывал скорую в связи с тем, что температура никак не опускалась, была боль в груди, сильный кашель, не мог спать, — говорит Анна. — А они с ним грубо говорили, что якобы [заболевание] средней тяжести, а он их вызывает. Говорили: «Лечитесь, как лечились» и спрашивали: «От боли в груди вы не пробовали принять обезболивающее?» В этой бригаде достаточно молодые девушки и, мне кажется, слишком нахальные. Потом, когда они узнали, что у него прививка, стали говорить поспокойнее и сделали ЭКГ. Сказали: «Раз боль в груди, примите обезболивающее». И не заподозрили, что это пневмония, не предложили проверить причину боли, сделать КТ.