«Снижает риск тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает полностью»: «Вектор» — об умершей после вакцинации пациентке

Напомним, что дочь погибшей 61-летней Татьяны Буглаевой Наталья рассказала журналисту НГС о том, что мама не хотела ставить вакцину, но ее как медработника заставили это сделать на работе. При этом с начала пандемии она не болела коронавирусом, несмотря на командировки и отпуска. «ЭпиВакКорону» она поставила в августе, а заразилась и умерла в ноябре 2021 года.