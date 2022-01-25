25 января вторник
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 4/10
usd 77.36
eur 87.59
Тема дняВосстанавливают легендарный самолет
Все новости
Все новости

«Снижает риск тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает полностью»: «Вектор» — об умершей после вакцинации пациентке

При этом центр рассказал, что именно об этой умершей пациентке им не сообщили

4 592
66Обсудить

Поделиться

Поделиться

Новосибирский «Вектор» в ответ на запрос НГС рассказал, почему вакцинированная «ЭпиВакКороной» 61-летняя пациентка могла умереть в санкт-петербургской больнице и как ведется учет летальных исходов после введения препарата и нежелательных реакций.

«Вектор» объяснил, что с 2009 года у них существует система Фармаконадзора. Она предназначена для контроля безопасности лекарственных препаратов, своевременного выявления всех изменений в оценке соотношения «польза — риск» и так далее. Сообщения о нежелательных явлениях в «Вектор» поступают в электронном виде, по телефону и почте и рассматриваются специальной комиссией. «Вектор» в свою очередь обязан сообщать в Росздравнадзор о серьезных нежелательных реакциях с летальным исходом или угрозой жизни.

— Относительно вашего запроса сообщаем, что информация о летальном случае женщины в возрасте 61 года из ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» (Санкт-Петербург) ни по системе АИС (специальная система для отслеживания нежелательных реакций препаратов. — Прим. ред.), ни по другим источникам не поступала, — сообщили журналисту НГС в «Векторе».

В учреждении добавили, что люди пожилого возраста находятся в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией:

— Общеизвестно, что вакцинация от респираторных инфекций значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает полностью. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических особенностей и сопутствующих заболеваний.

Напомним, что дочь погибшей 61-летней Татьяны Буглаевой Наталья рассказала журналисту НГС о том, что мама не хотела ставить вакцину, но ее как медработника заставили это сделать на работе. При этом с начала пандемии она не болела коронавирусом, несмотря на командировки и отпуска. «ЭпиВакКорону» она поставила в августе, а заразилась и умерла в ноябре 2021 года.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

Ранее мы рассказывали, что в Волгоградской области с лета 2021 года известно как минимум о пяти случаях летальных исходов после вакцинации COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона». Почему это происходит — рассказали эксперты.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцинациякоронавирус в Санкт-Петербургекоронавирус«ЭпиВакКорона»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter