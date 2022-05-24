«Заболевание не лечится, вакцины нет»: инфекционист рассказал, чем опасна оспа обезьян — видео

— Другой вопрос, что сейчас с 80-го года натуральная оспа побеждена, соответственно, уже более 40 лет людей от натуральной оспы не вакцинируют. И, в общем-то, подросло несколько поколений людей, которые никаким образом не сталкивались ни с натуральной оспой, ни с вакциной от нее. При столкновении с другими видами оспы (коровьей, обезьяньей) они совершенно точно могут при определенных условиях заболеть — это тесные контакты с приматами и определенные проблемы с иммунной системой, — пояснил эксперт.

