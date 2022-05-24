«Заболевание не лечится, вакцины нет»: инфекционист рассказал, чем опасна оспа
обезьян — видео
Пока особой угрозы нет, но если вирус мутирует, то это станет проблемой
Новосибирский инфекционист Андрей Поздняков рассказал НГС, что такое оспа обезьян, есть ли от нее вакцина и лечение. Чем опасен этот вирус и стоит ли переживать о его распространении — смотрите наше видео.
Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».
Андрей Поздняков пояснил, что оспа обезьян относится к одному семейству, что и натуральная, но отличается строением: это другой вид заболевания. Его переносят приматы, но иногда оспа обезьян может перескакивать и на людей.
— Другой вопрос, что сейчас с
Инфекционист заметил, что сейчас заразность низкая, но если вирус мутирует и облегчит себе передачу от человека к человеку, тогда это может стать проблемой.
— Основные симптомы — это повышение температуры, интоксикация той или иной степени выраженности и поражения кожи в виде характерных пузырьков, которые впоследствии могут нагнаиваться, соответственно, приобретать характер классического гнойного поражения кожи. Это заболевание, к сожалению, не лечится: нет специфической терапии, только симптоматически. Делать это достаточно проблемно, вакцины тоже нет, — пояснил Андрей Поздняков.
Он добавил, что вакцина может быть разработана на основании вакцины от натуральной оспы:
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— Возможно, вакцина от натуральной оспы будет работать, потому что виды рядышком находятся между собой. Антитела могут перекрестно защищать людей. Вакцину, конечно, можно опять насинтезировать, то есть воспроизвести на фармзаводах, но это требует времени. Пока для этого предпосылок нет.
Врач заметил, что, с одной стороны, люди с этим заболеванием могут спокойно жить, с другой — летальные случаи всё же есть. Всё зависит от иммунного статуса пациента.
— В общем-то эпидемиологии говорят об 1% летальности и выше. Это много. Если даже сравнивать с ковидом, где было
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