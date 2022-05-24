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Оспа обезьянПодробности

Анализ за 30 минут: новосибирский «Вектор» назвал особенность разработанной тест-системы на оспу обезьян

Специалисты рассказали, какой метод лежит в основе анализа и какой биоматериал исследуется

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«Вектор» очень быстро разработал этот тест и успешно провел лабораторные испытания

«Вектор» очень быстро разработал этот тест и успешно провел лабораторные испытания

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Новосибирский «Вектор» рассказал, в чем особенность разработанной им тест-системы, позволяющей выявить оспу обезьян.

Это заболевание и раньше выявлялось в мире, но в нескольких странах, а в мае 2022 года распространилось более чем в 12 странах. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания.

Как рассказали журналисту в пресс-службе Роспотребнадзора РФ, тест-система позволяет успешно обнаруживать вирусы в клиническом материале от инфицированных животных, а также находить вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов:

— Первичное заражение происходит при непосредственном контакте с кровью, биологическими жидкостями или поражениями кожи и слизистых оболочек инфицированных животных. Тест-система позволяет выявлять оспенные антигены в различных биологических образцах. В основе тест-системы лежит метод дот-иммуноанализа. Появление окрашенных темных точек в тестовой зоне говорит о наличии оспенных антигенов в образцах. Полный цикл анализа составляет 30 мин, что позволяет характеризовать систему как экспресс-метод, — пояснили в ведомстве.

Полная укомплектованность, простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного».

— Автономный набор для выявления ортопоксвирусов включает синтетические подложки с тестовыми и контрольными зонами, а также ванночки, заполненные растворами для анализа. Система снабжена встроенным контролем работоспособности. Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.

Как ранее рассказывали журналисту НГС в пресс-службе Роспотребнадзора РФ, после ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов (семейство вирусов животных, объединяющее самые крупные ДНК-содержащие вирусы. — Прим. ред.).

СЮЖЕТ

Оспа обезьянОспа обезьян

— Случаи заболевания оспой обезьян до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%. В последние годы в европейских странах и США периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян, — уточнили в пресс-службе.

Ранее новосибирские эксперты рассказывали, как именно проявляется оспа обезьян и есть ли от нее вакцина.

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