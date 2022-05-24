Анализ за 30 минут: новосибирский «Вектор» назвал особенность разработанной тест-системы на оспу обезьян
Специалисты рассказали, какой метод лежит в основе анализа и какой биоматериал исследуется
Новосибирский «Вектор» рассказал, в чем особенность разработанной им тест-системы, позволяющей выявить оспу обезьян.
Это заболевание и раньше выявлялось в мире, но в нескольких странах, а в мае 2022 года распространилось более чем в
Как рассказали журналисту в пресс-службе Роспотребнадзора РФ, тест-система позволяет успешно обнаруживать вирусы в клиническом материале от инфицированных животных, а также находить вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов:
— Первичное заражение происходит при непосредственном контакте с кровью, биологическими жидкостями или поражениями кожи и слизистых оболочек инфицированных животных. Тест-система позволяет выявлять оспенные антигены в различных биологических образцах. В основе тест-системы лежит метод дот-иммуноанализа. Появление окрашенных темных точек в тестовой зоне говорит о наличии оспенных антигенов в образцах. Полный цикл анализа составляет
Полная укомплектованность, простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного».
— Автономный набор для выявления ортопоксвирусов включает синтетические подложки с тестовыми и контрольными зонами, а также ванночки, заполненные растворами для анализа. Система снабжена встроенным контролем работоспособности. Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.
Как ранее рассказывали журналисту НГС в пресс-службе Роспотребнадзора РФ, после ликвидации натуральной оспы в
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— Случаи заболевания оспой обезьян до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%. В последние годы в европейских странах и США периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян, — уточнили в пресс-службе.
Ранее новосибирские эксперты рассказывали, как именно проявляется оспа обезьян и есть ли от нее вакцина.