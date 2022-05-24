Анализ за 30 минут: новосибирский «Вектор» назвал особенность разработанной тест-системы на оспу обезьян

Новосибирский «Вектор» рассказал, в чем особенность разработанной им тест-системы, позволяющей выявить оспу обезьян.



Это заболевание и раньше выявлялось в мире, но в нескольких странах, а в мае 2022 года распространилось более чем в 12 странах . Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания.