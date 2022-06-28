В новосибирском Роспотребнадзоре объяснили, как передается чума и холера
Обычно заражение происходит в природных источниках
В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали, что люди заболевают чумой преимущественно в природных очагах.
— Территория Новосибирской области не является природным очагом чумы. За последние 20 лет случаи заболевания чумой и холерой в Новосибирской области не регистрировались. Основными носителями в природных очагах чумы являются сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи, крысы, луговые собачки, морские свинки. Птицы, пресмыкающиеся и земноводные к чуме невосприимчивы. Основными переносчиками чумы являются блохи, — уточнили журналисту НГС в ведомстве.
Ведомство ежегодно проводит мероприятия по оценке готовности на случай выявления больных особо опасными инфекциями — чумой, холерой и другими.
Сейчас, в 2022 году, в целях совершенствования указанных мероприятий издано Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
Механизмы и пути заражения чумой, как уточняет Роспотребнадзор, следующие: трансмиссивный — при укусе блох, заразившихся на больных грызунах. Контактный — при снятии шкурок с больных грызунов, разделке туш больных верблюдов, через кровь и выделения больного человека. Аспирационный с воздушно-капельным — при снятии шкурок животных зубами, рубке мяса, при контакте с больными первичной или вторичной легочной формами чумы. Фекально-оральный — при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса зараженных животных.
Механизмы передачи, характерные для холеры: фекально-оральный — через зараженные предметы окружающей среды и немытые руки. Водный — во время купания в открытых зараженных водоемах, если пить обсемененную бактериями холеры воду или мыть продукты в такой воде. Контактный — во время общения или в результате прикосновений к зараженному человеку или бактерионосителю в момент выделения возбудителя холеры в окружающую среду.
— Алиментарный, когда человек употребляет в пищу зараженные продукты, которые могут сами содержать вибрионы холеры или бактерии попадают на продукты в процессе обработки, когда зараженный человек, скажем, чихнул на продукт во время активного бактериовыделительства, — сообщили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали о том, что Новосибирск оказался в зоне риска по заражению чумой из-за близости к Казахстану и Горному Алтаю.