В новосибирском Роспотребнадзоре объяснили, как передается чума и холера

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали, что люди заболевают чумой преимущественно в природных очагах.

— Территория Новосибирской области не является природным очагом чумы. За последние 20 лет случаи заболевания чумой и холерой в Новосибирской области не регистрировались. Основными носителями в природных очагах чумы являются сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи, крысы, луговые собачки, морские свинки. Птицы, пресмыкающиеся и земноводные к чуме невосприимчивы. Основными переносчиками чумы являются блохи, — уточнили журналисту НГС в ведомстве.