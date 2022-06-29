Всё ради олл инклюзива: история нашей читательницы, которая жестко экономит весь год, чтобы поехать в дорогой отпуск

Работа у Лидии тесно связана с расчетами — она трудится экономистом в троллейбусном депо. Женщина говорит, что коллеги потешаются над ней из–за того, что она годами ходит в одинаковой и штопанной одежде, но ей всё равно.

— У каждого свои приоритеты. Сегодня же общество только на потребление направлено: деньги бросают буквально на ветер. И вечно ноют, что их не хватает. А как их будет хватать? Кто на чём помешан. Вечная проблема: шкаф полон, а надеть нечего. Какой вздор, суета на пустом месте, — считает она.