Всё ради олл инклюзива: история нашей читательницы, которая жестко экономит весь год, чтобы поехать в дорогой отпуск
Признавайтесь, тоже хоть раз экономили на продуктах, чтобы в отпуске позволить себе шикануть
Это очень распространенная история — дорогой смартфон в кредит, платье от именитого бренда, а за квартиру уже который месяц не заплачено. Большинство людей хотят показаться лучше, солиднее, богаче, чем они есть и это нормально. Wday.ru записали историю Лидии — на зарплату простого экономиста (около 25 тысяч рублей) женщина умудряется жить роскошно, но всего 14 дней в году. А остальные — очень скромно.
История Лидии
Лида говорит, что не стесняется ходить в зашитых колготках. Понятно, под брюки их носят все (или почти все), а с юбками не принято. Всё потому, что женщина откладывает на отпуск. Но продолжим про колготки — у Лидии с ними сложные отношения.
— Проехалась в час пик на общественном транспорте — и готово, затяжка или вообще дырка. Утром на работу, вечером с работы. И что, иди покупай новые? Дешевле 200 рублей не найти. Вот и считайте: даже меняя раз в две недели эти чулочно-носочные изделия с октября по апрель это ж порядка 14 пар получается. Под 3 тысячи рублей в год. И только на одни колготки, — вздыхает наша героиня.
Работа у Лидии тесно связана с расчетами — она трудится экономистом в троллейбусном депо. Женщина говорит, что коллеги потешаются над ней из–за того, что она годами ходит в одинаковой и штопанной одежде, но ей всё равно.
— У каждого свои приоритеты. Сегодня же общество только на потребление направлено: деньги бросают буквально на ветер. И вечно ноют, что их не хватает. А как их будет хватать? Кто на чём помешан. Вечная проблема: шкаф полон, а надеть нечего. Какой вздор, суета на пустом месте, — считает она.
Лидия с мужем давно разошлась, детей у пары не было, но зато женщина просто помешана на отпусках и заграничных поездках. Она живет с тетей, родственница и научила Лидию экономить по-настоящему. Например, целофан она не выбрасывает, а сушит и использует много раз, женщина начала это делать задолго до того, как пакеты в магазинах стали платные.
— В еде я непривередлива. Овсяночка на воде, чай со своим вареньем, супчики постные, вместо мяса — курица и минтай, причем не каждый день. Одеваюсь в секонд-хендах. Между прочим, там можно таких людей встретить! Не чета мне, а там же отовариваются. Иные и зайти туда стыдятся, а зря. Чем с высоко поднятой головой в дорогущих бутиках китайский индпошив покупать, лучше ношеную, зато фирменную вещь приобрести, — считает Лида.
Зачем вся эта жесткая экономия. Ради одного — впечатлений. Очень женщина любит заграничный отдых. Лидия считает, что повседневные радости быстротечны и всё равно идут в утиль. Поэтому нет смысла тратить на них небольшую зарплату. А вот отпуск — это другое. Ради отпуска женщина надевает самое лучшее. Даже очки от Versace. Ее зарплаты простого экономиста хватает, чтобы несколько раз в год позволять себе недешевые поездки.
— Отели не пять звезд, конечно, и не на полеты бизнес-классом, но мне этого и не нужно. Мне не лень прогуляться пару километров от отеля до моря или пожить вскладчину в хостеле. Зато раз в год или два я бываю то на Кипре, то в Египте, то в Турции. Люблю море и заграничный сервис. Эти пару недель на курорте чувствую себя королевой! Купальники у меня фирменные, солнцезащитные очки от Versace себе подарила однажды — купила на распродаже и берегу. Только в отпуске их и надеваю! И да, хороший смартфон купила, люблю фотографироваться везде, где бываю, — с удовольствием перечисляет наша героиня.
Друзья женщины в социальных сетях думают, что она достаточно обеспечена, а на работе над ней смеются из-за зашитых колготок. Но Лидия не обращает на них внимания, она говорит, что именно ожидание отпуска делает ее счастливой и спасает от повседневной серости. Лидии 38 лет, она всё еще надеется устроить личную жизнь, не исключает, что произойдет это на курорте, когда она будет во всеоружии.
Как выживают люди на 9–15 тысяч рублей в месяц
Недавно редакция НГС нашла читателей, которые умудряются выживать на крохотные суммы. Например, работница бюджетного учреждения анонимно рассказала, как живет с зарплатой в 14,6 тысячи рублей.
— Я хороший специалист и работаю в бюджете. Сразу скажу, что работать там не очень приятно — спасибо не скажут, но зато скажут, что должна отработать каждую копейку. Решила попробовать параллельно развивать свой бизнес. Тут картина еще веселее. Бесплатных обучений очень много, и времени на них ушло тоже очень много. Но на практике оказалось, что если нет денег, то и нечего начинать. Еще рынок перенасыщен. Честно ничего не заработаешь, а пойдешь работать на предпринимателя — оставишь много здоровья и нервов (нет достойных условий труда). Полгода назад я забрала мать из деревни, потому что ей трудно там жить одной. Свою комнату я сдаю, а мы сняли двухкомнатную. В своей комнате я сделала большой ремонт и поэтому залезла в долги. С пенсии матери, возможно, за полгода рассчитаюсь. Есть ощущение, что от меня помощь ждут. Но мне пока никто не помогал. Правда, от государства удалось получить несколько субсидий. Например, год назад у меня была субсидия на съем жилья, — поделилась она с корреспондентом.
Здесь еще три коротких истории, как выжить, если у вас совсем мало возможностей.
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