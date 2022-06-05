«Тайная вторая жена, но по факту — любовница». Исповедь россиянки, которая вступила в отношения с женатым турком

Москвичка переехала в Турцию ради любви — и стала любовницей, или второй женой, как она говорит. О том, каково это, за что и чем приходится платить наложницам XXI века — в ее рассказе от первого лица.



«Может иметь четырех жен»

Начну, как в каком-нибудь клубе анонимных алкоголиков: мне 35, и я любовница. Уже два года я состою в тайных отношениях с женатым мужчиной, и из-за него я уехала из Москвы в Турцию. Мы познакомились в интернете. Мне всегда нравились брюнеты, и жгучий восточный красавец покорил меня. Он и правда красив — высокий, что редкость среди турок, очень за собой следит, и иногда мне кажется, что посещает салоны красоты (да, тут такие есть и для мужчин) даже чаще меня. К тому же он умен — у него успешная компания, много связей, он прекрасно говорит по-английски.

