«Иногда падаю замертво». Как выживает мать-одиночка с тремя детьми: считаем бюджет

Постоянно возникают неожиданные траты: например, сейчас старший сын проходит курс гипоксотерапии. Лина часто экономит, одежду детям берет на вырост и на распродажах. То, что остается, она старается откладывать на отпуск и непредвиденные расходы.



После начала военной спецоперации цены выросли, однако пока Лина слабо это ощущает — спасибо запасам. Разве что взлет цен на бытовую химию успел ударить по кошельку.

— Меня сейчас волнует тот факт, что я сижу на декретной ставке. Есть вероятность, что в новой ситуации штат не расширят и в декабре я могу потерять работу, — рассказала девушка.