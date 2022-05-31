«Иногда падаю замертво». Как выживает мать-одиночка с тремя детьми: считаем бюджет
Лина боится потерять работу и мечтает свозить сына на море
Екатеринбурженке Лине Гусевой 32 года. У нее трое детей — шестилетний Миша, четырехлетний Дима и двухлетняя малышка Майя. Помощи от отца они не видят, а мать в одиночку обеспечивает им и еду, и занятия, и — если выходит — отдых.
Получается это с трудом. Но с каким? Считаем бюджет Гусевых в цифрах.
Лина работает в сфере здравоохранения. Ее зарплата — примерно 38 тысяч, еще 25,6 тысячи она получает в виде пособий на детей. Может показаться, что 63,6 тысячи — это немало. Однако жизнь заставляет считать иначе.
Ежемесячные расходы семьи выглядят так:
- ипотека — 40 тысяч. Но с ней помогает мать Лины, так что по факту уходит 20;
- детсады — 9 тысяч;
- дополнительные занятия — 4 тысячи;
- коммуналка — 6 тысяч;
- логопед для Миши — 6,8 тысячи;
- бензин — 4 тысячи;
- еда — около 5 тысяч. Выходит так мало, так как почти всё (кроме хлеба и молока) Лина, когда может, покупает с запасом на несколько месяцев. Даже мясо она берет раз в два месяца, на складах.
Постоянно возникают неожиданные траты: например, сейчас старший сын проходит курс гипоксотерапии. Лина часто экономит, одежду детям берет на вырост и на распродажах. То, что остается, она старается откладывать на отпуск и непредвиденные расходы.
После начала военной спецоперации цены выросли, однако пока Лина слабо это ощущает — спасибо запасам. Разве что взлет цен на бытовую химию успел ударить по кошельку.
— Меня сейчас волнует тот факт, что я сижу на декретной ставке. Есть вероятность, что в новой ситуации штат не расширят и в декабре я могу потерять работу, — рассказала девушка.
Санкции ударили и по планам семьи. Лина обещала старшему сыну, что свозит его в Турцию, и уже купила путевки. Однако тур отменили — а деньги упрямо отказываются возвращать.
— Надеюсь, в июне мы с Мишей все-таки улетим на неделю на море и в горы Дагестана. Потом нужно будет делать ремонт — я недавно переехала в новую квартиру, пока у мальчиков тут даже стола для уроков нет. Но я не переживаю, это всё наживное, — поделилась планами мама.
Семье сильно помогли бы алименты от бывшего мужа Лины. Однако, по ее словам, она совершенно не получает от него денег. История их отношений — отдельная глава ее жизни.
— Мы с ним сидели в соседних офисах, и всё как-то быстро закрутилось. Я работала в турфирме, через несколько месяцев после знакомства мы полетели во Вьетнам — а прилетела я туда уже беременная. Расписались. Я была влюбленной и беременной, в жутких «розовых очках». Хотя уже тогда можно было понять, что ему не очень-то интересна семья, — поделилась Лина.
Участие мужчины в жизни семьи быстро сходило на нет, а отношения рассыпались. В один день девушка собрала его вещи — и сразу подала на алименты.
— На сегодня долг по алиментам — 514 тысяч. В последний раз дети видели отца прошлым летом. Та еще история: приехал на дни рождения детей (у Миши и Майи они рядом), увел именинников в «Детский мир». Я обрадовалась, но зря. Миша вернулся обратно со слезами на глазах: оказывается, папа спросил, что они хотят... и сказал, что купит потом, так как сейчас денег у него нет, — объяснила Лина. — Для этой ситуации у меня есть только отборный мат. Мы еще долго с Мишей разговаривали об этой ситуации, его до сих пор периодически накрывает. Я стараюсь сгладить всё как можно мягче.
Как Лина со всем справляется? На этот вопрос она отвечает честно: «Не знаю».
— Я просто делаю то, что должна. Конечно, бывают моменты, когда я вечером падаю замертво и засыпаю раньше детей. Но я не могу их бросить — это был мой выбор, рожать или не рожать. Так что ныть сейчас было бы как минимум глупо, — считает девушка.
Она благодарна за помощь близким. Мать и 80-летняя бабушка периодически сидят с детьми на больничных, а своих подруг Лина называет просто «золотыми».
— Они и моральной поддержкой обеспечат, и пинка дадут, если я торможу, а детям я крайне редко показываю слабость. Они еще маленькие, старший сын после развода и так слишком много взял на себя. Это была моя большая ошибка, но я ходила к психологу, это помогло мне стать увереннее, — убеждена девушка. — Недавно был мой день рождения, и подруги спросили, что бы я себе пожелала? Ответила, что я выросла даже круче, чем думала. Красивая, смелая, шикарная. Так пусть и дальше я не унываю!
СЮЖЕТ
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