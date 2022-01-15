«Вместо мяса — косточки за 150 рублей». Новосибирцы рассказали, как выживают на 9-15 тысяч рублей в месяц

Часто опросы про заработную плату не показывают точных результатов. Мы спрашивали читателей, как изменился их доход за 2021 год — вот, какие результаты показал этот опрос. Редакция также рассказывала, люди каких профессий зарабатывают больше
Одинокая мама с ребенком-инвалидом,
12 тысяч рублей
— Мой ребенок заболел в 2015 году. До марта 2021 года я работала специалистом в администрации, но в марте пришлось уволиться из-за проблем со здоровьем ребенка. Пубертат, всё стало очень нестабильно. Сейчас живу в одной квартире с мамой. Копить абсолютно не получается: все деньги уходят на обеспечение и лечение заболевания ребенка, в том числе и пенсия ребенка по инвалидности. Пенсия составляет
Пенсионерка, почти
9 тысяч
— Всё началось, когда я вышла на пенсию. Пока были силы, работала, занималась творчеством, шила, но теперь работать уже не могу. Пособий дополнительных нет. Дочь по возможности помогает, но этого едва хватает на лекарство. От государства я получаю только одно бесплатное лекарство, но и на том спасибо. Поэтому приходится учиться жить экономно. Вместо сыра в магазине беру плавленые сырки за 7 рублей, вместо мяса — косточки за 150 рублей, вместо нормальной колбасы покупаю каральку за 34 рубля и ем исключительно по 2 кусочка в день. Еще очень помогают ярмарки. Посещаю все возможные бесплатные мероприятия, только бесплатные концерты и выставки, хожу в библиотеки, много хожу пешком. Мои друзья, тоже пенсионеры, у которых пенсия побольше моей, не живут богаче. У меня тоже на самом деле большая пенсия —
Работница бюджетного учреждения,
14,6 тысячи рублей
— Моя зарплата последние полгода составляет
Офисный работник,
20 тысяч рублей
— На зарплату в
В первую очередь я всегда платила за учебу, кредиты, телефон, интернет. Оставалось мало денег, а копить и откладывать — нет, увы. Я думаю, что важен позитивный настрой, что бы с вами ни происходило. Иначе кранты. В Новосибирске на такую зарплату жить нереально! Можно выжить, только если кто-то помогает, если есть дача или подсобное хозяйство. Это очень хорошо спасает. Если варить кофе дома или покупать молотый и варить на работе, можно сэкономить хорошую сумму. Нужно пересмотреть питание — от чего-то можно и отказаться.
У меня руки есть, голова есть, работу найти сложно, но можно. Обстоятельства, конечно, разные бывают. За последние несколько лет я научилась немного оптимизировать свои расходы. Но опять же не всегда. Иногда я расслабляюсь и просто трачу в свое удовольствие.