«Вместо мяса — косточки за 150 рублей». Новосибирцы рассказали, как выживают на 9-15 тысяч рублей в месяц

Одинокая мама с ребенком-инвалидом, 12 тысяч рублей

— Мой ребенок заболел в 2015 году. До марта 2021 года я работала специалистом в администрации, но в марте пришлось уволиться из-за проблем со здоровьем ребенка. Пубертат, всё стало очень нестабильно. Сейчас живу в одной квартире с мамой. Копить абсолютно не получается: все деньги уходят на обеспечение и лечение заболевания ребенка, в том числе и пенсия ребенка по инвалидности. Пенсия составляет 12 тысяч рублей. С каждым месяцем всё сложнее, цены растут. Не знаю, что будет дальше. Пыталась подавать документы на выплату пособия с 8 до 17 лет как одинокий родитель. Сказали, что когда я раньше работала, у меня была хорошая зарплата — 28 тысяч рублей. Поэтому я, по их меркам, на сегодняшний день не нуждаюсь в помощи. Зато моя соседка, которая всю жизнь пьет и не работает, оформила это пособие на ребенка. Так и живем. Для кого эти пособия сделаны, не понимаю.

Пенсионерка, почти 9 тысяч