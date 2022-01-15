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«Вместо мяса — косточки за 150 рублей». Новосибирцы рассказали, как выживают на 9-15 тысяч рублей в месяц

Как они планируют бюджет и реально ли жить на такие деньги?

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Некоторые называют жизнь на маленькую зарплату «собачьей»

Некоторые называют жизнь на маленькую зарплату «собачьей»

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Часто опросы про заработную плату не показывают точных результатов. Мы спрашивали читателей, как изменился их доход за 2021 год — вот, какие результаты показал этот опрос. Редакция также рассказывала, люди каких профессий зарабатывают больше 100 тысяч рублей (и там оказались не только программисты). Но далеко не все в нашем городе живут на высокую зарплату. Мы нашли нескольких читательниц НГС, которые выживают в месяц на крохотные суммы — меньше 20 тысяч рублей. Как так вышло и как выглядит их жизнь — в четырех коротких историях.

Одинокая мама с ребенком-инвалидом, 12 тысяч рублей

— Мой ребенок заболел в 2015 году. До марта 2021 года я работала специалистом в администрации, но в марте пришлось уволиться из-за проблем со здоровьем ребенка. Пубертат, всё стало очень нестабильно. Сейчас живу в одной квартире с мамой. Копить абсолютно не получается: все деньги уходят на обеспечение и лечение заболевания ребенка, в том числе и пенсия ребенка по инвалидности. Пенсия составляет 12 тысяч рублей. С каждым месяцем всё сложнее, цены растут. Не знаю, что будет дальше. Пыталась подавать документы на выплату пособия с 8 до 17 лет как одинокий родитель. Сказали, что когда я раньше работала, у меня была хорошая зарплата — 28 тысяч рублей. Поэтому я, по их меркам, на сегодняшний день не нуждаюсь в помощи. Зато моя соседка, которая всю жизнь пьет и не работает, оформила это пособие на ребенка. Так и живем. Для кого эти пособия сделаны, не понимаю.

Пенсионерка, почти 9 тысяч

— Всё началось, когда я вышла на пенсию. Пока были силы, работала, занималась творчеством, шила, но теперь работать уже не могу. Пособий дополнительных нет. Дочь по возможности помогает, но этого едва хватает на лекарство. От государства я получаю только одно бесплатное лекарство, но и на том спасибо. Поэтому приходится учиться жить экономно. Вместо сыра в магазине беру плавленые сырки за 7 рублей, вместо мяса — косточки за 150 рублей, вместо нормальной колбасы покупаю каральку за 34 рубля и ем исключительно по 2 кусочка в день. Еще очень помогают ярмарки. Посещаю все возможные бесплатные мероприятия, только бесплатные концерты и выставки, хожу в библиотеки, много хожу пешком. Мои друзья, тоже пенсионеры, у которых пенсия побольше моей, не живут богаче. У меня тоже на самом деле большая пенсия — 17,5 тысячи рублей. Но у меня была попытка организовать свое дело в сфере пошива одежды. Я взяла кредит и не справилась. Вот уже третий год из моей пенсии высчитывают 50%, а на руки я получаю всего около 9 тысяч.

Работница бюджетного учреждения, 14,6 тысячи рублей

— Моя зарплата последние полгода составляет 14,6 тысячи рублей на руки. При этом я хороший специалист и работаю в бюджете. Сразу скажу, что работать там не очень приятно — спасибо не скажут, но зато скажут, что должна отработать каждую копейку. Решила попробовать параллельно развивать свой бизнес. Тут картина еще веселее. Бесплатных обучений очень много, и времени на них ушло тоже очень много. Но на практике оказалось, что, если нет денег, то и нечего начинать. Еще рынок перенасыщен. Честно ничего не заработаешь, а пойдешь работать на предпринимателя — оставишь много здоровья и нервов (нет достойных условий труда). Полгода назад я забрала мать из деревни, потому что ей трудно там жить одной. Свою комнату я сдаю, а мы сняли двухкомнатную. В своей комнате я сделала большой ремонт и поэтому залезла в долги. С пенсии матери, возможно, за полгода рассчитаюсь. Есть ощущение, что от меня помощь ждут. Но мне пока никто не помогал. Правда, от государства удалось получить несколько субсидий. Например, год назад у меня была субсидия на съем жилья.

Офисный работник, 20 тысяч рублей

— На зарплату в 20 тысяч рублей я жила около 4 лет. Я периодически живу с родителями, но от этого вообще не легче. Я постоянно где-то училась, и везде приходилось платить. Немного, конечно, спасало, что помогала мама. В семье нас четверо. Все эти деньги уходили на меня. В последнее время я работала в офисе в разных сферах (7,5 года). Сейчас устраиваюсь на производство.

В первую очередь я всегда платила за учебу, кредиты, телефон, интернет. Оставалось мало денег, а копить и откладывать — нет, увы. Я думаю, что важен позитивный настрой, что бы с вами ни происходило. Иначе кранты. В Новосибирске на такую зарплату жить нереально! Можно выжить, только если кто-то помогает, если есть дача или подсобное хозяйство. Это очень хорошо спасает. Если варить кофе дома или покупать молотый и варить на работе, можно сэкономить хорошую сумму. Нужно пересмотреть питание — от чего-то можно и отказаться.

У меня руки есть, голова есть, работу найти сложно, но можно. Обстоятельства, конечно, разные бывают. За последние несколько лет я научилась немного оптимизировать свои расходы. Но опять же не всегда. Иногда я расслабляюсь и просто трачу в свое удовольствие.

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