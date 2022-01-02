Как изменились доходы новосибирцев за год? Публикуем результаты опроса

В декабре НГС проводил опрос читателей о том, как изменились их доходы за 2021 год. В нем приняли участие 659 человек. Они ответили на вопросы о своей зарплате и о том, как она изменилась в 2021 году, дали свою оценку борьбе с пандемией и поделились планами.
Публикуем для вас результаты этого исследования.
Доходы
59,8% опрошенных — мужчины, 39,1% — женщины, 1,1% респондентов отказались сообщать свой пол. Из них большинство — 44,4% — сказали, что им хватает денег на еду и одежду, но покупка более дорогих вещей, например, техники, вызывает трудности. 24,5% признались, что на еду и технику им хватает, но купить автомобиль нет возможности. Еще 7,6% отметили, что денег хватает на еду, технику и авто. 23,5% опрошенных заявили, что им хватает только на еду.
Как сообщили 33,3% опрошенных, за 2021 год их доходы не изменились, у 25% доходы немного сократились, у 19,3% немного выросли, у 18,7% сильно уменьшились. Еще 3,7% признались, что их доходы сильно выросли в этом году.
Мы также уточняли, как именно менялись доходы наших читателей. Ответы разнились от «выросли на 50 тысяч» до «сократились на 30%» и «уменьшилась в 3 раза». Несколько опрошенных отметили, что зарплата не поменялась, но ощутимо выросли цены.
«Доходы такие же, но ничего нельзя купить уже на эти деньги!», «по ощущениям доходы за год упали. Кредитка уже открыта постоянно, хотя в прошлом году получалось ее планомерно закрывать», «не могу позволить себе такую же потребительскую корзину, которую могла купить полгода назад», — такие комментарии оставляли пользователи в опросе.
Большинство опрошенных отметили, что их среднемесячный доход в 2021 году составил 50 тысяч, на втором месте цифра 30 тысяч, на третьем — 40 тысяч.
Сбережения
60,2% опрошенных сообщили, что в этом году им не удавалось откладывать деньги с зарплаты, а расходы превышали доходы. 39,8% смогли откладывать с зарплаты.
При этом 33,9% респондентов потратили заначку «на черный день» почти полностью, 17,4% потратили большую часть, 20,3% — меньшую, а 28,3% не трогали сбережения вообще.
Планы на будущее
Чуть меньше половины участников опроса — 40,3%, — не думают, что в 2022 году их доходы изменятся. 21,8% предполагают, что их доходы немного сократятся, 18,6% уверены, что доходы несколько вырастут, 15,9% ответили, что их доходы сильно сократятся. 3,4% смотрят в будущее с оптимизмом: они считают, что их доходы сильно вырастут.
Коронавирус
59,7% опрошенных отметили, что Россия справилась с коронавирусом хуже, чем другие страны. 36,5% не заметили разницы, 3,9% участников опроса считают, что Россия справилась лучше, чем соседи. При этом 86,2% считают, что ограничительные меры для бизнеса в стране нужно смягчать, а 13,8%, наоборот, хотят ужесточения мер.
Господдержка
Большинство опрошенных знают о таких мерах поддержки, как выплаты детям и будущим родителям, а также бесплатные прививки от коронавируса. При этом не все знают о мерах поддержки бизнеса: льготных кредитах и безвозмездных грантах, углубленной диспансеризации и бесплатных лекарствах для больных ковидом.
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