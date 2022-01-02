Как изменились доходы новосибирцев за год? Публикуем результаты опроса

В декабре НГС проводил опрос читателей о том, как изменились их доходы за 2021 год. В нем приняли участие 659 человек. Они ответили на вопросы о своей зарплате и о том, как она изменилась в 2021 году, дали свою оценку борьбе с пандемией и поделились планами.



Публикуем для вас результаты этого исследования.



Доходы

59,8% опрошенных — мужчины, 39,1% — женщины, 1,1% респондентов отказались сообщать свой пол. Из них большинство — 44,4% — сказали, что им хватает денег на еду и одежду, но покупка более дорогих вещей, например, техники, вызывает трудности. 24,5% признались, что на еду и технику им хватает, но купить автомобиль нет возможности. Еще 7,6% отметили, что денег хватает на еду, технику и авто. 23,5% опрошенных заявили, что им хватает только на еду.