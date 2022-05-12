В Москве назовут имена новых «Лидеров России»
Суперфинал конкурса пройдет в последние дни мая
Победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России» выберут в Москве. Суперфинал пройдет с 26 по 28 мая, а имена новых лидеров назовут 29-го числа. Все участники суперфинала получат образовательные гранты на 1 млн рублей, а победители — возможность работать с чиновниками администрации президента, правительства и Совета Федерации, министерствами, вузами и региональными органами власти.
Участниками суперфинала станут 300 человек — это победители семи треков конкурса — «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Информационные технологии», «Здравоохранение», «Культура», «Международный».
— В четвертом сезоне «Лидеров России» мы поменяли формат конкурса: разделение по тематическим трекам позволило оценить профессиональные компетенции управленцев из узкопрофильных отраслей — здравоохранения, культуры, науки, информационных технологий. Это сделало конкурс еще более прикладным: вместе со своими наставниками победители треков уже реализуют полезные проекты, занимаются важными научными разработками, решают стратегические образовательные задачи в вузах, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
26 мая для всех участников пройдет день развития — образовательные лекции, мастер-классы, встречи с представителями компаний — партнеров конкурса, 27 и 28 мая состоятся оценочные дни, а 29 мая будут объявлены итоги суперфинала и названы имена победителей конкурса.
Конкурс «Лидеры России» проводится на протяжении последних четырех лет при поддержке Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», его участниками стали более 840 тысяч человек. Более 14 тысяч дошли до полуфиналов, 313 — победили и получили назначения в ведущих компаниях страны. Кураторами треков конкурса выступают помощники президента РФ Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр иностранных дел Сергей Лавров.