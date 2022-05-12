В Москве назовут имена новых «Лидеров России»

Конкурс «Лидеры России» проводится на протяжении последних четырех лет при поддержке Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», его участниками стали более 840 тысяч человек. Более 14 тысяч дошли до полуфиналов, 313 — победили и получили назначения в ведущих компаниях страны. Кураторами треков конкурса выступают помощники президента РФ Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр иностранных дел Сергей Лавров.