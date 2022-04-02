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Цены дали задний ход. Смотрите, как подешевели товары с «Алиэкспресса», автозапчасти и айфоны (дайте два)

Посмотрим на конкретных примерах, что и как подешевело в магазинах и интернете

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Aйфоны подешевели — надо брать

Aйфоны подешевели — надо брать

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Есть и хорошие новости — некоторые товары начали дешеветь, магазины переписывают ценники. В частности, это касается бытовой техники, тех же самых айфонов, товаров с площадки «Алиэкспресс» и даже автозапчастей. Понятно, что это влияние упавшего валютного курса, но что характерно — доллар-то упал, а некоторые торговые сети не спешат отыгрывать назад, хотят получить выгоду по максимуму. Давайте посмотрим на конкретных примерах, что и как подешевело.

Мы сравнивали цены от 25 февраля и 3 марта

Мы сравнивали цены от 25 февраля и 3 марта

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3 марта наша Сеть городских порталов публиковала материал о том, как взлетели цены на смартфоны Apple, тогда это выглядело очень впечатляюще, некоторые ценники выросли чуть ли не вполовину. Сейчас заметнее всего цены отыграли на «недорогие» iPhone 12 и iPhone 13, сразу на 25–35 тысяч рублей. А вот более статусные модели подешевели пока не так сильно, продавцы, наверное, думают, что раз ты такой богатый, если берешь телефон за 150 тысяч, то и так возьмешь. Кстати, в линейке Apple есть варианты и для бедных — «нищебродский» Apple iPhone 11 128 Gb за 59 790 рублей, вполне себе нормальная цена.

Снижение цен на отдельные модели

Снижение цен на отдельные модели

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А что с автотоварами? Вот, к примеру, скоба тормозного суппорта польского бренда NTY на 19 марта стоила 5151 рубль, сейчас 4383 рубля (хотя в феврале это было вообще 1315 рублей). Рассеиватель фонаря освещения салона MITSUBISHI продавался в феврале за 479 рублей, потом за 741, сейчас за 566. Гонконгский фильтр Bronco стоил 370 рублей, потом 759, сейчас 491 рубль.

Запчасти зависят от курса доллара

Запчасти зависят от курса доллара

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— Некоторые компании, занимающиеся поставками, взяли паузу для перераспределения логистических цепочек. Таким образом, общий объем поставок снизился. И пусть в настоящее время курс рубля укрепился, в связи с чем некоторые запчасти подешевели, но до разрешения ситуации еще далеко. Часть груза зависла на складах в других странах, поэтому подорожание, к сожалению, пока будет продолжаться. Предварительно до конца весны можно прибавить к среднему чеку рынка еще 20%. В этот рост предприниматели заложат все появившиеся риски с проблемами в логистике и подешевевшим рублем, — комментирует ситуацию Сергей Власов, эксперт федерального маркетплейса «Банкавто».

Смарт-ТВ-флешка подорожала в 5 раз

Смарт-ТВ-флешка подорожала в 5 раз

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11 марта мы публиковали исследование «Спасут ли нас китайцы?» о том, что цены на «Алиэкспрессе» выросли в 2–3 раза, опережая даже курс доллара, который был на тот момент. Так вот, сейчас китайцы отыграли назад и очень сильно.

Женская кофточка Disney

Женская кофточка Disney

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Вот смарт-ТВ-флешка, в феврале она стоила 2800 рублей, потом взлетела до 14 948 рублей — рост в 5,3 раза, долларовая цена — 89,98 доллара, внутренний курс «Алиэкспресса» получался 166 рублей за доллар. Теперь она стоит 4721 рублей — это уже другое дело, это уже по-божески. Женская кофточка с надписью Disney стоила в феврале 1090 рублей, потом 2370 рублей, сейчас 1468 рублей.

Блок кнопок громкости

Блок кнопок громкости

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Почти вернулись к прежним ценникам накладки на педали автомобиля (753 — 1506 — 964 рубля), блок кнопок на руль (753 — 1677 — 1006 рублей), чехол для «Айфона» (335 — 747 — 461 рубль). Авось доллар еще осядет, и вернемся в прежние «жирные» времена.

А что с товарами в таких сетях, как DNS? Ведь, напомним, именно DNS первой подняла цены еще 25 февраля, причем сразу на 30%, видимо, «про запас». К примеру, смартфон Samsung М12 32 Гб тогда подорожал с 10 999 рублей до 13 999 рублей (+27,3%), сейчас же он стоит 14 499 рублей — да уж, отыграли доллар. В других сетях этот смартфон и то дешевле, 13 999 рублей в «М.Видео», 14 390 — в «Ситилинк».

Как видим и электроника, и автотовары имеют тенденцию к снижению стоимости в той или иной степени, но к прежним ценам они не вернулись. А может быть, и новые автомобили подешевели? Но нет, осмотр прайсов производителей показал, что пока «шиш с маслом». Чего ждут предприниматели — опять взлета курса? Хотят придержать товар? Искусственно нагнетают цены?

— Искусственное в некоторой степени нагнетание ситуации наблюдается на рынке дилерского обслуживания, хотя в настоящее время коммерческие ремонты и сервисное обслуживание все еще производится всеми марками в полном объеме. Во многом панические настроения подогреваются заинтересованными в продажах запчастей. Некоторые магазины придерживают товар, чтобы потом продать его по более высокой цене. Так создается видимость дефицита, хотя на складах пока все есть. Возможно, ситуацию с ценами исправит так называемый параллельный импорт, над проектом которого сейчас активно работают в правительстве. Это позволит наладить поставки определенных категорий товаров без согласия правообладателей. Постановление, отменяющее ответственность за «серый» импорт, уже подписал премьер-министр, — объясняет Сергей Власов.

Ниже еще раз повторим, как изменились цены на смартфоны с 3 марта на сегодняшний день (было — стало, в рублях):

Apple iPhone 13 Pro Max 256 Gb: 179 990 169 990

Apple iPhone 13 Pro Max 128 Gb: 164 900 159 490

Apple iPhone 13 Pro 512 Gb: 194 990 178 890

Apple iPhone 13 Pro 128 Gb: 149 990 136 490

Apple iPhone 13 256 Gb: 134 990 99 999

Apple iPhone 12 128 Gb: 104 990 79 890

Посмотрите подробнее, как ранее изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).

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автозапчастиценыайфон
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