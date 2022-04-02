Цены дали задний ход. Смотрите, как подешевели товары с «Алиэкспресса», автозапчасти и айфоны (дайте два)

3 марта наша Сеть городских порталов публиковала материал о том, как взлетели цены на смартфоны Apple, тогда это выглядело очень впечатляюще, некоторые ценники выросли чуть ли не вполовину. Сейчас заметнее всего цены отыграли на «недорогие» iPhone 12 и iPhone 13 , сразу на 25–35 тысяч рублей. А вот более статусные модели подешевели пока не так сильно, продавцы, наверное, думают, что раз ты такой богатый, если берешь телефон за 150 тысяч, то и так возьмешь. Кстати, в линейке Apple есть варианты и для бедных — «нищебродский» Apple iPhone 11 128 Gb за 59 790 рублей, вполне себе нормальная цена.