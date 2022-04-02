Цены дали задний ход. Смотрите, как подешевели товары с «Алиэкспресса», автозапчасти и айфоны (дайте два)

Есть и хорошие новости — некоторые товары начали дешеветь, магазины переписывают ценники. В частности, это касается бытовой техники, тех же самых айфонов, товаров с площадки «Алиэкспресс» и даже автозапчастей. Понятно, что это влияние упавшего валютного курса, но что характерно — доллар-то упал, а некоторые торговые сети не спешат отыгрывать назад, хотят получить выгоду по максимуму. Давайте посмотрим на конкретных примерах, что и как подешевело.
3 марта наша Сеть городских порталов публиковала материал о том, как взлетели цены на смартфоны Apple, тогда это выглядело очень впечатляюще, некоторые ценники выросли чуть ли не вполовину. Сейчас заметнее всего цены отыграли на «недорогие»
А что с автотоварами? Вот, к примеру, скоба тормозного суппорта польского бренда NTY на 19 марта стоила 5151 рубль, сейчас 4383 рубля (хотя в феврале это было вообще 1315 рублей). Рассеиватель фонаря освещения салона MITSUBISHI продавался в феврале за 479 рублей, потом за 741, сейчас за 566. Гонконгский фильтр Bronco стоил 370 рублей, потом 759, сейчас 491 рубль.
— Некоторые компании, занимающиеся поставками, взяли паузу для перераспределения логистических цепочек. Таким образом, общий объем поставок снизился. И пусть в настоящее время курс рубля укрепился, в связи с чем некоторые запчасти подешевели, но до разрешения ситуации еще далеко. Часть груза зависла на складах в других странах, поэтому подорожание, к сожалению, пока будет продолжаться. Предварительно до конца весны можно прибавить к среднему чеку рынка еще 20%. В этот рост предприниматели заложат все появившиеся риски с проблемами в логистике и подешевевшим рублем, — комментирует ситуацию Сергей Власов, эксперт федерального маркетплейса «Банкавто».
11 марта мы публиковали исследование «Спасут ли нас китайцы?» о том, что цены на «Алиэкспрессе» выросли в 2–3 раза, опережая даже курс доллара, который был на тот момент. Так вот, сейчас китайцы отыграли назад и очень сильно.
Вот смарт-ТВ-флешка, в феврале она стоила 2800 рублей, потом взлетела до
Почти вернулись к прежним ценникам накладки на педали автомобиля (753 — 1506 — 964 рубля), блок кнопок на руль (753 — 1677 — 1006 рублей), чехол для «Айфона» (335 — 747 — 461 рубль). Авось доллар еще осядет, и вернемся в прежние «жирные» времена.
А что с товарами в таких сетях, как DNS? Ведь, напомним, именно DNS первой подняла цены еще 25 февраля, причем сразу на 30%, видимо, «про запас». К примеру, смартфон
Как видим и электроника, и автотовары имеют тенденцию к снижению стоимости в той или иной степени, но к прежним ценам они не вернулись. А может быть, и новые автомобили подешевели? Но нет, осмотр прайсов производителей показал, что пока «шиш с маслом». Чего ждут предприниматели — опять взлета курса? Хотят придержать товар? Искусственно нагнетают цены?
— Искусственное в некоторой степени нагнетание ситуации наблюдается на рынке дилерского обслуживания, хотя в настоящее время коммерческие ремонты и сервисное обслуживание все еще производится всеми марками в полном объеме. Во многом панические настроения подогреваются заинтересованными в продажах запчастей. Некоторые магазины придерживают товар, чтобы потом продать его по более высокой цене. Так создается видимость дефицита, хотя на складах пока все есть. Возможно, ситуацию с ценами исправит так называемый параллельный импорт, над проектом которого сейчас активно работают в правительстве. Это позволит наладить поставки определенных категорий товаров без согласия правообладателей. Постановление, отменяющее ответственность за «серый» импорт, уже подписал премьер-министр, — объясняет Сергей Власов.
Ниже еще раз повторим, как изменились цены на смартфоны с 3 марта на сегодняшний день (было — стало, в рублях):
Apple iPhone 13 Pro Max 256 Gb: 179 990 — 169 990
Apple iPhone 13 Pro Max 128 Gb: 164 900 — 159 490
Apple iPhone 13 Pro 512 Gb: 194 990 — 178 890
Apple iPhone 13 Pro 128 Gb: 149 990 — 136 490
Apple iPhone 13 256 Gb: 134 990 — 99 999
Apple iPhone 12 128 Gb: 104 990 — 79 890
Посмотрите подробнее, как ранее изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).