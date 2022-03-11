Спасут ли нас китайцы? Цены на «Алиэкспрессе» выросли в 2–3 раза — смотрим «было — стало»

Продолжаем следить за изменением цен на потребительских рынках, на этот раз речь пойдет о крупнейшем иностранном интернет-магазине AliExpress, где уже давно россияне привыкли покупать не только мелочовку да шурушки, но и одежду, обувь, бытовую технику, смартфоны и т. д . Как там изменились цены на товары и помогут ли нам китайцы — далее в нашем материале.

Валютные курсы меняются стремительно, мы зафиксировали актуальные цены на 9 и 10 марта и сравнили их с ценами на те же товары, которые были куплены не за долго до известных событий. Сразу скажем, что цены на ряд товаров увеличились в 2–5 раз, при пересчете из рублей в доллары внутренний курс на этой интернет-площадке достигает 170 рублей. Мы попросили читателей поделиться информацией о недавних покупках — итак, смотрим на товары в режиме «было — стало».