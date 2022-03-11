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Спасут ли нас китайцы? Цены на «Алиэкспрессе» выросли в 2–3 раза — смотрим «было — стало»

Мы зафиксировали актуальные цены на 9 и 10 марта и сравнили их с ценами на те же товары ранее

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Всё крутится вокруг курса доллара

Всё крутится вокруг курса доллара

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Продолжаем следить за изменением цен на потребительских рынках, на этот раз речь пойдет о крупнейшем иностранном интернет-магазине AliExpress, где уже давно россияне привыкли покупать не только мелочовку да шурушки, но и одежду, обувь, бытовую технику, смартфоны и т. д. Как там изменились цены на товары и помогут ли нам китайцы — далее в нашем материале.

Валютные курсы меняются стремительно, мы зафиксировали актуальные цены на 9 и 10 марта и сравнили их с ценами на те же товары, которые были куплены не за долго до известных событий. Сразу скажем, что цены на ряд товаров увеличились в 2–5 раз, при пересчете из рублей в доллары внутренний курс на этой интернет-площадке достигает 170 рублей. Мы попросили читателей поделиться информацией о недавних покупках — итак, смотрим на товары в режиме «было — стало».

Вязаный женский свитер

Вязаный женский свитер

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Начнем с одежды — вязаный женский свитер в ноябре обошелся покупательнице AliExpress в 1289 рублей, сейчас он стоит 3804 рубля. Удорожание в 3 раза (это +300% между прочим).

Чехол для наушников Samsung

Чехол для наушников Samsung

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Чехол для наушников Samsung стоил 744 рубля, сейчас его цена — 1662 рубля минимум. Удорожание более чем в 2 раза.

Комплект накладок на педали авто

Комплект накладок на педали авто

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Стальные накладки на педали автомобиля (важнейшая вещь в хозяйстве) обошлись покупателю в конце января в 753 рубля, сейчас это 1506 рублей. Повышение в два раза, долларовая цена при этом — 9,51 доллара. Таким образом внутренний курс интернет-площадки составил для этого товара 158 рублей за доллар. Эх, как же теперь без накладочек, без шурушков всяких?!

Женский свитшот с надписью Disney

Женский свитшот с надписью Disney

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Опять одежда, женский свитшот (кофточка по-нашему) стоила 1090 рублей, а сейчас — 2370 рублей, рост более чем в 2 раза.

Чехол для iPhone

Чехол для iPhone

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Чехол с кольцом для iPhone стоил 335 рублей, теперь 747 рублей. Прибавка тоже в два раза, долларовая цена — 4,39 доллара, курс — 170 рублей.

Блок кнопок на руль авто

Блок кнопок на руль авто

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Блок кнопок громкости на руль автомобиля стоил 753 рубля, сейчас это 1677 рублей, рост — в 2,2 раза. Долларовая цена — 9,88 доллара, курс — 169 рублей.

Смарт-ТВ-флешка

Смарт-ТВ-флешка

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Смарт-ТВ-флешка стоила 2800 рублей, теперь это аж 14 948 рублей, рост вообще в 5,3 раз. Долларовая цена — 89,98 доллара, курс — 166 рублей.

Откуда же такой рост цены, ведь курс доллара всё-таки еще не вырос в 2 раза, ни по ЦБ, ни по пиковым значениям Мосбиржи, ни по рынку «Форекс». Вот что поясняют в службе технической поддержки на сайте AliExpress по конкретном товару на 9 марта.

— У меня был заказ за 753 рубля, а сейчас он по 1506 рублей, почему так, доллар же не в 2 раза вырос?

— Просто курс измеряется в Китайском банке и обновляется только раз в день в 11 часов, из-за этого курс может немного различаться, также сами продавцы могут повысить цену на товар. На данный момент примерно 130 рублей.

— Ну по этому товару курс получился 158 рублей за доллар, как так? То есть это курс Центрального банка Китая?

— Да, именно так, он обновляется каждый день в 11 часов, то есть в 11 часов тогда был такой курс доллара.

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Так и осталось непонятным, как формируется курс и почему подорожание произошло в 2–3 раза. В представительстве AliExpress Россия не стали обсуждать вопросы курса и цен. Но привели интересную статистику по предпочтениям новосибирцев в группе автотоваров в феврале. По спросу лидировали зарядно-восстановительные устройства (логично, зима же), спойлеры и крылья для BMW X5 (неожиданно), моторные масла, видеорегистраторы и аккумуляторы, инструменты, аксессуары для мойки, детали для снегоходов.

В топе конкретных товаров — привод замка двери для Toyota Corolla (а говорят, что она не ломается), кабель для Mitsubishi Lancer/Outlander и ароматизатор в автомобиль с запахом кофе (вот это действительно вещь).

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