Было — стало: как айфоны в России подорожали после санкций (не для слабонервных)

В Россию вернулись магазины re:Store. За сутки, пока они были закрыты, там успели переоценить товар — 3 марта покупателям представили новые ценники. Мы изучили их, чтобы понять, насколько подорожала зарубежная электроника.
Для сравнения мы взяли цены на технику в сетях re:Store и «М.Видео» от 25 февраля и 3 марта 2022 года. Посмотрите, что получилось.
Айфоны в среднем подорожали в полтора раза. Сильнее всего — iPhone 12 на 128 Гб: его цена стала выше на 62%. Двух базовых моделей iPhone 12 и iPhone 13 переоценка пока не коснулась, их продолжают продавать в re:Store по цене
MacBook тоже прибавили в цене. Теперь MacBook Air (с процессором M1, оперативной памятью 8 Гб и экраном 13 дюймов) стоит
Многих покупателей такая политика компаний возмутила — ведь часто на прилавке стоят товары, которые были закуплены еще до санкций, по старым ценам. Получается, что теперь их продают с бешеной наценкой.
В магазинах такое поведение объясняют изменением экономической ситуации на рынке и скачком курсов валют. Финансовый эксперт Алексей Родин отмечает, что есть и другие причины.
— Одно слово — жадность. Предприниматели оправдывают себя тем, что им нужно делать следующие закупки. Но по факту есть еще один нюанс: они хотят заработать, — говорит Алексей Родин. — Не зря же в сложные времена таксисты поднимают цены. Это желание на беде заработать, вот и всё.
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