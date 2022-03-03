Было — стало: как айфоны в России подорожали после санкций (не для слабонервных)

В Россию вернулись магазины re:Store. За сутки, пока они были закрыты, там успели переоценить товар — 3 марта покупателям представили новые ценники. Мы изучили их, чтобы понять, насколько подорожала зарубежная электроника.

Для сравнения мы взяли цены на технику в сетях re:Store и «М.Видео» от 25 февраля и 3 марта 2022 года. Посмотрите, что получилось.