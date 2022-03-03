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Было — стало: как айфоны в России подорожали после санкций (не для слабонервных)

Магазины возобновили работу, но уже с другими ценами

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Цена на модели iPhone выросла в среднем в полтора раза

Цена на модели iPhone выросла в среднем в полтора раза

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В Россию вернулись магазины re:Store. За сутки, пока они были закрыты, там успели переоценить товар — 3 марта покупателям представили новые ценники. Мы изучили их, чтобы понять, насколько подорожала зарубежная электроника.

Для сравнения мы взяли цены на технику в сетях re:Store и «М.Видео» от 25 февраля и 3 марта 2022 года. Посмотрите, что получилось.

Мы сравнили цены от 25 февраля и 3 марта

Мы сравнили цены от 25 февраля и 3 марта

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Айфоны в среднем подорожали в полтора раза. Сильнее всего — iPhone 12 на 128 Гб: его цена стала выше на 62%. Двух базовых моделей iPhone 12 и iPhone 13 переоценка пока не коснулась, их продолжают продавать в re:Store по цене 59 990 и 74 990 рублей соответственно.

Цена на iPhone 13 Pro Max сейчас начинается от <nobr class="_">164 900</nobr> рублей, 25 февраля он стоил <nobr class="_">109 999</nobr> рублей

Цена на iPhone 13 Pro Max сейчас начинается от 164 900 рублей, 25 февраля он стоил 109 999 рублей

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Сейчас iPhone 13 Pro стоит <nobr class="_">149 990</nobr> рублей, а 25 февраля его можно было купить за <nobr class="_">99 999</nobr> рублей

Сейчас iPhone 13 Pro стоит 149 990 рублей, а 25 февраля его можно было купить за 99 999 рублей

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Самый дешевый iPhone 13 цену не поменял: модель на 128 Гб по-прежнему стоит <nobr class="_">74 990</nobr> рублей

Самый дешевый iPhone 13 цену не поменял: модель на 128 Гб по-прежнему стоит 74 990 рублей

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А вот версия iPhone 13 на 256 Гб подскочила в цене с <nobr class="_">84 990</nobr> рублей до <nobr class="_">134 990</nobr> рублей

А вот версия iPhone 13 на 256 Гб подскочила в цене с 84 990 рублей до 134 990 рублей

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<nobr class="_">104 990</nobr> рублей стоил iPhone 13 на 512 Гб, а теперь — <nobr class="_">164 990</nobr> рублей

104 990 рублей стоил iPhone 13 на 512 Гб, а теперь — 164 990 рублей

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MacBook тоже прибавили в цене. Теперь MacBook Air (с процессором M1, оперативной памятью 8 Гб и экраном 13 дюймов) стоит 149 990 рублей, хотя еще недавно его реально было заказать за 99 990 рублей.

Многих покупателей такая политика компаний возмутила — ведь часто на прилавке стоят товары, которые были закуплены еще до санкций, по старым ценам. Получается, что теперь их продают с бешеной наценкой.

В магазинах такое поведение объясняют изменением экономической ситуации на рынке и скачком курсов валют. Финансовый эксперт Алексей Родин отмечает, что есть и другие причины.

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— Одно слово — жадность. Предприниматели оправдывают себя тем, что им нужно делать следующие закупки. Но по факту есть еще один нюанс: они хотят заработать, — говорит Алексей Родин. — Не зря же в сложные времена таксисты поднимают цены. Это желание на беде заработать, вот и всё.

После заявлений Apple российские пользователи iPhone сообщили о массовых сбоях в приложениях. Мы разбирались, что с этим делать.

Всё о ситуации в России и на Украине, где с 24 февраля проходит военная спецоперация, мы рассказываем в этом онлайн-репортаже.

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