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Роспотребнадзор назвал три безопасные по COVID-19 страны. Турции среди них нет

Сейчас сообщение открыто только с шестнадцатью странами

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Четыре из шестнадцати стран, с которыми Россия открыла авиасообщение, не соответствуют ни одному критерию Роспотребнадзора

Четыре из шестнадцати стран, с которыми Россия открыла авиасообщение, не соответствуют ни одному критерию Роспотребнадзора

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Только в трех странах из шестнадцати, с которыми Россия открыла авиасообщение, эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует критериям, установленным Роспотребнадзором. Об этом сообщает ТАСС.

— Всем критериям по состоянию на 13 декабря эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских Островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

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В Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии, с которыми Россия также открыла авиасообщение, эпидобстановка не соответствует ни одному из трех нужных критериев Роспотребнадзора. Идет ли речь о том, чтобы снова закрыть с ними границы, — не уточняется.

По требованиям ведомства в стране в течение двух недель коронавирусом должно заражаться в среднем не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а среднесуточный прирост новых случаев заболевания не превышать 1%. Показатель распространения коронавирусной инфекции тоже не должен превышать единицу.

Вчера во время ежегодной пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос об открытии границ с другими странами. Он ответил, что это произойдет, когда разрешат врачи.

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