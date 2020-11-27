Роскомнадзор потребовал удалить из поиска Google ссылки на сайты о наркотиках

Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи рекламу «сайтов с наркотическим контентом». Об этом сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что о появлении рекламы наркотических сайтов сообщила в СМИ «Лига безопасного интернета».
— Для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор также потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей, — говорится в сообщении Роскомнадзора.
В ведомстве уточнили, что доступ к интернет-ресурсам, реклама которых была обнаружена в поисковой выдаче Google, ограничен.
Ранее Роскомнадзор обращался к Google с просьбой отменить ограничения, введенные против канала «Соловьев LIVE» в YouTube. Ведомство расценило тот факт, что видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде», как попытку администрации YouTube «ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».