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Роскомнадзор потребовал удалить из поиска Google ссылки на сайты о наркотиках

Доступ к этим ресурсам уже ограничен

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Google также поручили проверить&nbsp;корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы

Google также поручили проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы

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Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи рекламу «сайтов с наркотическим контентом». Об этом сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что о появлении рекламы наркотических сайтов сообщила в СМИ «Лига безопасного интернета».

— Для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор также потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей, — говорится в сообщении Роскомнадзора.

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В ведомстве уточнили, что доступ к интернет-ресурсам, реклама которых была обнаружена в поисковой выдаче Google, ограничен.

Ранее Роскомнадзор обращался к Google с просьбой отменить ограничения, введенные против канала «Соловьев LIVE» в YouTube. Ведомство расценило тот факт, что видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде», как попытку администрации YouTube «ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».

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