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Вновь договорились прекратить огонь: Армения и Азербайджан объявили о перемирии в Нагорном Карабахе

Ранее стороны конфликта уже договаривались, но нарушали соглашение

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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вновь вступил в силу

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вновь вступил в силу

Ереван и Баку объявили перемирие в зоне карабахского конфликта 18 октября с 00:00 по местному времени. Об этом в субботу, 17 октября, заявили в МИД Армении, передает РИА Новости.

— Республика Армения и республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что стороны конфликта приняли такое решение после заявления президентов Франции, России и США — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые 1 октября призвали стороны конфликта к прекращению огня.

Как сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян, после вступления в силу нового перемирия «ситуация на передовой успокоилась».

В конце сентября власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Причиной стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана заявило, что проводит контрнаступательную операцию в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении. По данным МО Азербайджана, Армения сбила боевой вертолет. Омбудсмен НКР Артак Бегларян, в свою очередь, заявил, что в результате действий ВС Азербайджана есть жертвы среди мирного населения.

Стороны конфликта вели активные боевые действия почти две недели, а 10 октября в Москве, под руководством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы МИД двух государств провели переговоры.

Представителям стран удалось заключить соглашение о перемирии, но в этот же день, как сообщают «Известия», министерство обороны Армении сообщило о применении беспилотников азербайджанскими военными на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих Карабаха.

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АзербайджанАрмениявоенные действияНагорный Карабахвоенный конфликт
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