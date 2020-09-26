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Пенсии и пособия в России будут выплачивать только на карты «Мир»

Новый порядок вступает в силу 1 октября

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Сменить банковские реквизиты можно в МФЦ

Сменить банковские реквизиты можно в МФЦ

С 1 октября пенсии и детские пособия в России будут выплачивать только на карту национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Нацсистему платежных карт.

Новые правила не касаются тех людей, которые получают выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.

— Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты «Мир», — пояснили в Национальной системе платежных карт. — Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в пенсионный фонд по месту регистрации.

На карту «Мир» будут переводить пенсии и другие социальные выплаты от ПФР и различные выплаты на детей (единовременные пособия по беременности и родам, за постановку на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка; ежемесячные — по уходу за ребенком, на детей в возрасте от трех до семи лет, на третьего ребенка и последующих детей и т.п.).

Некоторые банки помогают клиентам подготовить заявление на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в ПФР, например, с помощью «Госуслуг». Есть ли такая возможность, нужно уточнять в банке, выдавшем карту.

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банковские картыденьгипенсияпособиякарта МИР
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