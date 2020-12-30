По Новосибирску ударят сильные морозы — синоптики рассказали, какую температуру ждать в начале 2021 года

Новосибирские синоптики пояснили, когда температура воздуха в городе начнет падать.

— 31 декабря начнется похолодание, мы ждем прохождение циклона, который сейчас находится в междуречье Иртыша и Обью и перемещается на восток и северо-восток. С антициклоном мы ждем осадки — снегопады от слабых до умеренных. Постепенно начнется прохождение холодного атмосферного фронта, температура 31 декабря в ночные часы может опуститься от -20 до -25 градусов, а по западу температуры могут достигать до -34 градусов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

При этом 1 января морозы начнут усиливаться, но осадки прекратятся. В Новосибирской области ночью ожидается -28...-33 градусов, местами до -38 градусов, а днём -26...-31 градусов. В городе — ночью около -29 градусов, в пригороде — около -33 градусов, днём не выше -27 градусов.

Ночью 2 января в области местами температура опустится от -30 до -35 градусов, местами до -40 градусов, а днём около -28 градусов. В Новосибирске -33 градуса ночью, а днём — до -28 градусов. Более подробный прогноз на шесть суток появится лишь завтра.