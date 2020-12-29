В новогоднюю ночь ударят 30-градусные морозы: прогноз для Новосибирска

В Новосибирск опять придут 30-градусные морозы
В новогоднюю ночь и первую декаду января в Новосибирске сохранится морозная погода. Об этом рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
Январь, по данным синоптиков, в целом будет холодным, а первая декада — особенно.
— Температура в первую декаду января будет ниже нормы на
Сегодня ночью ожидается
— К 31 числу циклон ослабнет, облачность под влиянием повышенного атмосферного давления и арктического холода начнет очень быстро размываться. 31-го числа в городе в утренние часы ожидается
НГС также изучил прогнозы на 31 декабря на разных сайтах. Посмотрите, что обещают разные погодные сервисы.
СЮЖЕТ
А на прошлой неделе стало известно, что к Новосибирской области приближаются морозы до -46 градусов. В последние десятилетия такие холода стали редкостью.