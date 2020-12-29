В новогоднюю ночь ударят 30-градусные морозы: прогноз для Новосибирска

В новогоднюю ночь и первую декаду января в Новосибирске сохранится морозная погода. Об этом рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Январь, по данным синоптиков, в целом будет холодным, а первая декада — особенно.