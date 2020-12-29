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В новогоднюю ночь ударят 30-градусные морозы: прогноз для Новосибирска

Синоптики рассказали, какая погода будет на длинных выходных

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Дни будут малоснежными и морозными

Дни будут малоснежными и морозными

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В Новосибирск опять придут 30-градусные морозы

В новогоднюю ночь и первую декаду января в Новосибирске сохранится морозная погода. Об этом рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Январь, по данным синоптиков, в целом будет холодным, а первая декада — особенно.

— Температура в первую декаду января будет ниже нормы на 8–10 градусов. Преобладающая температура в ночные часы составит -30–35 градусов, местами до -45. Днем -28–35, местами -22–27. Осадков будет крайне мало, потому что господствовать будет обширная область повышенного давления — антициклон, — рассказала Анна Лапчик.

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Сегодня ночью ожидается -13–18 градусов, днем — 10–15 градусов мороза.

— К 31 числу циклон ослабнет, облачность под влиянием повышенного атмосферного давления и арктического холода начнет очень быстро размываться. 31-го числа в городе в утренние часы ожидается -19–21. Днем начнется обратный ход, когда температура будет понижаться и к 13–14 часам дня она составит -24–26 градусов. В ночь на 1-е температура будет опускаться до -30–32 градусов. Небольшой снег вероятен, но ближе к утру 1-го числа снег прекратится, а мороз будет усиливаться, — поделилась прогнозом начальник Гидрометцентра.

НГС также изучил прогнозы на 31 декабря на разных сайтах. Посмотрите, что обещают разные погодные сервисы.

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А на прошлой неделе стало известно, что к Новосибирской области приближаются морозы до -46 градусов. В последние десятилетия такие холода стали редкостью.

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