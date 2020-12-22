«Отвыкли от таких погодных сюрпризов»: Новосибирск ждет резкое похолодание до -35 градусов

Морозы до -35 градусов придут в Новосибирск
Мэрия Новосибирска предупредила горожан, что в период
— В период
Синоптик вспомнил, что прошлогодняя зима была самая теплая за всю историю наблюдений. А вот десять лет назад, зимой 2009–2010 годов, температура была аномально холодной с температурами до
Специалисты мэрии Новосибирска напоминают, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
Днем
23 декабря: температура ночью
24 декабря: температура ночью
Власти Новосибирской области уже готовятся к резкому похолоданию в регионе, сегодня с утра предполагалось, что температура в регионе может опуститься до