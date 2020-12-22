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«Отвыкли от таких погодных сюрпризов»: Новосибирск ждет резкое похолодание до -35 градусов

Аномально холодная погода сохранится в городе до конца декабря

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С 26-го числа синоптики ожидают в Новосибирске температуру до <nobr class="_">-35 градусов</nobr>

С 26-го числа синоптики ожидают в Новосибирске температуру до -35 градусов

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Морозы до -35 градусов придут в Новосибирск

Мэрия Новосибирска предупредила горожан, что в период с 26 по 30 декабря горожан ожидает аномально холодная погода с минимальной температурой -35 градусов и ниже. Синоптики подтвердили этот прогноз.

— В период с 25 по 30 декабря на юго-востоке Западной Сибири будет аномально холодная и с сильными морозами погода. Начнется в Томской области раньше на сутки. В Новосибирской области температура опустится до -35 градусов и ниже с 26-го числа. Исходя из логики развития атмосферных процессов, вполне возможно, что 26-го числа в Новосибирске температура упадет до -30 градусов и ниже — до -35 градусов. Мы, сибиряки, уже отвыкли от таких погодных сюрпризов. Поэтому всем вытаскивать шубы и валенки и не увлекаться спиртным, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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Синоптик вспомнил, что прошлогодняя зима была самая теплая за всю историю наблюдений. А вот десять лет назад, зимой 2009–2010 годов, температура была аномально холодной с температурами до -40 градусов.

Специалисты мэрии Новосибирска напоминают, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88.

Днем 23 декабря и в ночь на 24 декабря в Новосибирске ожидаются прохождение циклона, интенсивный снег, снежные заносы, ухудшение видимости до 500 м, поземка.

23 декабря: температура ночью -18... -20 градусов, местами до -23 градусов, днем -9... -11 градусов, ветер юго-западный с переходом в южный, ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Ночью небольшой снег, днем — сильный снег.

24 декабря: температура ночью -10... -12 градусов, днем -6... -8 градусов, ветер западный 4–9 м/с. Ночью местами сильный снег.

Власти Новосибирской области уже готовятся к резкому похолоданию в регионе, сегодня с утра предполагалось, что температура в регионе может опуститься до -38 градусов — на дорогах региона будут работать пункты обогрева.

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погодааномальное похолодание
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