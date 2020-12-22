«Отвыкли от таких погодных сюрпризов»: Новосибирск ждет резкое похолодание до -35 градусов

Мэрия Новосибирска предупредила горожан, что в период с 26 по 30 декабря горожан ожидает аномально холодная погода с минимальной температурой -35 градусов и ниже. Синоптики подтвердили этот прогноз.

— В период с 25 по 30 декабря на юго-востоке Западной Сибири будет аномально холодная и с сильными морозами погода. Начнется в Томской области раньше на сутки. В Новосибирской области температура опустится до -35 градусов и ниже с 26-го числа. Исходя из логики развития атмосферных процессов, вполне возможно, что 26-го числа в Новосибирске температура упадет до -30 градусов и ниже — до -35 градусов . Мы, сибиряки, уже отвыкли от таких погодных сюрпризов. Поэтому всем вытаскивать шубы и валенки и не увлекаться спиртным, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.