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Дороги и транспорт Полтора километра серых ограждений вдоль дорог снесли в Новосибирске — карта, где убрали забор

Полтора километра серых ограждений вдоль дорог снесли в Новосибирске — карта, где убрали забор

Работы по уборке металлических заборов продлятся в 2025 году

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5 комментариев

Под снос попали улицы в четырех районах города

В Новосибирске с начала этого года убрали 1546 метров серых ограждений, которые ранее разделяли тротуары и проезжую часть. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в муниципалитете, ограждения полностью или частично убрали на некоторых улицах в Октябрьском, Центральном, Дзержинском, Калининском и Кировском районах.

Карта улиц, где снесли ограждения

В мэрии отметили, что снос ограждений проводили силами дорожных рабочих, на демонтаж средств не выделяли. Работы по уборке металлических заборов продлятся в 2025 году.

Сносить серый забор вдоль тротуаров начали недавно, в мэрии объяснили, что в Госстандарте о пешеходном защитном ограждении появилось уточнение. Теперь, если между дорогой и тротуаром есть газон шириной более одного метра, то заборы не нужны, а уже установленные можно убрать.

Ранее мэрия Новосибирска решила узнать мнение горожан об ограждениях вдоль дорог — на «Госуслугах» она провела опрос. Журналисты НГС также вышли на улицы города, поговорили с новосибирцами и узнали, как они относятся к тому, что ограждения собираются убрать. Смотрите, что говорят горожане, в видео НГС.

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Ограждения Город Мэрия Новосибирск
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Комментарии
5
Zemb
7 минут
а того кто их наставил и списал под это неимоверную кучу денег, когда к чертям в котел закинут ??
гута
11 минут
Это конечно хорошо, что заборы стали сносить, но и газонам тоже конец...
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