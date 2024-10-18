Полтора километра серых ограждений вдоль дорог снесли в Новосибирске — карта, где убрали забор

Под снос попали улицы в четырех районах города Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











В Новосибирске с начала этого года убрали 1546 метров серых ограждений, которые ранее разделяли тротуары и проезжую часть. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в муниципалитете, ограждения полностью или частично убрали на некоторых улицах в Октябрьском, Центральном, Дзержинском, Калининском и Кировском районах.

Карта улиц, где снесли ограждения Источник: Yandex.ru/maps

В мэрии отметили, что снос ограждений проводили силами дорожных рабочих, на демонтаж средств не выделяли. Работы по уборке металлических заборов продлятся в 2025 году.

Сносить серый забор вдоль тротуаров начали недавно, в мэрии объяснили, что в Госстандарте о пешеходном защитном ограждении появилось уточнение. Теперь, если между дорогой и тротуаром есть газон шириной более одного метра, то заборы не нужны, а уже установленные можно убрать.