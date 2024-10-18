Полтора километра серых ограждений вдоль дорог снесли в Новосибирске — карта, где убрали забор

В Новосибирске с начала этого года убрали 1546 метров серых ограждений, которые ранее разделяли тротуары и проезжую часть. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в пресс-центре мэрии.
Как уточнили в муниципалитете, ограждения полностью или частично убрали на некоторых улицах в Октябрьском, Центральном, Дзержинском, Калининском и Кировском районах.
В мэрии отметили, что снос ограждений проводили силами дорожных рабочих, на демонтаж средств не выделяли. Работы по уборке металлических заборов продлятся в 2025 году.
Сносить серый забор вдоль тротуаров начали недавно, в мэрии объяснили, что в Госстандарте о пешеходном защитном ограждении появилось уточнение. Теперь, если между дорогой и тротуаром есть газон шириной более одного метра, то заборы не нужны, а уже установленные можно убрать.
Ранее мэрия Новосибирска решила узнать мнение горожан об ограждениях вдоль дорог — на «Госуслугах» она провела опрос. Журналисты НГС также вышли на улицы города, поговорили с новосибирцами и узнали, как они относятся к тому, что ограждения собираются убрать. Смотрите, что говорят горожане, в видео НГС.