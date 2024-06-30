Прощай, забор: в Новосибирске убирают серые оградки между дорогой и тротуаром

Теперь, если между дорогой и тротуаром есть газон шириной более одного метра, конструкцию можно демонтировать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске начали убирать серый забор вдоль тротуаров из-за изменившихся Госстандартов. Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, кое-где ограждения уже демонтировали.

Сносить серый забор вдоль тротуаров начали недавно, в мэрии объяснили, что в Госстандарте о пешеходном защитном ограждении появилось уточнение. Теперь, если между дорогой и тротуаром есть газон шириной более одного метра, то заборы не нужны, а уже установленные можно убрать. Мэр, уточнили в пресс-центре, дал поручение демонтировать подобные ограждения.

На этой неделе снесли конструкции на улицах Ватутина и Виктора Шевелева, там, где это возможно.

— В ближайшее время мероприятия проведут также на улице Ватутина. На прошлой неделе при выполнении комплексного благоустройства улицы Красина в Дзержинском районе демонтировали подобные дорожные ограждения, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии.

Несколько лет назад НГС писал о том, что город застраивают оградками, городские власти потратили на них десятки миллионов рублей. Местами сооружения выглядели полезными, где-то сомнительными, а где-то и вовсе нелепыми. Мы посмотрели, кто зарабатывает на подобных ограждениях.