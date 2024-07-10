«Эти "городульки" — деревня и колхоз»: что жители Новосибирска думают о дорожных ограждениях — опрос НГС

НГС узнал мнение новосибирцев о металлических ограждениях на улицах города Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Мэрия Новосибирска решила узнать мнение горожан об ограждениях вдоль дорог — на «Госуслугах» 8 июля разместили опрос, который можно пройти до 21 июля. НГС поговорил с новосибирцами и узнал, как они относятся к тому, что ограждения собираются убрать. Смотрите, что говорят горожане, в видео НГС.



За сутки в опросе уже поучаствовали более 1600 человек. Большинство респондентов (73%) считают, что металлические заборы не нужны, так как они портят внешний вид города (29%) и являются пустой тратой бюджетных средств (23%).

Журналисты НГС решили спросить горожан в центре Новосибирска, как они относятся к спорным ограждениям. Их мнения разделились.



Новосибирцы чаще всего отвечали, что заборы стоит снести. Люди думают, что город нужно очистить от ограждений, так как они мешают ходить и не защищают пешеходов. Один из опрошенных мужчин считает, что «городульки» (металлические конструкции) на улицах Новосибирска — «деревня и колхоз».

Другие новосибирцы убеждены, что ограждения нужно сохранить для обеспечения безопасности горожан, но изменить их внешний вид. Одна из женщин предложила мэрии придумать более красивое архитектурное решение. Еще одна оказалась довольна всем и даже считает, что металлические конструкции — замечательное решение, которое необходимо применить во всём городе.

Обязательность ограждений вдоль новосибирских дорог активно обсуждают уже несколько лет. В мэрии Новосибирска ссылаются на законодательство, но в некоторых случаях ситуация доходит до абсурда — один из таких случаев «прославил» Новосибирск на всю страну. Обозреватель НГС Стас Соколов раскритиковал спорное ограждение в своем районе, а затем выяснил, кому оно выгодно.

