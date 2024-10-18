В Новосибирском метрополитене вырос поток пассажиров — когда попасть в вагон сложнее всего

Самыми загруженными станциями метро считаются «Площадь Маркса», «Площадь Ленина», «Заельцовская» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Самыми загруженными часами по потоку пассажиров в новосибирском метро оказались промежутки между: 08:00 — 10:00 и 17:00 — 19:00. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в муниципалитете, самыми загруженными станциями метро считаются «Площадь Маркса», «Площадь Ленина», «Заельцовская».

— Пассажиропоток в метрополитене зависит от различных факторов: погоды, ситуации на дорогах, проведения массовых мероприятий и т. д. В выходные дни пассажиропоток заметно меньше, чем в рабочие дни, — пояснили в мэрии.

Отметим, что с начала 2024 года пассажиропоток в Новосибирском метрополитене вырос на 1,5% по сравнению с 2023 годом. При этом среднесуточная перевозка в октябре 2024 года составляет 262,2 тысячи пассажиров.