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Новосибирский метрополитен получит новые поезда

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Дороги и транспорт Вмещают 1500 человек: Новосибирский метрополитен получит новые поезда с пятью вагонами

Вмещают 1500 человек: Новосибирский метрополитен получит новые поезда с пятью вагонами

Каждый будет состоять из пяти вагонов

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4 комментария

Поезда поставят в четвертом квартале 2025 года

До конца 2025 года АО «Трансмашхолдинг» поставит Новосибирскому метрополитену четыре новых поезда. Каждый из них будет состоять из пяти вагонов, сообщили в пресс-службе компании.

Два договора на поставку вагонов заключили 11 октября 2024 года. Согласно документам, три поезда поступят на условиях лизинга при участии АО «Сбербанк Лизинг». Поставщиком техники выступает «ТМХ Городской транспорт». Еще один состав метрополитен приобретет напрямую у предприятия-изготовителя — «Метровагонмаша».

Поезд модели 81-725/726/727 — одна из новейших разработок компании «ТМХ Инжиниринг». Для новосибирского метро разработают собственную модификацию поезда, в том числе особенную окраску и цветографическую схему оформления салонов.

Один поезд вмещает в себя почти 1500 человек. Каждый состав оборудован вентиляцией и встроенной системой обеззараживания воздуха, широкими дверями, удобными сидениями, местами для маломобильных пассажиров, система информирования и шумоизоляции.

Отметим, что предприятия АО «Трансмашхолдинг» сотрудничают с новосибирским метро с его открытия в 1986 году.

Ранее в мэрии заявили, что для города собираются закупить 20 новых вагонов.

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Комментарии
4
Гость
12 минут
какова будет цена проезда?
Гость
5 минут
Лучше бы новые станции получил ((( Город скоро задохнется от пробок
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