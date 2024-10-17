«Проезд должен стоить 100 рублей»: в Новосибирске готовятся к росту цен в транспорте — почему это неизбежно

Новосибирские перевозчики говорят о проблемах с обновлением транспорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в декабре собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в метро, например, может вырасти до 40 рублей, но пока окончательное решение не принято. НГС решил изучить, сколько зарабатывают новосибирские перевозчики, и поговорил с некоторыми о том, как, по их мнению, стоит изменить цену на проезд.

Огромные выручки и маленькая прибыль

Обращение о повышении цен на проезд департамент транспорта мэрии направил 12 сентября. Предложения касаются автобусов, трамваев, троллейбусов и метрополитена.

— К обращению приложены расчеты и материалы, обосновывающие расходы перевозчиков, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При этом точные суммы, до которых собираются повысить стоимость проезда, пока не озвучены. Обращение рассмотрит департамент экономики и стратегического планирования мэрии. При этом, так как тарифы нельзя менять чаще раза в год, стоимость проезда смогут поднять не раньше 23 декабря этого года.

Пока опубликованы только доходы перевозчиков за 2023 год Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











По информации сервиса RusProfile, большинство новосибирских перевозчиков сейчас работают в плюс, хотя прибыль бывает совсем небольшой. Например, «Новосибирский метрополитен» в 2023 году получил выручку в 2,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль при этом составила только 19 тысяч рублей. Но рекордсменом по выручке стал «Горэлектротранспорт» с выручкой в 2,8 миллиарда рублей и прибылью в 312 миллионов. При этом в 2022 году «ГЭТ» ушел в убыток почти на 27 миллионов рублей.

С прибылью в 473 миллиона прошлый год закончил и муниципальный «Новосибгортранс», который работает на 18 автобусных маршрутах (в том числе 5, 21, 36, 38, 50). Муниципальное «ПАТП 5» получило прибыль в 219 тысяч рублей.

Сейчас проезд в автобусах стоит 35 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Среди частных перевозчиков по чистой прибыли лидирует компания «Оста», которая обслуживает маршрут №95 и в 2023 году получила 34 миллиона рублей прибыли при выручке в 209 миллионов. На втором месте оказалось предприятие «Сибникма» (автобусы №16, 44, 57, 60) с прибылью в 14 миллионов рублей. На третьем — «Диамант-1» (автобусы №9, 43, 44, маршрутки №30, 51 и 91), получивший 7,8 миллиона рублей прибыли.

При этом в антирейтинге тоже есть частные предприятия. По информации RusProfile, перевозчик «Новотех-Авто» (автобусы№ 73 и 75, маршрутки 53 и 73) ушел в минус на 2,6 миллиона рублей. «Регион-Автоцентр», который работает на маршрутах 11, 14, 16 и 28, получил убыток в 2 миллиона рублей. Такой же показатель у перевозчика «ПАТП 1118», который обслуживает автобус №24 и семь маршруток.

От 65 до 100 рублей

Среди проблем новосибирских перевозчиков — нехватка водителей и средств на обновление подвижного состава. И по мнению тех, с кем удалось поговорить НГС, небольшое повышение цены проезда не решит проблему.

Индивидуальный предприниматель Владимир Золовкин (работает на автобусном маршруте №9) считает, что стоимость нужно поднимать почти вдвое, чтобы у перевозчиков была возможность обновлять транспорт.

— Я вернулся из Питера, там проезд стоит 65 рублей, и пассажиросменность намного больше, чем здесь. Водителей-то нет, себестоимость перевозок низкая. Вот почему там — 65 рублей стоит билет, и все автобусы новые, — объяснил он на примере. — А тут надеются на нас, частников. Я покупал автобус за миллион, потом за 1,7 миллиона взял. А сейчас он 4,5 миллиона стоит. Ну как? Вот прошло 8 лет, он 4,5 миллиона стоит. Это проезд как в Питере надо делать. Но мы не сделаем, нам на пятерку добавят и все.

Также Владимир Золовкин отметил, что если раньше на маршруте работало семь автобусов, то сейчас на линию выходят три. Одна из причин — нехватка водителей. Также работе мешают новосибирские пробки.

— Когда финансирование началось, льготные кредиты, транспорт в городе задышал. А сейчас людей нет и транспорта. Пробки везде, пробки! Может, хватало бы еще денег, но невозможно же ездить. Я делал 8 рейсов, а стал делать 4−5 — больше никак, а деньги те же, — добавил предприниматель.

По словам перевозчиков, стоимость новых автобусов подскочила в 2,5 раза Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Представитель компании «Диамант-1» Александр в разговоре с НГС тоже отметил, что перевозчикам придется менять автопарк, но это будет непросто.

— Многие перевозчики новые автобусы покупать не хотят — стоимость на них такая, что коммерчески это нецелесообразно. Предлагается поставить «ПАЗ Вектор», но это маленький автобус, чуть больше, чем обычный «ПАЗ», а стоимость его составляет уже больше 11 миллионов, — рассказал он в разговоре с НГС. — Это вообще приводит к той логике, что проезд должен стоить 100 рублей. Но понятно, что 100 рублей — это такая сумма, которую никто не осилит.

Собеседник считает, что решить проблему помогла бы покупка таких автобусов в лизинг и помощь муниципалитета. Но пока неизвестно, появятся ли в Новосибирске такие программы.

— Я не думаю, что проезд оставят на уровне 35 рублей. Есть предположение, что он будет 45, а то и 50 рублей. Хотя я думаю, что дальше 5 рублей [повышения] департамент не пойдет, — считает Александр.

Старый автопарк у частных перевозчиков может помешать им проходить конкурсы на перевозки по определенным маршрутам. Поэтому Александр предполагает, что постепенно муниципальные предприятия, которым хватает финансов на обновление транспорта, вытеснят частников.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, будут ли власти оказывать помощь частным перевозчикам и на сколько могут поднять стоимость проезда в наземном транспорте.