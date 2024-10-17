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Дороги и транспорт «Проезд должен стоить 100 рублей»: в Новосибирске готовятся к росту цен в транспорте — почему это неизбежно

«Проезд должен стоить 100 рублей»: в Новосибирске готовятся к росту цен в транспорте — почему это неизбежно

Новосибирские перевозчики получают огромную выручку, но едва держатся на плаву

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4 комментария

Новосибирские перевозчики говорят о проблемах с обновлением транспорта

В Новосибирске в декабре собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в метро, например, может вырасти до 40 рублей, но пока окончательное решение не принято. НГС решил изучить, сколько зарабатывают новосибирские перевозчики, и поговорил с некоторыми о том, как, по их мнению, стоит изменить цену на проезд.

Огромные выручки и маленькая прибыль

Обращение о повышении цен на проезд департамент транспорта мэрии направил 12 сентября. Предложения касаются автобусов, трамваев, троллейбусов и метрополитена.

— К обращению приложены расчеты и материалы, обосновывающие расходы перевозчиков, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При этом точные суммы, до которых собираются повысить стоимость проезда, пока не озвучены. Обращение рассмотрит департамент экономики и стратегического планирования мэрии. При этом, так как тарифы нельзя менять чаще раза в год, стоимость проезда смогут поднять не раньше 23 декабря этого года.

Пока опубликованы только доходы перевозчиков за 2023 год

По информации сервиса RusProfile, большинство новосибирских перевозчиков сейчас работают в плюс, хотя прибыль бывает совсем небольшой. Например, «Новосибирский метрополитен» в 2023 году получил выручку в 2,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль при этом составила только 19 тысяч рублей. Но рекордсменом по выручке стал «Горэлектротранспорт» с выручкой в 2,8 миллиарда рублей и прибылью в 312 миллионов. При этом в 2022 году «ГЭТ» ушел в убыток почти на 27 миллионов рублей.

С прибылью в 473 миллиона прошлый год закончил и муниципальный «Новосибгортранс», который работает на 18 автобусных маршрутах (в том числе 5, 21, 36, 38, 50). Муниципальное «ПАТП 5» получило прибыль в 219 тысяч рублей.

Сейчас проезд в автобусах стоит 35 рублей

Среди частных перевозчиков по чистой прибыли лидирует компания «Оста», которая обслуживает маршрут №95 и в 2023 году получила 34 миллиона рублей прибыли при выручке в 209 миллионов. На втором месте оказалось предприятие «Сибникма» (автобусы №16, 44, 57, 60) с прибылью в 14 миллионов рублей. На третьем — «Диамант-1» (автобусы №9, 43, 44, маршрутки №30, 51 и 91), получивший 7,8 миллиона рублей прибыли.

При этом в антирейтинге тоже есть частные предприятия. По информации RusProfile, перевозчик «Новотех-Авто» (автобусы№ 73 и 75, маршрутки 53 и 73) ушел в минус на 2,6 миллиона рублей. «Регион-Автоцентр», который работает на маршрутах 11, 14, 16 и 28, получил убыток в 2 миллиона рублей. Такой же показатель у перевозчика «ПАТП 1118», который обслуживает автобус №24 и семь маршруток.

От 65 до 100 рублей

Среди проблем новосибирских перевозчиков — нехватка водителей и средств на обновление подвижного состава. И по мнению тех, с кем удалось поговорить НГС, небольшое повышение цены проезда не решит проблему.

Индивидуальный предприниматель Владимир Золовкин (работает на автобусном маршруте №9) считает, что стоимость нужно поднимать почти вдвое, чтобы у перевозчиков была возможность обновлять транспорт.

— Я вернулся из Питера, там проезд стоит 65 рублей, и пассажиросменность намного больше, чем здесь. Водителей-то нет, себестоимость перевозок низкая. Вот почему там — 65 рублей стоит билет, и все автобусы новые, — объяснил он на примере. — А тут надеются на нас, частников. Я покупал автобус за миллион, потом за 1,7 миллиона взял. А сейчас он 4,5 миллиона стоит. Ну как? Вот прошло 8 лет, он 4,5 миллиона стоит. Это проезд как в Питере надо делать. Но мы не сделаем, нам на пятерку добавят и все.

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Также Владимир Золовкин отметил, что если раньше на маршруте работало семь автобусов, то сейчас на линию выходят три. Одна из причин — нехватка водителей. Также работе мешают новосибирские пробки.

— Когда финансирование началось, льготные кредиты, транспорт в городе задышал. А сейчас людей нет и транспорта. Пробки везде, пробки! Может, хватало бы еще денег, но невозможно же ездить. Я делал 8 рейсов, а стал делать 4−5 — больше никак, а деньги те же, — добавил предприниматель.

По словам перевозчиков, стоимость новых автобусов подскочила в 2,5 раза

Представитель компании «Диамант-1» Александр в разговоре с НГС тоже отметил, что перевозчикам придется менять автопарк, но это будет непросто.

— Многие перевозчики новые автобусы покупать не хотят — стоимость на них такая, что коммерчески это нецелесообразно. Предлагается поставить «ПАЗ Вектор», но это маленький автобус, чуть больше, чем обычный «ПАЗ», а стоимость его составляет уже больше 11 миллионов, — рассказал он в разговоре с НГС. — Это вообще приводит к той логике, что проезд должен стоить 100 рублей. Но понятно, что 100 рублей — это такая сумма, которую никто не осилит.

Собеседник считает, что решить проблему помогла бы покупка таких автобусов в лизинг и помощь муниципалитета. Но пока неизвестно, появятся ли в Новосибирске такие программы.

— Я не думаю, что проезд оставят на уровне 35 рублей. Есть предположение, что он будет 45, а то и 50 рублей. Хотя я думаю, что дальше 5 рублей [повышения] департамент не пойдет, — считает Александр.

Старый автопарк у частных перевозчиков может помешать им проходить конкурсы на перевозки по определенным маршрутам. Поэтому Александр предполагает, что постепенно муниципальные предприятия, которым хватает финансов на обновление транспорта, вытеснят частников.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, будут ли власти оказывать помощь частным перевозчикам и на сколько могут поднять стоимость проезда в наземном транспорте.

Одна из проблем городского транспорта в Новосибирске — автобусы-призраки. Они отображаются на картах в приложении, но не приезжают на остановки вовремя. НГС разбирался, почему такое происходит.

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Общественный транспорт Муниципальный транспорт Департамент по тарифам Стоимость проезда в общественном транспорте
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Комментарии
5
ВИЗИТКИ54.РФ
22 минуты
Общественный транспорт не когда не был прибыльный.
Гость
19 минут
Был мэр коммунист проезд был дешев. Всем хватало никто не возмущался. Пришли москвичи. Теперь народ вторая нефть. Сдирать шкуру будут каждый год. Удивлен что никто не возмущается. Зарплаты останутся новосибирскими цены станут московскими. Здравствуй нищета!!!!!!!!
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