Уходят сами: в Новосибирске не хватает водителей общественного транспорта — дефицит доходит до 34%

В Новосибирске больше всего не хватает водителей троллейбусов. Об этом редакции НГС сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
— Укомплектованность водителями муниципальных автобусов — 92 %, троллейбусов — 66 %, трамваев — 79 %, маршрутного такси — 68 %. Недокомплект водителей наблюдается по всем видам общественного пассажирского транспорта, — сообщили НГС в мэрии.
При этом массовых увольнений водителей общественного транспорта за последние два года в мэрии не заметили. Значительный отток водителей зафиксировали в департаменте в период распространения коронавирусной инфекции в 2020 — 2021 годах. В 2022 — 2023 годах из муниципальных предприятий, по данным мэрии, уволились 333 водителя, приняли на работу 339 человек. Основной причиной увольнения власти называют собственное желание работников.
НГС писал о том, что перевозчики бьют тревогу из-за нехватки водителей общественного транспорта. Проблема коснулась и частных, и муниципальных маршрутов. Жители города жалуются на долгое ожидание, а мэрия разводит руками и лишь говорит, что сотрудников нет.
Недавно журналисты проверили путь студентов, предподавателей и сотрудников многочисленных НИИ, которые живут за пределами Советского района, до Академгородка. Журналисты специально не использовали машрутки во время поездки, потому что в 2024 — 2025 годах мэрия решила отменить их.