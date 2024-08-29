Призраки на колёсах: новосибирцы часами ждут автобусы, которые должны прийти через 5 минут, — что происходит с транспортом

Многие жители Новосибирска ежедневно сталкиваются с проблемой непредсказуемого движения общественного транспорта. Вместо четко расписанных автобусных и троллейбусных маршрутов, следующих каждые 10-20 минут, люди иногда могут часами ждать своего транспорта на остановках. Это приводит к опозданиям на работу, учёбу, да и в целом ситуация неприятная. Корреспондент НГС разбирался, почему «призрачный» транспорт все чаще появляется на улицах Новосибирска, и что предпринимают власти для решения этой проблемы.
Чтобы узнать, транспортом на каких маршрутах горожане недовольны больше всего, редакция НГС провела опрос в Telegram. Большинство негативных комментариев собрали маршруты №8, 16, 31, 75. Все они — муниципальные, кроме 75-го, которым «рулит» частный перевозчик — ООО «Новотех-Авто».
Про «призрачный» автобус №75 мы уже писали. Новосибирцы называют его так не зря: на онлайн-картах указано, что транспорт курсирует регулярно, но по факту люди на остановках ждут напрасно. Некоторые отмечали, что не увидели автобуса и через 1,5 часа ожидания.
«Стоишь, ждешь, а он просто пропадает с дорог»: жалобы на автобус №8
Жительница Новосибирска Ангелина рассказала НГС, что раньше ездила на «восьмерке» от «Речного вокзала» до «Цветного проезда». Автобус работал стабильно, но в какой-то момент всё изменилось.
— Онлайн-карты показывали, что интервал 30 минут, иногда показывали, что через 2-5 минут прибудет, даже было видно, где на данный момент автобус едет. А по факту на остановке стоишь намного дольше, и автобус этот просто пропадает с дорог. Один раз стояла на остановке дольше часа — он так и не приехал, — объяснила девушка.
Слова сибирячки подтверждают отзывы на сайте справочного портала Kudikina: горожане массово жалуются на некорректное расписание и долгое ожидание автобуса.
«Социальный маршрут — перевозчики не хотят работать»: проблемы с автобусом №31
Еще один автобус, который, по заверениям жителей, дождаться практически невозможно. Новосибирец Алексей Гриценко рассказал НГС, что 31-й маршрут доходил до Ключ-Камышенского плато, но с весны его сократили до остановки «Гостиница Обь».
— Редко бывает больше одной машины, хотя по реестру должно быть три автобуса от разных перевозчиков. Этот маршрут социальный, идет в нагрузку к «прибыльным» маршрутам, поэтому перевозчики не сильно хотят на нем работать, — объяснил Алексей Гриценко.
На онлайн-картах и справочных сайтах отзывы на автобус действительно отрицательные. Многие новосибирцы заявляют, что если прийти на остановку в указанное в расписании время, то вероятность встретить этот автобус очень низкая.
«Тот, кто составлял это расписание — клоун»: горожане недовольны работой автобуса №16
На автобус №16 негативных отзывов больше, чем на любой другой из нашего списка. Новосибирцы не скупятся на выражения, когда пишут комментарии на справочных сайтах.
— Тот, кто составлял это расписание — клоун. Хоть раз попробуй сам по нему уехать, — негодует один из читателей НГС.
— Это просто ужас. Ездят во сколько хотят, и когда ходят, — подтвердил другой.
— Уже год езжу на этом автобусе, никогда не было соответствия с расписанием, — пожаловался третий.
«Мало рычагов давления»
Заместитель председателя комиссии по транспорту общественного экспертного совета по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска Алексей Мазур объяснил НГС, что есть временные промежутки, когда автобус или маршрутка едут «себе в убыток» — пассажиров недостаточно. В связи с этим перевозчики стараются не ездить в это время или чрезмерно увеличивать интервал. Особенно это касается маршрутов, находящихся на грани рентабельности.
— Дело в том, что у мэрии крайне мало рычагов давления на коммерческих перевозчиков, и есть существенные экономические проблемы в муниципальных предприятиях. Попытка штрафовать перевозчика приводит к тому, что он уходит с маршрута. У муниципальных перевозчиков дефицит кадров, да и маршруты тоже бывают невыгодными. Поэтому происходит такая стихийная, или же сознательная оптимизация в виде невыхода в невыгодное время, — пояснил Алексей Мазур.
Если говорить о расписании, то в условиях пробок и ремонтируемых мостов оно превращается, как говорит собеседник НГС, в «ненаучную фантастику».
— В качестве «выхода» делалось расписание с крайне медленным движением автобусов, но тогда получался абсурд: пробок не было, а автобус еле полз, потому что от него требовали соблюдать такое расписание. Не знаю, как обстоит дело сейчас, надеюсь, от такого «расписания» отказались, — заключил эксперт.
Недовыпуск подвижного состава и кадровый дефицит
В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС назвали основные факторы, которые препятствуют выполнению плановых показателей транспортной работы перевозчиками.
Высокий уровень автомобилепользования, приводящий к заторам на улично-дорожной сети.
Дорожно-транспортные происшествия.
Ремонтные работы на проезжей части, в том числе на подземных инженерных коммуникациях.
Технические неисправности подвижного состава.
Нехватка водительского состава.
Причём в мэрии отметили, что кадровый дефицит в отрасли пассажирских перевозок есть не только в Новосибирской области, но и во многих других регионах России. Его объясняют непопулярностью профессии и тем, что сфера до сих пор не восстановилась после оттока водителей во время пандемии.
— Для соблюдения норм труда и отдыха водителей, в том числе в целях обеспечения безопасной перевозки пассажиров, перевозчики вынуждены корректировать работу в зависимости от кадрового пополнения. Перевозчиками различных форм собственности принимаются все возможные меры по укомплектованию транспортных средств экипажами и выпуску подвижного состава в плановом количестве, — заверили НГС в пресс-службе мэрии.
Чтобы решить проблему, мэрия проводит работу по обновлению подвижного состава.
Пытаются власти решить и проблемы отдельных маршрутов. Например, троллейбус №8 должен отчасти решить проблему с автобусным маршрутом №75. В 2025 году, при получении новой партии транспорта, этот маршрут обещают расширить.
— Относительно автобусных маршрутов №8 и №31 сообщаем, что на сегодняшний день данные маршруты недоукомлектованы. Так, на маршруте №8 имеется 3 вакантных выхода (предусмотрено 12 выходов), на маршруте № 31 — 3 вакантных выхода (предусмотрено 6 выходов), в связи с чем не выполняется плановое количество рейсов и, как следствие, наблюдается увеличенный интервал движения. По мере укомплектования вышеуказанных маршрутов их работа будет стабилизирована, — объяснили в мэрии.
Вакантные выходы на маршруте — число недостающих единиц транспорта, на которые, в частности, не нашлось перевозчика.
В муниципалитете добавили, что единственной мерой воздействия на перевозчиков сегодня является расторжение договора в одностороннем порядке, но в сложившейся ситуации с дефицитом кадров эту меру применяют только в крайнем случае, так как может привести к прекращению транспортного обслуживания по маршруту в целом.
Ранее НГС писал о том, как таксисты стали прятаться от новосибирцев и отказываться от заказов.