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Новосибирцы часами ждут автобусы-призраки

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Дороги и транспорт проблема Призраки на колёсах: новосибирцы часами ждут автобусы, которые должны прийти через 5 минут, — что происходит с транспортом

Призраки на колёсах: новосибирцы часами ждут автобусы, которые должны прийти через 5 минут, — что происходит с транспортом

Горожане впустую тратят время на остановках и опаздывают на работу и учёбу — как это объясняют в мэрии

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Новосибирцы отмечают, что на ориентироваться на официальное расписание смысла нет

Многие жители Новосибирска ежедневно сталкиваются с проблемой непредсказуемого движения общественного транспорта. Вместо четко расписанных автобусных и троллейбусных маршрутов, следующих каждые 10-20 минут, люди иногда могут часами ждать своего транспорта на остановках. Это приводит к опозданиям на работу, учёбу, да и в целом ситуация неприятная. Корреспондент НГС разбирался, почему «призрачный» транспорт все чаще появляется на улицах Новосибирска, и что предпринимают власти для решения этой проблемы.

Чтобы узнать, транспортом на каких маршрутах горожане недовольны больше всего, редакция НГС провела опрос в Telegram. Большинство негативных комментариев собрали маршруты №8, 16, 31, 75. Все они — муниципальные, кроме 75-го, которым «рулит» частный перевозчик — ООО «Новотех-Авто».

Про «призрачный» автобус №75 мы уже писали. Новосибирцы называют его так не зря: на онлайн-картах указано, что транспорт курсирует регулярно, но по факту люди на остановках ждут напрасно. Некоторые отмечали, что не увидели автобуса и через 1,5 часа ожидания.

«Стоишь, ждешь, а он просто пропадает с дорог»: жалобы на автобус №8

Некоторые горожане говорят, что в последнее время видят этот автобус очень редко

Жительница Новосибирска Ангелина рассказала НГС, что раньше ездила на «восьмерке» от «Речного вокзала» до «Цветного проезда». Автобус работал стабильно, но в какой-то момент всё изменилось.

— Онлайн-карты показывали, что интервал 30 минут, иногда показывали, что через 2-5 минут прибудет, даже было видно, где на данный момент автобус едет. А по факту на остановке стоишь намного дольше, и автобус этот просто пропадает с дорог. Один раз стояла на остановке дольше часа — он так и не приехал, — объяснила девушка.

Слова сибирячки подтверждают отзывы на сайте справочного портала Kudikina: горожане массово жалуются на некорректное расписание и долгое ожидание автобуса.

«Социальный маршрут — перевозчики не хотят работать»: проблемы с автобусом №31

Жители «Ключки» и района НГПУ с ностальгией вспоминают этот автобус

Еще один автобус, который, по заверениям жителей, дождаться практически невозможно. Новосибирец Алексей Гриценко рассказал НГС, что 31-й маршрут доходил до Ключ-Камышенского плато, но с весны его сократили до остановки «Гостиница Обь».

— Редко бывает больше одной машины, хотя по реестру должно быть три автобуса от разных перевозчиков. Этот маршрут социальный, идет в нагрузку к «прибыльным» маршрутам, поэтому перевозчики не сильно хотят на нем работать, — объяснил Алексей Гриценко.

На онлайн-картах и справочных сайтах отзывы на автобус действительно отрицательные. Многие новосибирцы заявляют, что если прийти на остановку в указанное в расписании время, то вероятность встретить этот автобус очень низкая.

«Тот, кто составлял это расписание — клоун»: горожане недовольны работой автобуса №16

На автобус №16 негативных отзывов больше, чем на любой другой из нашего списка. Новосибирцы не скупятся на выражения, когда пишут комментарии на справочных сайтах.

— Тот, кто составлял это расписание — клоун. Хоть раз попробуй сам по нему уехать, — негодует один из читателей НГС.

— Это просто ужас. Ездят во сколько хотят, и когда ходят, — подтвердил другой.

— Уже год езжу на этом автобусе, никогда не было соответствия с расписанием, — пожаловался третий.

«Мало рычагов давления»

Власти опасаются конфликтов с перевозчиками

Заместитель председателя комиссии по транспорту общественного экспертного совета по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска Алексей Мазур объяснил НГС, что есть временные промежутки, когда автобус или маршрутка едут «себе в убыток» — пассажиров недостаточно. В связи с этим перевозчики стараются не ездить в это время или чрезмерно увеличивать интервал. Особенно это касается маршрутов, находящихся на грани рентабельности.

— Дело в том, что у мэрии крайне мало рычагов давления на коммерческих перевозчиков, и есть существенные экономические проблемы в муниципальных предприятиях. Попытка штрафовать перевозчика приводит к тому, что он уходит с маршрута. У муниципальных перевозчиков дефицит кадров, да и маршруты тоже бывают невыгодными. Поэтому происходит такая стихийная, или же сознательная оптимизация в виде невыхода в невыгодное время, — пояснил Алексей Мазур.

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Если говорить о расписании, то в условиях пробок и ремонтируемых мостов оно превращается, как говорит собеседник НГС, в «ненаучную фантастику».

— В качестве «выхода» делалось расписание с крайне медленным движением автобусов, но тогда получался абсурд: пробок не было, а автобус еле полз, потому что от него требовали соблюдать такое расписание. Не знаю, как обстоит дело сейчас, надеюсь, от такого «расписания» отказались, — заключил эксперт.

Недовыпуск подвижного состава и кадровый дефицит

В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС назвали основные факторы, которые препятствуют выполнению плановых показателей транспортной работы перевозчиками.

  1. Высокий уровень автомобилепользования, приводящий к заторам на улично-дорожной сети.

  2. Дорожно-транспортные происшествия.

  3. Ремонтные работы на проезжей части, в том числе на подземных инженерных коммуникациях.

  4. Технические неисправности подвижного состава.

  5. Нехватка водительского состава.

Причём в мэрии отметили, что кадровый дефицит в отрасли пассажирских перевозок есть не только в Новосибирской области, но и во многих других регионах России. Его объясняют непопулярностью профессии и тем, что сфера до сих пор не восстановилась после оттока водителей во время пандемии.

— Для соблюдения норм труда и отдыха водителей, в том числе в целях обеспечения безопасной перевозки пассажиров, перевозчики вынуждены корректировать работу в зависимости от кадрового пополнения. Перевозчиками различных форм собственности принимаются все возможные меры по укомплектованию транспортных средств экипажами и выпуску подвижного состава в плановом количестве, — заверили НГС в пресс-службе мэрии.

Городу нужно больше транспорта и водителей

Чтобы решить проблему, мэрия проводит работу по обновлению подвижного состава.

Пытаются власти решить и проблемы отдельных маршрутов. Например, троллейбус №8 должен отчасти решить проблему с автобусным маршрутом №75. В 2025 году, при получении новой партии транспорта, этот маршрут обещают расширить.

— Относительно автобусных маршрутов №8 и №31 сообщаем, что на сегодняшний день данные маршруты недоукомлектованы. Так, на маршруте №8 имеется 3 вакантных выхода (предусмотрено 12 выходов), на маршруте № 31 — 3 вакантных выхода (предусмотрено 6 выходов), в связи с чем не выполняется плановое количество рейсов и, как следствие, наблюдается увеличенный интервал движения. По мере укомплектования вышеуказанных маршрутов их работа будет стабилизирована, — объяснили в мэрии.

Вакантные выходы на маршруте — число недостающих единиц транспорта, на которые, в частности, не нашлось перевозчика.

В муниципалитете добавили, что единственной мерой воздействия на перевозчиков сегодня является расторжение договора в одностороннем порядке, но в сложившейся ситуации с дефицитом кадров эту меру применяют только в крайнем случае, так как может привести к прекращению транспортного обслуживания по маршруту в целом.

Ранее НГС писал о том, как таксисты стали прятаться от новосибирцев и отказываться от заказов.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Транспорт Автобусы Пробки Перевозчики
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Комментарии
99
трям-брям
29 августа 2024, 08:50
« Дело в том, что у мэрии крайне мало рычагов давления на коммерческих перевозчиков» - после этого бреда можно не читать
Объективный наблюдатель
29 августа 2024, 09:06
ОТ функция социальная!!! Это для бездарей из мэрии!!!! Он должен ехать строго по расписанию , если там даже один пассажир в салоне , а водитель при этом должен получать зарплату по максимуму не зависимо от загрузки салона, это не такси . И мэрия должна дотировать ОТ по зарплатам , ремонту , обновлять транспорт и все это из наших налогов и это нормально !!Изуродовал и извратил всё в этой стране , всё с ног на голову поставили!!!! Сначала изудровали город , лишив его перспектив развития дорожной сети своими человейниками , не строили дороги, не строили метро, напихали жилмассивов вместо заводов , не тянули скоростной трамвай. Гнать поганой метлой нужно этих "специалистов" на всех уровнях из кабинетов ,а не спрашивать почему то за что они отвечают не работает десятилетиями !!!!! Только и хватает мозгов наши налоги на камеры дорожные пускать. да скверы ремонтировать почему то силами диаспор по времени , что при Советской власти хватило бы на новый завод возвести с нуля...
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