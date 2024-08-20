Новосибирцы не могут дождаться «автобус-призрак» — его видно на картах, а не на остановках

Некоторые новосибирцы говорят, что долго ждут свой автобус Источник: 2ГИС











Жители Новосибирска заявили о сбоях в работе автобуса № 75, который курсирует по маршруту «Ключ-Камышенское плато» — «поселок Северный». При этом он отображается на картах.

— Это буквально автобус-призрак, я не помню, когда видел его в последний раз. Он и раньше ходил очень редко, а сейчас как будто вообще исчез — его никогда нет, — рассказал НГС житель улицы Выборной, Вадим.

При этом новосибирцы отмечают, что на онлайн-картах автобус отображается. Корреспондент НГС убедился в этом, зайдя в сервис «2ГИС».

— Несколько раз попадала в эту ловушку. Один раз стояла на Ключ-Камышке и ждала его 30 минут — за это время, согласно картам, он проехал мимо меня дважды. Когда пыталась уехать из центра — такая же история, — пояснила читательница НГС Анна.

Жалобы на этот маршрут также опубликованы на сайте справочного портала Kudikina. Пользователи высказали претензии из-за того, что транспорт редко приезжает вовремя.

— Автобуса никогда нет по расписанию, даже через 20 минут.

— Его нет, сколько ни жди, его не существует. Он призрак.

— Зачем составлять расписание, если автобусы ходят по-своему?

На сайте «Центра управления городским автоэлектротранспортом» (ЦУГАЭТ) указано, что перевозчиком на маршруте № 75 выступает ООО «Новотех-Авто». Корреспондент НГС позвонил в компанию, но трубку никто не взял. Редакция направила письменный запрос.

По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новотех-Авто» было зарегистрировано в декабре 2007 года. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Учредителями компании являются Александр Пономаренко и Игорь Лобанов. По итогам 2023 года выручка общества составила 17,8 миллиона рублей. Чистый убыток компании — 2,6 миллиона рублей.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируют ли власти дальше сотрудничать с этим перевозчиком. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал, что Новосибирская область обошла регионы по количеству нового транспорта.