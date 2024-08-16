НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

зап.

 740мм 57%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,80
EUR 98,32

СРОЧНО

Работница станции спасла женщину от поезда

Долг за отмену брони квартиры
Подслушано в чатах родителей
Кто курировал мигрантов
Что не забыть перед 1 сентября
Орёт реклама под окнами
Жизнь как в кино
Прогулка по кладбищу
Массово уволились из Толмачёво
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Больше, чем Красноярску: Новосибирская область обошла регионы по количеству нового транспорта

Больше, чем Красноярску: Новосибирская область обошла регионы по количеству нового транспорта

Его поставили по программе лизинга

903
15 комментариев
В Новосибирск привезли новые троллейбусы

В 2024 году среди регионов России Новосибирская область получила больше всего единиц транспорта по нацпроекту «БКД». Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ.

По информации ведомства, в рамках нацпроекта Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) почти на 80% выполнила план 2024 года по поставкам городского пассажирского транспорта. Больше всего новых единиц получила Новосибирская область.

Согласно данным ГТЛК, в этом году региональные перевозчики получили в лизинг 322 единицы транспорта (231 автобус, 86 троллейбусов и 5 трамваев) из запланированных 425. Большую часть передали в Новосибирскую область (49 троллейбусов). Также новую технику получили Краснодарский край (26 автобусов), Томская область (5 трамваев), Оренбургская (17 автобусов), Рязанская (8 автобусов), Омская (44 автобуса), Архангельская (41 автобус), Челябинская область (24 автобуса) и Республика Карелия (27 троллейбусов).

В период с 2020 по 2024 год общий объем инвестиций, направленных на закупку транспорта, достигает 40,1 миллиарда рублей по состоянию на 1 августа 2024 года. Из этой суммы 19,1 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета, а 21 миллиард рублей привлечен за счет средств ГТЛК.

Ранее НГС писал, что в Новосибирск привезли новые трамваи из Минска. Посмотрите, как они выглядят.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Транспорт Троллейбусы БКД
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
134282988
16 августа 2024, 20:19
да где он, этот транспорт-то? 36 автобус вечно не дождаться, вместо положенных 12 на маршруте вечно только 6-8 автобусов в лучшем случае
Cobalt & Nickel
16 августа 2024, 20:33
Чего тут удивительного и такого выдающегося ? Так и должно быть .У нас город - третий по населению в стране . При том что в Москве и Петербурге давно уже обновили автопарк.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Северянка,43

Yurkova.a96,28

Она,42

Леся,41

Gera,53

Николай,39

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление