Больше, чем Красноярску: Новосибирская область обошла регионы по количеству нового транспорта

В Новосибирск привезли новые троллейбусы Источник: мэрия Новосибирска











В 2024 году среди регионов России Новосибирская область получила больше всего единиц транспорта по нацпроекту «БКД». Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ.



По информации ведомства, в рамках нацпроекта Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) почти на 80% выполнила план 2024 года по поставкам городского пассажирского транспорта. Больше всего новых единиц получила Новосибирская область.



Согласно данным ГТЛК, в этом году региональные перевозчики получили в лизинг 322 единицы транспорта (231 автобус, 86 троллейбусов и 5 трамваев) из запланированных 425. Большую часть передали в Новосибирскую область (49 троллейбусов). Также новую технику получили Краснодарский край (26 автобусов), Томская область (5 трамваев), Оренбургская (17 автобусов), Рязанская (8 автобусов), Омская (44 автобуса), Архангельская (41 автобус), Челябинская область (24 автобуса) и Республика Карелия (27 троллейбусов).



В период с 2020 по 2024 год общий объем инвестиций, направленных на закупку транспорта, достигает 40,1 миллиарда рублей по состоянию на 1 августа 2024 года. Из этой суммы 19,1 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета, а 21 миллиард рублей привлечен за счет средств ГТЛК.



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