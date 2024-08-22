«Выждал 8 минут — и всё, свободен»: таксисты стали прятаться от новосибирцев и отказываться от заказов — почему так происходит

Таксисты не готовы тратить время на дальние и проблемные поездки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы этим летом столкнулись с неприятными ситуациями с такси: водители встают настолько далеко от точки вызова, что дойти до них за короткий срок бесплатного ожидания проблематично, а спустя время просто уезжают. Журналистка НГС выслушала их истории, узнала у самих таксистов, почему они так прячутся, и что делать пассажиру, если поездка сорвалась.

«Стоял и тупо ждал»

Жительница Новосибирска Надежда рассказала НГС, что за последнее время уже дважды не смогла уехать на такси вовремя. Она признает, что подъезд к дому сложный, но прописала всё необходимое для таксиста.

— Первый водитель сначала, видимо, искал, как подъехать, потом остановился. Он не отвечал на звонки и тупо ждал, когда истекут 10 минут и можно будет списать деньги за ожидание. Второй водитель тоже сам отменил заказ. И только третий подъехал как положено, без проблем, — отметила женщина. — При всём при этом время моего ожидания составило около 45 минут. Надо сказать, что это не частный дом, а многоквартирный. В общем, это какой-то треш.

Читатель НГС Сергей вызвал такси ночью. Дороги были пустые, с подъездом к дому тоже не было проблем, утверждает мужчина.

— Машина приехала и встала с другой стороны дома. И стоит без звонков, без всего, включил ожидание. В темноте на таком расстоянии ни машины, ни фар не видно было. Очень далеко. Хотя я заранее сказал, куда и как подъезжать, — недоумевает сибиряк.

Недовольна и читательница НГС Александра: она утверждает, что этим летом один из таксистов включил ожидание еще на краю ее длинного дома и отъехал подальше, за мусорку. Идти до машины было достаточно далеко, больше пяти минут, и пока девушка добралась до машины, водитель сам отменил заказ и уехал.

Возникают проблемы и у новосибирцев, которые живут в огороженных дворах. Таксисты отказываются подъезжать к дому, если видят шлагбаум.

— Кто-нибудь знает, что за новая фишка появилась: доезжать до шлагбаума — и всё? Уже два раза подряд такое вижу. Причем неважно, возле какого соседнего дома он уперся в шлагбаум — его так навигатор ведет. Ладно, могу открыть проезд и у соседнего дома, но тот говорит: «Не поеду, были уже такие случаи, заехал, а выехать не могу». Так, а если он со мной будет выезжать из двора, какая разница, — недоумевает еще один новосибирец. — Так может, нас вообще и не забирать? Мы будем делать заказ, выходить, просто так деньги отдавать, и катайтесь дальше как вам по кайфу.

«За отказ от заказа наказывают»

Таксисты считают, что ситуацию может переломить изменение работы агрегаторов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Таксисты признаются, что «прячутся» не просто так — таким образом они пытаются отсеять невыгодные заказы. Ведь агрегатор не дает увидеть конечную точку без специального тарифа.



— Я вижу конечную точку, но за это приходится платить большую комиссию. Например, если включаешь тариф «По району», то платишь не стандартные 17%, а все 23%. Есть еще несколько вариантов. Я вообще перешел на ночную работу, потому что днем стало невыгодно, — отметил таксист Анатолий. — Сервис же наказывает, если не берешь заказ. Теряешь баллы, а вместе с ним и приоритет, другие плюшки. Становится невозможно нормально работать.

Таксисты идут на самые разные ухищрения, лишь бы не ехать в удаленный район или в часть города, где особенно плохо с дорогами. Точно не удастся уехать с первого, а то и с третьего раза в СНТ и удаленный частный сектор. Не каждый таксист сейчас поедет в Кольцово, Краснообск, Толмачево.

— Можно отрубить интернет. Можно встать куда-то подальше, в кусты какие-нибудь. Или через дорогу напротив. Просто выждать восемь минут — и всё, свободен. Я если не хочу — не повезу, найду способ, — пожимает плечами Анатолий.

Его поддерживает коллега Павел и добавляет, что если за «прятки» при жалобе пассажира как-то можно оправдаться в сервисе и не получить в итоге снижения баллов, то за отказ от заказа накажут точно.

— Прямо не пишем, что не повезем, потому что тут же жалоба прилетит, — отметил мужчина. — Мы тоже, как и пассажиры, теряем время — и ничего. Все вопросы к сервису.

Водители такси уверены, что ситуацию может улучшить доступная для всех конечная точка поездки — это сэкономит время и таксистов, и пассажиров. А заказ в итоге кто-то всё же возьмет, даже если он и не очень выгодный.

«Я так делаю и буду делать»

На вопрос, почему останавливаются у шлагбаума, водители приводят примеры, как потом не могли выехать со двора.

— Если ты вызвал такси, обеспечь ему свободный проезд через шлагбаум! — возмущен таксист Сергей. — Как водитель через ворота и шлагбаумы поедет, если у него нет доступа к въезду-выезду? Качай булки до шлагбаума пешком!



В основном таксисты сталкиваются с неприятными ситуациями, когда после выполнения заказа пытаются выехать из двора. Но бывает и так, что, вызвав машину, пассажир отменяет поездку.

— Я так делаю, например, и буду делать, — заявил один из таксистов в ответ на возмущение читателей НГС. — У меня было действительно несколько случаев: заехал за шлагбаум, обратно выехать не смог, сидел как попрошайка по полчаса, час. И кому это плюс? Сервис не даст номера пассажиров, считая это конфиденциальной информацией, и просить открыть шлагбаум некого. Справедливо. Один из десяти пассажиров открывают, а остальным до фиолетовых лампочек.

В «Яндекс.Такси» журналистке НГС ответили, что, по их данным, количество отмен поездок со стороны водителей и пассажиров в Новосибирске не увеличилось.



— Подобные ситуации могут происходить по разным причинам: перебои в геолокации, запрет остановки в зоне посадки, неправильно отмеченная точка подачи. Если такси стоит далеко от указанного места посадки, можно связаться с водителем через приложение. В случае, если машина всё же уехала, обратитесь в службу поддержки — команда проверит ситуацию и примет меры, в том числе вернет деньги, — советует агрегатор.



«Стараются брать самое выгодное»

Агрегатор специально скрыл конечную точку у основной массы водителей, чтобы заказы распределялись справедливо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Директор «Ассоциации таксопарков» в Новосибирске Юрий Емец подтвердил, что этим летом ситуация с подобными «прятками» обострилась. Повлияло сразу несколько факторов: дефицит водителей, дачный сезон с поездками в СНТ и дополнительные бонусы, которые ввел агрегатор.



— Водители стараются брать самые выгодные заказы, а так как их стало меньше, то время ожидания и поиска новой машины увеличено. Приложение не дает увидеть конечную точку поездки у большинства водителей, в итоге они берут заказ, а отменить или отказаться без штрафов не могут — за это снимают 12 баллов рейтинга. А если он был и так на грани, то могут даже заблокировать, — объяснил эксперт. — За один выполненный заказ водитель получает один балл. Чтобы компенсировать один отказ от поездки, придется выполнить 12 заказов.

Он добавил, что агрегатор специально скрыл конечный адрес поездки у основной массы водителей, чтобы заказы распределялись справедливо и пассажиры могли уехать из любой точки, а не стояли и ждали по полчаса и даже час, пока кто-то все-таки согласится их увезти.

— Получается, таксисты берут заказ, который не хотят выполнять, и стоят где-нибудь так, чтобы клиент их не нашел, — признал Юрий Емец. — Конечную точку можно видеть, если выбираешь режим «По району», но тогда ты не получаешь бонусы, которые агрегатор ввел этим летом, чтобы привлечь больше водителей. А там получается примерно по 20 тысяч рублей дополнительных в неделю. Никто такие деньги терять не хочет, но и возить в СНТ — тоже. Вот и получается, что прячутся.

Эксперт советует пассажирам не лениться и жаловаться в сервисе на водителей, когда происходят подобные ситуации. Так на таксиста-хитреца агрегатор обратит более пристальное внимание и начнет ограничивать ему функционал вплоть до блокировки в приложении.

Важное про такси

В Новосибирске усугубилась ситуация с перевозкой детей в такси. Горожане ждут машины по полчаса, а потом наблюдают, как те отказываются от заказов. Водители не скрывают — возить детей им невыгодно.



История бизнесмена, который шесть лет назад изменил свою жизнь. Он продал строительную фирму и организовал свой таксопарк.



Журналистка НГС узнала у экспертов, почему такси сейчас стало роскошью и навсегда ли с нами такие цены.

