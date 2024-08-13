«Если все продать — то миллионер»: новосибирец за шесть лет создал огромный таксопарк, но ему начали жечь машины

Владелец крупного новосибирского таксопарка Юрий Емец по профессии строитель. Он упорно поднимался с должности простого рабочего до начальника, а потом и вовсе создал свою фирму. Устав от нервотрепки, решил немного отдохнуть за границей. Путешествие по Азии затянулось на три года, закончилось разводом, продажей компании и новым бизнесом. Сейчас в таксопарке Юрия и его дяди больше 200 машин, и он вышел далеко за пределы Новосибирской области. О подноготной работы агрегаторов, избалованных водителях, поджогах машин и бесплатных конфетках он рассказал журналистке НГС. И даже поделился интересными цифрами.
Почти десять лет назад новосибирец Юрий Емец, владелец строительной фирмы, купил билет в один конец в Таиланд и улетел с женой. Он решил уйти из строительной сферы — признается, что слишком многое в ней держится на личных договоренностях и так называемых «откатах». В итоге прожив три года в Азии и объездив ее на мотоцикле, Юрий в 2017 году вернулся в Новосибирск, так как брак дал трещину, и решил сменить сферу деятельности.
Юрий Владимирович Емец — новосибирский предприниматель. По данным «Контур.Фокус» на него и Александра Емеца зарегистрировано два таксопарка. Выручка ООО «ПРО-АВТОДЕКС» за 2023 год составила 24,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиона рублей. ООО «АВТОДЕКС» заработало за прошлый год 32,4 миллиона рублей, при этом чистый убыток составил 773 тысяч рублей.
Юрий Емец также является генеральным директором «Ассоциации таксопарков», оказывающей информационные и правовые услуги. А 3 июля предприниматель зарегистрировал ИП, специализация которого — мойка автомобилей.
Дядя Юрия предложил ему вместе заняться таксопарком. В это время такси развивалось огромными темпами, и перспективы хорошо заработать были вполне реальными. Но свободных денег, чтобы с нуля купить машины, у бизнес-партнеров не было. Сначала они брали машины в субаренду и сдавали таксистам агрегатора «Яндекс.Такси».
— Первую неделю сам сел, поработал — таксовал, чтобы понять всю кухню. Быстро разобрался. Я раньше строил заводы, руководил большими коллективами, поэтому проблем с этим не было, — вспоминает Юрий. — Копили деньги, крутили их и начали уже брать в лизинг машины. Достаточно быстро ушли от субаренды — в течение 1,5–2 лет.
Лизинг — финансовая услуга, по сути долгосрочная аренда с последующим выкупом. Например, автомобиль находится в собственности банка, но им пользуется компания, которая платит определенную сумму и в итоге выкупает его в свою собственность.
За шесть лет компании удалось обзавестись 200 автомобилями. Но далеко не все они работают в Новосибирске: Юрий решил пойти другим путем — он открывает представительства в небольших городах.
Захват Куйбышева
Идея попробовать силы в городах, где еще нет агрегатора «Яндекс.Такси» (а таких по всей России сотни), пришла Юрию в 2019 году. Выбор пал на Куйбышев, где несколько таксопарков потерпели неудачу. Юрий зашел с козырей: пригнал новые, чистые, в идеальном состоянии машины, провел мощную рекламную кампанию, чтобы привлечь лучших водителей. План сработал, а на полную наладку всех процессов ушло три месяца.
— Конечно, на фоне местного парка это было просто вау. Представляете, там были «пятерки», «семерки», в лучшем случае «Логаны» или частники на старых «Тойотах». И тут новенькие «Шкоды Рапид», — говорит Юрий. — Я со своей стороны поддерживаю, что пассажир, конечно, прав, но и часто водители в конфликтах оказываются не виноватыми. Работать нужно с обеими сторонами. В салоне всегда конфетки должны быть, пусть горстями берут для машин. В общем, должен быть сервис.
Сейчас в Куйбышеве, где 45 тысяч жителей, у Юрия работает 50 машин. О прибыли мужчина говорит неохотно, но кое-какими цифрами все же поделился. Таксопарк дает водителям машину в аренду на сутки. Стоимость может быть разной в зависимости от города, состояния машины и других обстоятельств.
— Чтобы не уходить в минус, машина должна приносить мне 3–4 тысячи рублей каждый день. Но бывает по-разному. Если водитель накатал очень мало по объективным причинам, то приходится идти на уступки по цене. И это не прибыль, а выручка, то есть нужно отнимать платеж по лизингу, амортизацию. В итоге чистая прибыль с машины может быть в районе 500 рублей и даже меньше, — отметил мужчина.
Сейчас все таксопарки и в целом сфера такси столкнулись с серьезными проблемами, утверждает Юрий, поэтому цены на поездки растут и, по его мнению, продолжат расти.
«Таксопаркам просто нечего было покупать»
После всем известных событий в 2022 году цены на автомобили и запчасти резко взлетели. Но это было полбеды — привычные многим марки перестали продавать.
— Таксопаркам просто нечего было покупать. Мы можем позволить себе брать только в лизинг, а это новые машины. Китайцев, когда только пришли на рынок, никто не брал — все ждали, что что-то вернется, и мы опять будем брать «Солярисы», «Шкоды». Но в итоге ничего не вернулось, и эта задержка тоже повлияла на водителей: они не хотели ездить на старых машинах и уходили из такси, — объяснил Юрий.
В такси машина становится старой уже через два, максимум три года эксплуатации. С этого срока в нее приходится вкладывать много средств, чтобы поддерживать в рабочем состоянии. Совладелец таксопарков объяснил, что раньше ситуация была такой: три года машина работает на лизинг, еще один год сверху — полностью на собственника. В текущей ситуации срок возможной эксплуатации увеличили до пяти лет. По данным Юрия, машина такси в среднем проезжает 100 тысяч километров в год, за три года выходит пробег в 300 тысяч.
— Если, например, я беру «Ладу Гранту», то по заводу у них срок службы — 200 тысяч километров. И ремонты всё дороже и дороже. Старые машины везут меньше денег за счет того, что уходит много на обслуживание, — подчеркнул Юрий.
Примерно полгода назад таксопарки начали переходить на китайские машины, цены на которые сразу же взлетели.
— Поняли, что всё, мы остаёмся на китайцах, рынок японцев, корейцев и европейцев ушёл. В Новосибирске в один момент за три месяца было куплено очень много машин. И тут же начали законы ужесточать: теперь водители должны быть или самозанятыми или трудоустроенными. Но ни один таксопарк не может себе позволить нанимать людей, а водители, в свою очередь, не хотят просто так отдавать еще 6% от зарплаты. Даже в стаж это не идет. Справедливо ли, что человек платит налог и никак не защищен в итоге? Ничего с этого не получит, — недоумевает Юрий.
В совокупности все негативные факторы привели к тому, что в этом году в Новосибирске дефицит водителей такси — уже около 40%.
Поджоги в Шерегеше
Юрий постепенно расширял географию работы своих таксопарков. После Куйбышева начал работать в Юрге, Белово, а в начале этого года вышел в Шерегеш и Таштагол, работая также через агрегатор «Яндекс.Такси».
На курорте высокий спрос на такси и трансфер, поэтому перспективы для успешного бизнеса точно были. Но весной у бизнесмена сначала сгорела одна машина, а в начале этого месяца — вторая. Сибиряк подозревает, что это могли сделать местные бомбилы, которым не понравилась конкуренция. В итоге полиция завела два уголовных дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
— В небольших городах все равно конкуренции меньше. В Новосибирске страшно демпингуют цены. Если рассматривать «Хавал», то я за него плачу 65 тысяч в месяц в лизинг. Плюс все мои расходы. Он должен приносить 4 тысячи в день минимум, чтобы хоть что-то заработать. А кто-то их сдаёт по 2200 рублей, потому что критическая ситуация, машины не берут, водителей нет, — пожимает плечами Юрий.
К жесткой конкуренции в курортном Шерегеше Юрий был готов и сдаваться не собирается. Он отмечает, что от «бомбил» устали не только отдыхающие, но и местные жители. В планах у Юрия увеличить количество машин в Шерегеше и Таштаголе до 80–100. Сейчас вне сезона работает чуть больше 20.
— Там такой сервис был. Вот гора, ее прям видно. Два километра до нее. В горнолыжном обмундировании пешком дойти нереально, да и тротуаров нет. Таксисты подъезжают и говорят — 500 рублей с человека. Некоторые водилы просто в часы пик отрабатывают, 10 тысяч зарабатывают и все. Больше не работают. А людям то, что делать! — объяснил сибиряк. — Стало огромное количество жалоб на то, что кого-то за пять тысяч вообще отвезли.
О жалобах таксистов
Сейчас перед Юрием стоит непростая задача — решить вопрос с нехваткой водителей. Сколько же может заработать таксист на самом деле?
— Смену больше 12 часов «Яндекс.Такси» не дает. В Куйбышеве в среднем 2–2,5 тысячи в день можно чистыми заработать, в среднем около 50 тысяч рублей у таксиста остается. Но это маленький город. В Новосибирске при работе «два через два» в среднем выходит около 80 тысяч рублей. Сейчас еще агрегатор огромные бонусы дает, чтобы привлекать людей на работу, и заработок еще выше, — отметил Юрий. — А то, что жалуются... Водители такси — это своеобразный контингент. Много звонят, много жалуются. В последнее время они разбалованные очень и отличными машинами, и демпингом цен, и бонусами. Но что поделаешь — сейчас рынок работника.
К запрету на работу мигрантов в такси Юрий отнесся спокойно. Уверен, что это почти никак не отразилось на рынке, потому что редкий таксопарк соглашался давать им машины.
— Мне одного года хватило посмотреть на их огромную аварийность. Сейчас могут как самозанятые работать у нас граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии (стран ЕАЭС. — Прим. ред.), но я уже говорил, что желания даже у россиян нет особого оформляться, — пожимает плечами Юрий.
На вопрос о монополии одного агрегатора Юрий Емец рассудительно отмечает, что агрегаторы умеют считать.
— Они видят все: сколько таксопарк зарабатывает, сколько водитель. И повышения комиссии, кстати, не было уже три-четыре года. Так что я не думаю, что будет кто-то кому-то руки выкручивать. Это просто невыгодно, — уверен он.
О собственном успехе предприниматель говорит уклончиво: что достиг только 40–50% своих целей. В его планах сегодня — «захват» еще пары городов.
— Если все продать, то есть по активам считать, то миллионером буду. Но кто это купит? — смеется Юрий. — У меня главная задача — реализовать себя, получить от этого удовольствие и, конечно, деньги. Я хочу, чтобы рынок такси стал цивилизованным, а это работа на повышение качества сервиса. Могу точно сказать сейчас одно: падения цен на такси ждать не стоит, будет только дороже. Но и сервис тоже не отстает, становится лучше. По крайней мере, мы прилагаем для этого максимальные усилия.
В Новосибирске усугубилась ситуация с перевозкой детей в такси. Горожане ждут машины по полчаса, а потом наблюдают, как те отказываются от заказов. Водители не скрывают — возить детей им не выгодно.
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