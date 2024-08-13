«Если все продать — то миллионер»: новосибирец за шесть лет создал огромный таксопарк, но ему начали жечь машины

Юрий Емец шесть лет развивает таксопарк и останавливаться не собирается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Владелец крупного новосибирского таксопарка Юрий Емец по профессии строитель. Он упорно поднимался с должности простого рабочего до начальника, а потом и вовсе создал свою фирму. Устав от нервотрепки, решил немного отдохнуть за границей. Путешествие по Азии затянулось на три года, закончилось разводом, продажей компании и новым бизнесом. Сейчас в таксопарке Юрия и его дяди больше 200 машин, и он вышел далеко за пределы Новосибирской области. О подноготной работы агрегаторов, избалованных водителях, поджогах машин и бесплатных конфетках он рассказал журналистке НГС. И даже поделился интересными цифрами.



Почти десять лет назад новосибирец Юрий Емец, владелец строительной фирмы, купил билет в один конец в Таиланд и улетел с женой. Он решил уйти из строительной сферы — признается, что слишком многое в ней держится на личных договоренностях и так называемых «откатах». В итоге прожив три года в Азии и объездив ее на мотоцикле, Юрий в 2017 году вернулся в Новосибирск, так как брак дал трещину, и решил сменить сферу деятельности.

Юрий Владимирович Емец — новосибирский предприниматель. По данным «Контур.Фокус» на него и Александра Емеца зарегистрировано два таксопарка. Выручка ООО «ПРО-АВТОДЕКС» за 2023 год составила 24,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиона рублей. ООО «АВТОДЕКС» заработало за прошлый год 32,4 миллиона рублей, при этом чистый убыток составил 773 тысяч рублей.

Юрий Емец также является генеральным директором «Ассоциации таксопарков», оказывающей информационные и правовые услуги. А 3 июля предприниматель зарегистрировал ИП, специализация которого — мойка автомобилей.

Дядя Юрия предложил ему вместе заняться таксопарком. В это время такси развивалось огромными темпами, и перспективы хорошо заработать были вполне реальными. Но свободных денег, чтобы с нуля купить машины, у бизнес-партнеров не было. Сначала они брали машины в субаренду и сдавали таксистам агрегатора «Яндекс.Такси».



— Первую неделю сам сел, поработал — таксовал, чтобы понять всю кухню. Быстро разобрался. Я раньше строил заводы, руководил большими коллективами, поэтому проблем с этим не было, — вспоминает Юрий. — Копили деньги, крутили их и начали уже брать в лизинг машины. Достаточно быстро ушли от субаренды — в течение 1,5–2 лет.

Лизинг — финансовая услуга, по сути долгосрочная аренда с последующим выкупом. Например, автомобиль находится в собственности банка, но им пользуется компания, которая платит определенную сумму и в итоге выкупает его в свою собственность.

За шесть лет компании удалось обзавестись 200 автомобилями. Но далеко не все они работают в Новосибирске: Юрий решил пойти другим путем — он открывает представительства в небольших городах.

Захват Куйбышева

В Азии Юрий купил мотоцикл и объездил за три года множество стран: Таиланд, Филиппины, Камбоджу, Лаос, Малайзию Источник: Юрий Емец











Идея попробовать силы в городах, где еще нет агрегатора «Яндекс.Такси» (а таких по всей России сотни), пришла Юрию в 2019 году. Выбор пал на Куйбышев, где несколько таксопарков потерпели неудачу. Юрий зашел с козырей: пригнал новые, чистые, в идеальном состоянии машины, провел мощную рекламную кампанию, чтобы привлечь лучших водителей. План сработал, а на полную наладку всех процессов ушло три месяца.

— Конечно, на фоне местного парка это было просто вау. Представляете, там были «пятерки», «семерки», в лучшем случае «Логаны» или частники на старых «Тойотах». И тут новенькие «Шкоды Рапид», — говорит Юрий. — Я со своей стороны поддерживаю, что пассажир, конечно, прав, но и часто водители в конфликтах оказываются не виноватыми. Работать нужно с обеими сторонами. В салоне всегда конфетки должны быть, пусть горстями берут для машин. В общем, должен быть сервис.

Сейчас в Куйбышеве, где 45 тысяч жителей, у Юрия работает 50 машин. О прибыли мужчина говорит неохотно, но кое-какими цифрами все же поделился. Таксопарк дает водителям машину в аренду на сутки. Стоимость может быть разной в зависимости от города, состояния машины и других обстоятельств.

— Чтобы не уходить в минус, машина должна приносить мне 3–4 тысячи рублей каждый день. Но бывает по-разному. Если водитель накатал очень мало по объективным причинам, то приходится идти на уступки по цене. И это не прибыль, а выручка, то есть нужно отнимать платеж по лизингу, амортизацию. В итоге чистая прибыль с машины может быть в районе 500 рублей и даже меньше, — отметил мужчина.

Сейчас все таксопарки и в целом сфера такси столкнулись с серьезными проблемами, утверждает Юрий, поэтому цены на поездки растут и, по его мнению, продолжат расти.

«Таксопаркам просто нечего было покупать»

Примерно полгода назад таксопарки начали переходить на китайские машины. Ждать изменения ситуации с европейскими и корейскими автомобилями было дальше невозможно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После всем известных событий в 2022 году цены на автомобили и запчасти резко взлетели. Но это было полбеды — привычные многим марки перестали продавать.

— Таксопаркам просто нечего было покупать. Мы можем позволить себе брать только в лизинг, а это новые машины. Китайцев, когда только пришли на рынок, никто не брал — все ждали, что что-то вернется, и мы опять будем брать «Солярисы», «Шкоды». Но в итоге ничего не вернулось, и эта задержка тоже повлияла на водителей: они не хотели ездить на старых машинах и уходили из такси, — объяснил Юрий.

В такси машина становится старой уже через два, максимум три года эксплуатации. С этого срока в нее приходится вкладывать много средств, чтобы поддерживать в рабочем состоянии. Совладелец таксопарков объяснил, что раньше ситуация была такой: три года машина работает на лизинг, еще один год сверху — полностью на собственника. В текущей ситуации срок возможной эксплуатации увеличили до пяти лет. По данным Юрия, машина такси в среднем проезжает 100 тысяч километров в год, за три года выходит пробег в 300 тысяч.

— Если, например, я беру «Ладу Гранту», то по заводу у них срок службы — 200 тысяч километров. И ремонты всё дороже и дороже. Старые машины везут меньше денег за счет того, что уходит много на обслуживание, — подчеркнул Юрий.

Примерно полгода назад таксопарки начали переходить на китайские машины, цены на которые сразу же взлетели.

— Поняли, что всё, мы остаёмся на китайцах, рынок японцев, корейцев и европейцев ушёл. В Новосибирске в один момент за три месяца было куплено очень много машин. И тут же начали законы ужесточать: теперь водители должны быть или самозанятыми или трудоустроенными. Но ни один таксопарк не может себе позволить нанимать людей, а водители, в свою очередь, не хотят просто так отдавать еще 6% от зарплаты. Даже в стаж это не идет. Справедливо ли, что человек платит налог и никак не защищен в итоге? Ничего с этого не получит, — недоумевает Юрий.

В совокупности все негативные факторы привели к тому, что в этом году в Новосибирске дефицит водителей такси — уже около 40%.

Поджоги в Шерегеше

Все что осталось от двух машин, которые подожгли Источник: Юрий Емец











Юрий постепенно расширял географию работы своих таксопарков. После Куйбышева начал работать в Юрге, Белово, а в начале этого года вышел в Шерегеш и Таштагол, работая также через агрегатор «Яндекс.Такси».

На курорте высокий спрос на такси и трансфер, поэтому перспективы для успешного бизнеса точно были. Но весной у бизнесмена сначала сгорела одна машина, а в начале этого месяца — вторая. Сибиряк подозревает, что это могли сделать местные бомбилы, которым не понравилась конкуренция. В итоге полиция завела два уголовных дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

— В небольших городах все равно конкуренции меньше. В Новосибирске страшно демпингуют цены. Если рассматривать «Хавал», то я за него плачу 65 тысяч в месяц в лизинг. Плюс все мои расходы. Он должен приносить 4 тысячи в день минимум, чтобы хоть что-то заработать. А кто-то их сдаёт по 2200 рублей, потому что критическая ситуация, машины не берут, водителей нет, — пожимает плечами Юрий.

К жесткой конкуренции в курортном Шерегеше Юрий был готов и сдаваться не собирается. Он отмечает, что от «бомбил» устали не только отдыхающие, но и местные жители. В планах у Юрия увеличить количество машин в Шерегеше и Таштаголе до 80–100. Сейчас вне сезона работает чуть больше 20.

— Там такой сервис был. Вот гора, ее прям видно. Два километра до нее. В горнолыжном обмундировании пешком дойти нереально, да и тротуаров нет. Таксисты подъезжают и говорят — 500 рублей с человека. Некоторые водилы просто в часы пик отрабатывают, 10 тысяч зарабатывают и все. Больше не работают. А людям то, что делать! — объяснил сибиряк. — Стало огромное количество жалоб на то, что кого-то за пять тысяч вообще отвезли.



О жалобах таксистов

Первый брак Юрия дал трещину во время трехлетнего путешествия. Он вернулся в Сибирь и сейчас счастлив во втором браке, где воспитывает с женой двух детей Источник: Юрий Емец











Сейчас перед Юрием стоит непростая задача — решить вопрос с нехваткой водителей. Сколько же может заработать таксист на самом деле?

— Смену больше 12 часов «Яндекс.Такси» не дает. В Куйбышеве в среднем 2–2,5 тысячи в день можно чистыми заработать, в среднем около 50 тысяч рублей у таксиста остается. Но это маленький город. В Новосибирске при работе «два через два» в среднем выходит около 80 тысяч рублей. Сейчас еще агрегатор огромные бонусы дает, чтобы привлекать людей на работу, и заработок еще выше, — отметил Юрий. — А то, что жалуются... Водители такси — это своеобразный контингент. Много звонят, много жалуются. В последнее время они разбалованные очень и отличными машинами, и демпингом цен, и бонусами. Но что поделаешь — сейчас рынок работника.

К запрету на работу мигрантов в такси Юрий отнесся спокойно. Уверен, что это почти никак не отразилось на рынке, потому что редкий таксопарк соглашался давать им машины.

— Мне одного года хватило посмотреть на их огромную аварийность. Сейчас могут как самозанятые работать у нас граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии (стран ЕАЭС. — Прим. ред.), но я уже говорил, что желания даже у россиян нет особого оформляться, — пожимает плечами Юрий.

На вопрос о монополии одного агрегатора Юрий Емец рассудительно отмечает, что агрегаторы умеют считать.

— Они видят все: сколько таксопарк зарабатывает, сколько водитель. И повышения комиссии, кстати, не было уже три-четыре года. Так что я не думаю, что будет кто-то кому-то руки выкручивать. Это просто невыгодно, — уверен он.

О собственном успехе предприниматель говорит уклончиво: что достиг только 40–50% своих целей. В его планах сегодня — «захват» еще пары городов.

— Если все продать, то есть по активам считать, то миллионером буду. Но кто это купит? — смеется Юрий. — У меня главная задача — реализовать себя, получить от этого удовольствие и, конечно, деньги. Я хочу, чтобы рынок такси стал цивилизованным, а это работа на повышение качества сервиса. Могу точно сказать сейчас одно: падения цен на такси ждать не стоит, будет только дороже. Но и сервис тоже не отстает, становится лучше. По крайней мере, мы прилагаем для этого максимальные усилия.

В Новосибирске усугубилась ситуация с перевозкой детей в такси. Горожане ждут машины по полчаса, а потом наблюдают, как те отказываются от заказов. Водители не скрывают — возить детей им не выгодно.

