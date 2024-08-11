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Дороги и транспорт проблема «Мамочки сами до этого довели»: в Новосибирске стало почти невозможно уехать на такси с детьми — что происходит

«Мамочки сами до этого довели»: в Новосибирске стало почти невозможно уехать на такси с детьми — что происходит

Водители отказываются подключать тариф «Детский»

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64 комментария
Уехать на такси сразу с двумя детьми сейчас почти невозможно

В Новосибирске усугубилась ситуация с перевозкой детей в такси. Горожане ждут машины по полчаса, а потом наблюдают, как те отказываются от заказов. Водители не скрывают — возить детей им не выгодно. Журналистка НГС выслушала возмущенных пассажиров, таксистов, а также экспертов, как можно преодолеть этот кризис.

«Таксист встал в трехстах метрах и не двинулся»

Жительница Новосибирска Яна еле сдерживает эмоции, когда описывает, что ей приходится переживать с детьми. Она заявляет: «Детский тариф — сплошной кошмар!» Ее ребенку уже 9 месяцев, но вызвать такси даже по детскому тарифу для новорожденного можно только с люлькой. Кресло доступно, только если ребенку больше 9 месяцев.

— Огромное количество кресел без ремней! Водители говорят, что можно пристегивать взрослым. В чем смысл таких кресел для ребенка 9 месяцев? Ему этот взрослый ремень никакой фиксации не делает. Никакой безопасности. Еще и водители возмущаются, что ребенок маленький. В тарифе указано кресло с 9 месяцев? Я заказала. То, что вы убрали ремни, — большой вопрос к вам, — возмущена сибирячка.

Она утверждает: даже если указываешь именно детское кресло, то часто водители приезжают с бустером. Ждать приходится минимум 20 минут, а то и больше получаса.

— Цены — это нечто. Иногда разница с экономом 50–100 рублей, а иногда все 300–400 рублей. Мы часто катаемся заниматься в бассейн, ехать 10 минут, там пробок не бывает, и средняя цена в последние пару месяцев получается всё равно 600–700 рублей, — подчеркнула Яна.

Другая читательница Татьяна поделилась своей ситуацией. К ней в гости приезжала племянница. Для нее нужен был бустер, а для сына Татьяны — кресло.

— Ни по детскому тарифу, ни минивэн не заказать с бустером и креслом одновременно! Мы почти час искали машину, не нашли. Я не понимаю, как катаются многодетные без своей машины, — недоумевает Татьяна. — А какая порой халатность. Указывала, что с коляской, что нужен багажник, приехал водитель с маленьким багажником, понятное дело, коляска, которую сложили, не поместится. Он начал разбирать коляску детально. Время ожидания идет. Водитель попросил помочь разобрать, я хочу посадить ребенка в кресло, чтобы спокойно отойти и помочь, а нет ремней. Только один взрослый.

Сибирячка спросила, почему нет ремней для детей, а водителя вопросы не устроили. Он сказал, чтобы женщина вызывала другую машину.

Жительница Новосибирска Евгения столкнулась с другой неприятной ситуацией. Она вызвала такси по детскому тарифу, спустилась вниз с пятимесячным ребенком и сумкой.

— Таксист встал в трехстах метрах и не двинулся. Ждали 20 минут, писали в поддержку. Потом отказались. Через 10 минут вызываем, но уже по другой цене. Выше. Приезжает он же, — возмущена женщина.

«Надбавка за тариф не такая уж и большая»

Таксисты не готовы мириться с требованиями пассажиров с детьми

Таксисты признаются — обслуживать детский тариф желанием не горят. Утверждают, что это невыгодно и хлопотно.

— Про плохих таксистов не стоит говорить, потому что 80% пассажиров эконома сами достойны такого отношения. То с ребенком без детского хотят уехать, то с собакой, — возмущен таксист Сергей. — А слова «здравствуйте» и «пожалуйста» пассажиры практически не используют. И при этом от водителей ждут и хотят, чтобы водители относились будто к царям, князьям, королевам.

Его поддерживает таксистка Светлана. Она как раз работает на детском тарифе и подчеркивает, что часто программы агрегаторов указывают то не тот маршрут, то время подачи.

— Расстояние одним в две цены считает, другим полгорода за 200 рублей ставит. Я вожу и кресло, и бустер. Но многие родители не знают, что дети до 4 лет едут в кресле, с 4 до 7 — с бустером, с 7 до 12 лет — под ремень, без бустера на заднем сиденье. С люльками сложно, их нет. Рекомендую на время взять в прокат или на «Авито» купить, — советует Светлана.

Водитель Павел утверждает, что многим приходится отказываться от детских кресел из-за того, что машины на газу. Это значит, что в багажнике под него не остается места.

— У меня на одно место для пассажиров становится меньше. А надбавка за тариф не такая уж и большая, чтобы отказываться просто от заказов, — отметил водитель.

Таксисты советуют горожанам покупать свои удерживающие устройства для детей. А те, кто хочет уехать с двумя детьми, могут вызвать две машины. В одной поедет мама с одним ребенком, во второй — папа или другой взрослый со вторым. Альтернатив таксисты не видят. Даже значительное повышение тарифа, по их мнению, вряд ли переломит ситуацию.

«Заказывает поездку за наличку, выходит и не платит»

Водители стали всё чаще отказываться от детских кресел и, соответственно, от детского тарифа

Директор «Ассоциации таксопарков» в Новосибирске Юрий Емец подтвердил, что в городе стало намного меньше таксистов, которые готовы работать по детскому тарифу.

— С двумя детьми одновременно уехать на такси сейчас вообще нереально. Надо свой бустер хотя бы иметь. В моем таксопарке я даю детское кресло водителю бесплатно. Не берут. Например, в одном из филиалов примерно 25 кресел в работе, а 15 стоят без дела. Самая главная проблема — минимальные доплаты, — утверждает Юрий Емец.

Среди причин — проблемы с пристегиванием детей, а также необходимость выделять целое место под детское кресло. Но в последнее время стало больше водителей, которые просто не хотят сталкиваться с пассажирами с детьми.

— Раньше в программах агрегаторов было больше лазеек и багов, когда пассажиры могли просто обмануть водителя. И по моей практике так выходит, что чаще всего обманывали молодые мамы с детьми. Наркомана сразу видно, это понятно. А вот мамочка с ребенком... Заказывает поездку за наличку, выходит и не платит. А что ей будет? — разводит руками эксперт. — Мамочки сами до этого довели. И плохое отношение к таксистам. Ребенок измазал машину или его стошнило — отказываются убирать.

Юрий Емец подчеркивает, что ситуация на рынке сейчас серьезно осложнилась нехваткой водителей. По его данным, в городе недостаток таксистов оценивается примерно в 40%.

Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси», подтвердила, что сокращение водителей, работающих по детскому тарифу, может быть связано с общей нехваткой кадров. Также скачки стоимости поездок и нефиксированные повышенные цены по детскому тарифу неблагоприятно влияют на рынок.

— Нужно привлекать людей в отрасль. Таким кадровым резервом могут стать женщины. Они более аккуратно водят, тщательнее следуют правилам, и им больше доверяют женщины с детьми, — подчеркнула эксперт.

Вы водитель такси и готовы рассказать о своих проблемах? Напишите в редакцию!
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В Новосибирске выросли цены на такси. Горожане жалуются, что даже короткие поездки сейчас могут стоить 600–800 рублей, а если нужно поехать куда-то дальше центра города, то можно увидеть чек на 1000 рублей и выше. Журналистка НГС узнала у экспертов, почему такси сейчас стало роскошью и навсегда ли с нами такие цены.

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Комментарии
67
Фродо Бэггинс
11 августа 2024, 10:30
разумеется виноваты бабы. те самые, которые "вещи меня грязь", те самые которые с невоспитанными детьми прутся в такси, те самые которые обвиняют мужчинв педофилии. это не даже не цветочки и ягодки.
Директор Завода (Ржака)
11 августа 2024, 10:12
Пока люди работают шестидневку по 12 часов, мамочки получают на задачу пособия и капиталы. А купить кресло или бустер денег нет ? Проблема только в жадности яжематерей.
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